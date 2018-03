Stiri pe aceeasi tema

- Manifestarea interactiva „Oua incondeiate”, ajunsa la a XVIII-a editie, organizata de Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal National „Moldova” Iasi, in parteneriat cu Asociația „ART – Meșteșugurile Prutului” și Centrul de Informare Turistica Iași se va derula in perioada 24 –25…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea a cerut comisiilor din Ministerul Culturii care dau avizele pentru toaletarea arborilor din parcurile monument istoric sa aprobe dosarele depuse de municipalitate, ca aceasta sa se poata ocupa de toaletarea copacilor. Firea i-a numit inconstienti pe functionarii publici…

- "Sunt niste masuri care ne-au fost sugerate de catre Centrul European de Control al Bolilor si de acolo am pornit. Practic, printr-o ordonanta, care s-a publicat pe 1 martie, am creat cadrul legislativ pentru a putea crea o comisie interministeriala pentru controlul activitatii microbiene. Apoi,…

- Șansa pentru șomerii din județ. Saptamana viitoare, una dintre cele mai mari societati buzoiene va organiza, cu sprijinul Agenției Județene de Ocupare a Forței de Munca, o bursa a locurilor de munca, pe 21 martie. Evenimentul va avea loc la unitatea de pe Bulevardul Balcescu a institutiei buzoiene si…

- O vorba spune ca pe o femeie nu ai voie s-o atingi nici macar cu o floare. Daramite s-o amendezi! Mai mult decat atat, chiar de ziua ei! Dar daca „amenda” consta intr-o floare oferita de polițiști, atunci este o fapta foarte frumoasa. Asta s-a intamplat, in data de 8 Martie, pe drumurile principale…

- Presedintele american a precizat ca discutiile cu nord-coreenii sunt in desfasurare pentru a stabili data si locul intalnirii cu liderul de la Phenian. Functionarii de la Casa Alba si de la Departaemntul de Stat, luati prin surprindere.

- Oamenii sunt revoltati, iar imaginile urmatoare sunt graitoare. Vorbim despre niste fotografii cu drumul (e mult spus drum) din Smeura de Sus. Un cetatean ce a ajuns la limita rabdarii nu a mai suportat sa faca scufundari cu masina si a postat imaginile pe pagina personala de Facebook fiind vizibil…

- Zeci de sefi din Consiliul Judetean Gorj si mai multe institutii subordonate vor fi instruiti in perioada urmatoare cu ajutorul fondurilor nerambursabile. Proiectul in baza caruia se vor tine cursurile respective a fost votat miercuri &ic...

- Comitetul Executiv National (CExN) al PSD se reuneste intr-o sedinta pregatitoare Congresului extraordinar din 10 martie, in care Liviu Dragnea va cere votul de reconfirmare la sefia partidului. Gabriela Firea a anunțat, in acest context, ca luni dupa amiaza vor avea loc și alegeri pentru posturile…

- Primul-ministru, ministrul Justitiei, ministrul de Interne, sefa CSM si directorul SRI: toti acesti demnitari veneau neabatut la bilantul DNA inainte ca regimul infractorului Dragnea sa declanseze asaltul impotriva parchetului anti-coruptie. Tineau discursuri. Faceau declaratii de sustinere. Zambeau…

- Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, complete și incomplete, a fost publicata. Lista posturilor din județul Satu Mare este disponibila și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean (http://satmar.ro/web/). Lista posturilor poate fi vazuta aici: http://satmar.ro/web/document.php?id=816

- "In repetate randuri, Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, s-a declarat mulțumit de activitatea DNA și a conducerii sale, punct de vedere pe care și-l menține in continuare" - se spune intr-un comunicat al Administrației Prezidențiale, ca prima reacție la

- Un barbat de 39 de ani și o femeie in varsta de 44 de ani au fost gasite fara suflare, iar autoritațile cred ca cei doi au murit in timp ce faceau dragoste. Cei doi au fost gasiți intr-o mașina...

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) precizeaza luni, 19 februarie, ca posturile de politie comunale nu au avut niciodata program non-stop, indiferent de numarul de angajati pe care Politia Romana i-a avut la dispozitie de-a lungul timpului si mentioneaza ca activitatea de politie nu se intrerupe dupa…

- Numele de „Romania“ vine de etnonimul „roman“ si de la numele Tarii Romanesti, provincia la sud de Carpati care dateaza din Evul Mediu, din secolul al XIV-lea. Istoricii spun ca numele „Romania“ era mentionat neoficial in ziarele care apareau inainte de Revolutia de la 1848. Potrivit istoricului banatean…

- BULETIN DE PRESACercetați pentru infracțiuni la regimul rutierLa data de 15 februarie a.c., in jurul orei 17.30, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Golești au depistat un barbat, din localitate, in timp ce conducea o autoutilitara, deși avea acest drept suspendat. In cauza…

- Mihail C. Sutu s a nascut la 15 februarie 1841, in Bucuresti decedat la 9 iulie 1933, Bucuresti , fiu al lui Constantin Costache Sutu 1804 1882 , mare logofat si ministru de finante sub caimacania lui Alexandru Ghica din anul 1856. Bunicul savantului a fost Mihail "Draco Sutu, de mai multe ori domn…

