Cum fac bani infractorii cibernetici: Nici macar nu-ti dai seama ca s-au folosit de computerul tau

- Ponderea raportarilor lunare de aplicatii care mineaza moneda virtuala in Romania s-a triplat in ultimele sase luni, de la 8% in perioada aprilie-septembrie 2017, la 24% in luna februarie, potrivit unei analize Bitdefender. Pe de altă parte, atacurile ransomware au înregistrat o uşoară…

- Cum poate respecta Romania drepturile persoanelor extradate, in contextul in care țara noastra este cunoscuta pentru nerespectarea drepturilor omului? Mandatul European de Arestare (EAW) stipuleaza ca, in cazul in care o țara nu poate garanta drepturile minime pentru persoanele in discuție, procedura…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, duminica, un mesaj cu ocazia sarbatoririi Zilei NATO in Romania, vorbind despre o "dubla semnificate": 69 de ani de la semnarea Tratatului de la Washington si 14 ani de la aderarea Romaniei la "cea mai puternica Alianta politico-militara din istorie".…

- Mai sunt cateva zile si Pastele ne bate la usa. Aceasta Sarbatoare este considerata una dintre cele mai frumoase perioade ale anului, dar este si un moment ideal de a darui o mica atentie celor care te inconjoara si iti transmit o stare pozitiva chiar si in cele mai grele momente. Cu siguranta, cu totii…

- Guvernul Atlantei este ultima victima a Ransomware. Cea mai noua zona de metrou din Statele Unite nu este capabila sa ofere Instantei acces la informatii, deoarece unele sisteme sunt inchise. In timpul unei conferinte de presa, primarul Keisha Bottom si noul director de conformitate (CCO) Richard…

- Intrebat daca a discutat in coalitia de guvernare despre calendarul anuntat de presedintele PSD, Liviu Dragnea, care a spus ca va fi infiintata Comisia Nationala pentru Aprobarea Planului de Fundamentare si de aderare la Euro pana in 2024, Tariceanu a precizat ca nu, ci ca a discutat numai problema…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 26.354 locuri de munca, in data de 20 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 7.529, Prahova…

- "Pe ei nu ii intereseaza corupția. ”Hai, da-ne pe unul mare și tu scapi!”, asta le spuneau procurorii. Domnul Maior a confirmat, la Comisie, intalnirile dintre mine, doamna Kovesi și dansul in sediile SRI. In general, Florian Coldea se intalnea, o chema, discuta cu Kovesi și mulți alții eram și noi…

- Microsoft înțelege faptul ca atunci când utilizatorii folosesc platforma sa de cloud, aceștia îi încredințeaza cel mai valoros bun al lor: datele. De peste zece ani, Microsoft este lider în crearea soluțiilor online concepute pentru a proteja confidențialitatea clienților…

- Guvernul Romaniei a fost reprezentat la cea de-a VI-a editie a Forumului Global de la Baku, organizat in perioada 13-18 martie 2018, de viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall. Tema editiei de anul acesta este 'Eliminarea diferentelor pentru crearea…

- "Evenimentul la care ne aflam astazi este al treilea eveniment de acest gen la care Autoritatea de Supraveghere Financiara a achiesat in cadrul actiunii Global Money Week (GMW). Putem vorbi de faptul ca anul trecut eforturile noastre si ale Bancii Nationale a Romaniei, impreuna cu Ministerul Educatiei,…

- Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova va invita joi, 15 martie, la evenimentul ‘Sarea, bogație de milenii a pamantului nostru’, organizat in cadrul Programului ‘Romania 100’, dedicat aniversarii a 100 de ani de la crearea statului național unitar roman. Acțiunea va avea loc la orele 11.00 la…

- Grupul parlamentar de prietenie cu Emiratele Arabe Unite a avut marti, 6 martie, prima intalnire cu noua delegatie a Emiratelor Arabe Unite (EAU) in Romania. In cadrul intrevederii, toti membrii si-au exprimat aprecierea si bucuria pentru investirea Dr. Ahmed Abdulla Al Matrooshi in noua sa calitate…

