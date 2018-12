Cum facem ROtită la săgețile Europei Un Euro-trip pe care mi l-am plamadit pentru a ma purta prin Budapesta, Viena, Munchen, Paris, bazinul industrial Rin – Ruhr, Roma, Florența și inapoi spre casa, la Oradea. O mare clepsidra creionata pe harta Europei, pusa la cale prin intermediul platformei interrail.eu, ce mi-a dat șansa sa ințeleg și mai bine realitațile spațiului european de care noi, romanii, aparținem de drept. De drept, insa nu și de facto, deoarece, privind exclusiv din perspectiva calitații calatoriei cu trenul, dincolo de ceasul pierdut aiurea in vama Episcopia Bihor – Biharkeresztes, consecința neapartenenței… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

