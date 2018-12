Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru-Victor Micula a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila, publicata miercuri in Monitorul Oficial. Totodata, sefa Executivului a decis eliberarea lui Cristian-Gabriel Winzer, la cerere, din functia…

- Un fost subprefect al judetului Constanta, Mustafa Levent Accoium, a fost numit in functia de secretar general adjunct la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, potrivit unei decizi publicate luni in Monitorul Oficial, conform news.ro.In 2014, Mustafa Levent Accoium a fost numit in functia de…

- Toni Grebla a fost numit secretar general al Guvernului, din partea PSD, la propunerea premierului Viorica Dancila. Este o funcție cu rang de ministru. Anterior, Andreea Lambru a ocupat funcția. a fost numit secretar general adjunct cu rang de secretar de stat. In spațiul public, au aparut…

- Decizia privind numirea fostului judecator CCR Toni Grebla in funcția de secretar general al Guvernului a fost publicata, luni, in Monitorul Oficial, demersul fiind anunțat de liderul PSD, Liviu Dragnea, in ședința CEx al partidului de vineri, informeaza Mediafax. Decizia premierului Viorica Dancila…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca fostul judecator CCR Toni Grebla va fi numit luni in functia de secretar general al Guvernului.”Postul de secretar general al Guvernului e in responsabilitatea PSD si, dupa ce a plecat domnul Busuioc, postul a fost girat de un adjunct. Premierul…