- Circa 53.000 de terminale, inclusiv din Romania, au fost afectate de atacul informativ de tip ransomware GandCrab, raspandit prin e-mail sau reclame infectate, potrivit datelor publicate, miercuri, de Bitdefender. In acest context, producatorul global de solutii de securitate cibernetica,…

- Procurorul șef Kovesi a fost acuzata de comportament excesiv de autoritar și discretionar. De asemenea, lui Kovesi i se reproșeaza implicarea in anchetele altor procurori și prioritizarea dosarelor in functie de impactul mediatic. Ministrul Justitiei a criticat faptul ca procurorii DNA si-au arogat…

- Bitcoin a scazut luni pentru a cincea zi consecutiv, cu peste 20%, sub nivelul de 7.000 de dolari pe unitate, pentru prima oara din noiembrie, iar alte monede digitale i-au urmat tendinta, dupa ce banca britanica Lloyds s-a alaturat unui numar tot mai mare de institutii financiare care au interzis…

- Soferii care circula fara rovinieta ar putea scapa de amenda. Termenul de prescriere, redus Camera Deputatilor a adoptat un proiect de lege potrivit caruia soferii care circula fara rovinieta nu vor putea fi sanctionati in intervalul cuprins de la data savarsirii contraventiei si pana la data comunicarii…

- Presedintele e in vacanta. Iohannis a fost vazut in Tenerife Presedintele Klaus Iohannis se afla intr-o vizita privata in Germania si Spania, intre 3-10 februarie, potrivit unui raspuns al Admnistratiei Prezidentiale, dupa ce o romanca stabilita in Tenerife anunta pe Facebook hotelul la care sta seful…

- De la crestere la prabusire e doar un pas | Pietele globale, pierderi cumulate de 4.000 de miliarde dolari Pietele globale, aflate in a patra zi de scadere, au inregistrat pierderi cumulate de 4.000 de miliarde de dolari, totul la doar opt zile dupa ce traiau cresteri euforice si atingeau valori record.…

- Moneda virtuala nu este moneda naționala și nici valuta, iar acceptarea acesteia la plata nu este obligatorie din punct de vedere legal. Totodata, moneda virtuala nu reprezinta o forma de moneda electronica, în înțelesul Legii nr.

- Protectie pentru bugetari: OUG pentru majorarea salariilor brute Guvernul pregateste un proiect de OUG pentru marirea salariilor brute ale personalului auxiliar din institutiile de stat, bugetari incadrati cu norme part-time, care, in prezent, trebuie sa plateasca taxe mai mai decat salariile…

- Astfel, așa cum arata in raportul sau dr. Mircea Borcau – medic primar epidemiolog, la data de 21 ianuarie s-a inregistrat un numar total de 612 cazuri de viroze respiratorii, din care 29 au necesitat internare, pneumonii au fost 154 și 34 de spitalizari. Evoluția cazurilor la 28 ianuarie…

- Mai mult de 100 de miliarde de dolari au disparut pur si simplu din valoarea de piata in doar 24 de ore, potrivit Digi 24. Valoarea de piata a tuturor criptomonedelor a ajuns astazi la aproximativ 400 de miliare de dolari. Bitcoin ul, cea mai populara moneda virtuala, scazuse la un moment dat cu 10…

- Bitcoin a scazut vineri sub pragul de 8.500 de dolari, o cadere drastica de la maximele apropiate de 20.000 de dolari atinse la inceputul lunii decembrie 2017. Scaderea reflecta temerile investitorilor legate de viitorul criptomonedelor, apreciaza Bloomberg. La Londra bitcoin a scazut…

- Bitcoin a scazut joi cu aproape 12- si a coborat astfel sub nivelul de 9.000 de dolari pe unitate, pentru prima oara dupa luna noiembrie a anului trecut. Potrivit datelor site-ului de cercetari si informatii CoinDesk, bitcoin a scazut joi pana la 8.970 de dolari pe unitate. Cea mai valoroasa moneda…

- Botnetul Hide ‘N Seek (De-a v-ati ascunselea), recent descoperit de specialistii Bitdefender, care sustrage fotografii sau filme personale, a ajuns sa controleze in numai trei saptamani aproape 50.000 de dispozitive, de la 12 dispozitive controlate...

