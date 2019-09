Stiri pe aceeasi tema

- Fostul internațional Ovidiu Hoban are incredere in jucatorii naționalei și in tupeul lui Contra de a gasi cea mai buna strategie pentru a scoate azi macar o remiza, chiar daca știe ca ibericii sunt mari favoriți. In urma cu 3 ani, in martie 2016, Romania disputa o partida amicala cu Spania, la Cluj,…

- Alexandru Cumpanașu și-a anunțat intenția de a candida la alegerile prezidențiale 2019, dar lipsesc o serie de informații cheie vizavi de trecutul sau. Intotdeauna candidații iși publica CV-ul pentru ca oamenii sa știe pe cine voteaza. Romanii sunt interesați sa știe ce studii are omul care le cere…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, joi, intr-o conferinta pe Arena Nationala, ca la Primarie exista o solicitare din partea impresarilor lui Celine Dion pentru ca artista canadiana sa concerteze in Bucuresti vara viitoare. „Prioritate au competitiile sportive, sub nicio forma…

- Dwayne Johnson, cel supranumit The Rock, s-a casatorit cu iubita sa, Lauren Hashian, dupa o relatie de 12 ani. Actorul american a postat luni o fotografie pe contul sau oficial de Instagram in care apare alaturi de perechea sa, ambii imbracați in alb. Nunta a avut loc la sfarsitul saptamanii trecute,…

- O procedura medicala ce permite femeilor sa intarzie apariția menopauzei cu pana la 20 de ani a fost descoperita de specialiștii FIV din Marea Britanie. Medicii susțin ca de operație ar putea beneficia mii de femei care prezinta probleme grave de sanatate, cum ar fi afecțiuni cardiace și osteoporoza,…

- Din cazul Caracal, la nivel de funcții și pedepse ale celor care ar fi trebuit sa se ocupe de caz am ramas cu informația aceasta: Ioan Buda detașat din fruntea Poliției Romane, numit la șefia Poliției de Frontiera. Deci dupa scandalul din 2011 in care era tot ca șef al Poliției de Frontiera, implicat…

- Anne Hathaway a anuntat pe Instagram ca este insarcinata cu al doilea sau copil, potrivit CNN. Langa o fotografie a sa, in care se vede ca sarcina este destul de inaintata, actrita americana a scris mesajul „Nu este pentru un film”. Cu aceasta ocazie, Anne și-a aratat sprijinul pentru femeile care se…

- Proiectul privind modificarea legislației electorale, prin extinderea votului la trei zile in Diaspora, va intra, luni, in plenul Senatului, a anunțat președintele forului legislativ, Calin Popescu Tariceanu. Acesta spera ca actul normativ sa fie votat in plenul Camerei Deputaților de miercuri."Dupa…