- In curand vei putea afla cine a dat Screenshot la posturile tale de pe Instagram Cu siguranta ti s-a intamplat si tie sa te uiti pe feed-ul de Instagram si sa iti atraga atentia anumite postari pe care sa le salvezi facand Screenshot (captura foto). In curand, respectiva persoana a carei postare te-a…

- Paula, sora Claudiei Pavel, a comentat pe marginea idilei care a inceput la Exatlon Romania intre cantareața și sportivul Catalin Cazacu. Claudia Pavel, fosta Cream, a fost invitata la emisiunea pe care Teo Trandafir o prezinta la Kanal D. Cantareața a vorbit din nou despre relația stransa pe care a…

- Presedintele Sindicatului National al Functionarilor Publici (SNFP), Sebastian Oprescu, a declarat pentru News.ro, marti, ca au inceput demersurile pentru actonarea in instanta a Guvernului si a angajatorilor din subordine de la nivel judetean, pentru ca functionarii nu au beneficiat de cresteri salariale…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Este cu neputiința ca un jurist de talia lui Tudorel Toader sa nu fi remarcat o anomalie. Și anume ca o singura infracțiune din cele prevazute in Codul penal are, conform declarațiilor oficiale ale doamnei Laura Codruța Kovesi, o incidența de 50% din totalul faptelor de…

- Posturile dascalilor care nu au catedra sunt in pericol. Deja, de la un singur liceu din Targu Jiu ar putea pleca doi profesori. Acestia au fost pusi la dispozitia Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Gorj. La Liceul Energetic din T&aci...

- Evaluarea din titlu apartine francezului Louis Emmanuel D’Antraigues, conte, regalist fanatic si personaj implicat in numeroase comploturi, motiv pentru care a petrecut multi ani in exil prin Europa. La randul lui, englezul Edmund Spencer descoperea ca „locuitorii erau la fel de putin preocupati de…

- Raport EIU: Romania, o "democratie deficienta", cu presa "partial libera" si justitie supusa presiunilor politice Romania ocupa locul 64, fiind considerata "democratie deficienta", cu presa "partial libera", in clasamentul privind sistemele democratice elaborat de Economist Intelligence Unit, Bucurestiul…

- Secolul tehnologiilor informaționale iși pune mprenta și pe ceea ce avem din punct de vedere spiritual. Știu, ați auzit aceasta fraza de nenumarate ori, nici nu-i mare noutate. Nu e noutate nici faptul ca ne transformam in roboți fara a ne da seama. Tehnologia schimba tradiții și obiceiuri. Oamenii…

- Romfilatelia il omagiaza pe Mircea cel Batran, voievodul Tarii Romanesti, introducand in circulatie, incepand cu data de 31 ianuarie a.c., emisiunea de marci poștale „Mircea cel Batran, 600 de ani de la moarte", alcatuita dintr-un timbru și o colița dantelata.Timbrul, cu valoarea ...

- In fiecare an, la sfarsitul lunii ianuarie, la Manastirea Cozia, din statiunea Calimanesti - Caciulata, se comemoreaza Mircea cel Batran si Mare si se evoca momentele de glorie ale lungii sale domnii a Tarii Romanesti. Si de aceasta data, slujba de pomenire va fi tinuta de catre Arhiepiscopul Ramnicului,…

- Administratia de la Casa Alba a solicitat Muzeului Guggenheim din New York sa ii imprumute un tablou de Vincent Van Gogh, iar oficialii institutiei i-au propus in schimb o opera de arta reprezentand un closet din aur, transmite AFP.

- Inainte de alegerile locale din 2016, Partidul Mișcarea Populara se prezenta in fața alegatorilor cu o echipa de oameni care nu mai facusera politica, cu excepția lui Laurențiu Dulama, președintele filialei. Persoane tinere, care, fara excepție, vorbeau destul de coerent despre un nou mod de a face…

- Primaria Generala a Capitalei a anuntat ca imobilul in care a functionat ani la rand fostul Hotel Concordia si in care a avut loc intalnirea celebra din noaptea de 23 spre 24 ianuarie 1859, in care s-a hotarat Unirea Principatelor Romane si alegerea lui Alexandru Ioan Cuza drept domn al Tarii Romanesti,…

- Funcționarii ANAF vor primi 15% din incasarile care provin din amenzi. O ordonanța recenta prevede ca 15% din amenzile incasate de ANAF sa fie alocate pentru prime platite funcționarilor fiscului. Este insa aceasta decizie constituționala? Specialiștii se indoiesc. Pe de alta parte, exista riscul ca…

- Hotelul Concordia este o cladire din Bucuresti care a gazduit istorica intalnire din noaptea de 23 spre 24 ianuarie 1859, in care s-a hotarat Unirea Principatelor Romane si alegerea lui Alexandru Ioan Cuza drept domn al Tarii Romanesti, dupa ce fusese ales domn al Moldovei. Cladirea a fost construita…

- In urma cu aproape 160 de ani, romanii din Tara Romaneasca si Moldova isi alegeau pentru prima data domnitorul. Pe 24 ianuarie 1859, candidatii munteni au decis sa se retraga iar in fruntea Tarii Romanesti a fost ales domnitorul Moldovei. In ciuda opozitiei a trei Imperii, romanii au hotarat sa formeze…

- Jumatate dintre functionarii cu probleme de integritate continua sa activeze in functii publice si chiar sunt avansati. Concluziile respective sunt formulate in studiul „Reactia institutiilor publice la investigatiile jurnalistice: autosesizari multe, rezultate putine”, prezentat de catre Asociatia…

- BULUC…Spitalul barladean a scos la sfarsitul anului trecut 29 de posturi de psiholog practicant, asistent medical, infirmieri, ingrijitori, bucatari, muncitori calificati si necalificati. Nu mica le-a fost mirarea celor de la spital cand s-au trezit cu 187 de candidati pentru aceste posturi. Cei mai…

- Primaria Municipiului Craiova, cu sediul in localitatea Craiova, str. A.I. Cuza, nr. 7, judetul Dolj, anunta amanarea concursului conform H.G. nr. 286/2011, consolidata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru ocuparea pe durata nedeterminata a posturilor contractuale de executie vacante…

- Presedintele Parlamentului Ungariei, Kover Laszlo, a declarat, sambata, la Turda, ca trebuie sa se raspunda "pe un ton calm, pasnic si tolerant" afirmatiilor premierului Mihai Tudose pe tema tinutului secuiesc, transmite Agerpres.

- Motivati de nevoia unui loc de munca stabil si bine platit, pentru cinci posturi de ofiter si subofiter vacantate la cele doua institutii din subordinea Ministerului Afacerior Interne s-au inscris aproximativ 90 de buzoieni. Concursurile vor fi organizate incepand de luna viitoare si pana in martie.

- Descoperire macabra, joi dimineața, la Domnești, unde un tanar de aproximativ 35 de ani a fost gasit spanzurat. Trupul barbatului a fost descoperit atarnand de un prun. Deocamdata nu se cunoaște identitatea tanarului. Se pare ca oamenii din localitate nu il cunosc.Polițiștii fac cercetari pentru a stabili…

- In prima faza, proiectul de reabilitare vizeaza construcția capitala a celor mai impracticabile porțiuni de drum spre posturile de frontiera din țara, anunța Serviciul Vamal. Este vorba despre tronsoanele care duc spre punctele de trecere "Larga-Kelmenți" (cca 5 km), "Unguri-Bronnița" (cca 6,3km) și…

- Potrivit unui comunicat al MJ, forma actuala a actului normativ s-a concretizat in urma mai multor intalniri intre reprezentantii ministerului, ai ANP si ai organizatiilor sindicale din sistemul administratiei penitenciare, modificarile fiind propuse in contextul punerii in aplicare a deciziei-pilot…

- Arhiepiscopia Ortodoxa a Alba Iuliei a anunțat parohiile vacante in luna ianuarie 2018, in județul Alba. Este vorba despre 4 parohii unde posturile vor fi ocupate prin numire și transfer: Posturi clericale categoria NUMIRE *Preot paroh, Parohia Asinip, cu filia Odverem, Protopopiatul Aiud, jud. Alba;…

- Ministerul Finantelor va imprumuta aproximativ 48 - 50 de miliarde de lei de pe piata interna in anul urmator, similar cu nivelul propus pentru acest an, in timp ce aproximativ 4,5 - 5 miliarde de euro urmeaza sa fie atrasi de pe pietele externe, in crestere comparativ cu 2017, potrivit Programului…

- CNAIR a anunțat ca mai multe proiecte pentru fluidizarea traficului din București vor beneficia de finanțare europeana. Decizia a fost luata de ministerul Transporturilor iar printre proiecte se numara pasajul Domnești, dar și modernizarea centurii București. CNAIR a anunțat ca mai multe obiective…

- • 3.000 de angajați ai CEO, la nivelul unui ingrijitor debutant din sistemul public Consilierii județeni au aprobat, joi, salariile de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj și instituțiile/serviciile publice din subordine,…

- OrtodoxeSoborul Maicii Domnului; Sf. Cuv. Nicodim cel Sfintit de la Tismana; Sf. Ier. Eftimie Marturisitorul, episcopul Sardei Greco-catoliceA II-a zi de Craciun. Serbarea Maicii Domnului. Sf. ep. m. Eftimie Romano-catoliceSf. Stefan, primul martir In…

- Craciunul, sarbatoarea care marcheaza nasterea lui Iisus Hristos, celebrat in fiecare an pe 25 decembrie, exista din secolul al III-lea, in timp ce Mos Craciun, batranul bonom si barbos, a aparut in secolul al XIX-lea, in Statele Unite, ca urmas indepartat al Sfantului Nicolae, care, cu o mai veche…

- In secolul al XIX-lea, cei care faceau „consiliere matrimoniala” erau preotii. Divortul era ultima varianta pe care o recomandau mai marii bisericii, doar daca nu reuseau sub nicio forma sa-i impace pe soti. Procedura putea dura, insa, si cativa ani.