- Recent, a facut valva o stire cu privire la faptul ca Banca Nationala a Romaniei (BNR) ar fi dispus blocarea conturilor celor care tranzactioneaza moneda virtuala Bitcoin, ceea ce s-a dovedit a nu fi tocmai corect. E drept ca, la fel ca alte banci centrale din Europa, nici Banca Nationala de la noi…

- "Botnetul HNS se raspandeste similar unei amenintari de tip vierme si genereaza in mod aleatoriu o lista de adrese IP ca sa gaseasca noi tinte. Investigatia asupra HNS arata un nivel crescut de complexitate si noutatea furtului de informatii din viata privata, ideale pentru santaj. Reteaua controlata…

- Specialiștii în securitate cibernetica de la Bitdefender au identificat o rețea de zeci de mii de gadgeturi inteligente controlate de la distanța de catre atacatori și capabile sa contamineze rapid orice device vulnerabil și sa spioneze viața privata a victimelor. Botnetul HNS se raspândește…

- Specialistii in securitate cibernetica de la Bitdefender au identificat o retea de zeci de mii de gadgeturi inteligente controlate de la distanta de catre atacatori si capabile sa contamineze rapid orice device vulnerabil si sa spioneze viata privata a victimelor. Botnetul HNS se raspandeste similar…

- Atacatori inarmați au atacat casa unui comerciant britanic de moneda virtuala, obligandu-l sa le transfere Bitcoin dupa ce i-au legat soția și l-au amenințat cu un pistol, conform presei din Marea Britanie.

- Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit luni dupa-amiaza pentru votul privind Cabinetul Dancila. La sedinta si-au inregistrat prezenta 352 de parlamentari, transmite News.ro . UPDATE 15.50: Premierul desemnat, Viorica Dancila, a spus, in plenul reunit al Parlamentului, ca reprezinta, alaturi de Cabinetul…

- Un grup de dezvoltatori de software și avocați s-a alaturat producatorilor de fructe din Laos, inventand o moneda virtuala cel puțin ciudata: Bananacoin. Dupa cum ii sugereaza și denumirea, Bananacoin este un jeton utilitar bazat pe Ethereum, legat la prețul de export al unui kilogram de banane, potrivit digi24.ro.…

- Estonia, lider mondial al inovatiilor in domeniul e-services, printre care Skype si Transferwise, se gandeste acum la o noua premiera: "estcoin", o moneda virtuala, care sa plaseze euro in sistemul...

- Bitcoin s-a depreciat marti cu pana la 20%, la cel mai redus nivel din ultimele sase saptamani, din cauza temerilor investitorilor legate de perspectiva de inasprire a reglementarilor la nivel global, relateaza Bloomberg.Ce mai importanta moneda virtuala din lume si-a limitat pierderile pe…

- Unele dinre site-urile pe care le accesati va pot afecta piesele calculatorului sau chiar mari factura la electricitate. Este vorba de portaluri care folosesc resursele calculatorului pentru producerea unor monede virtuale. Doar in cateva zile, in Romania au fost descoperite zeci de astfel de adrese…

- Rangerii Parcului Natural Putna s-au intalnit cu un lup intr-o padure din aceasta zona. Reprezentanții Romsilva spun ca este unul dintre cele 15 exemplare de lup despre care specialiștii estimeaza ca traiesc in aceste paduri. Imaginile au fost postate de Romsilva pe pagina de facebook…

- Specialistii IT care lucreaza pentru aeroport spun ca s-au dat cel putin trei atacuri in ultimele zile. Din primele informatii, hackerii au vazut in numarul mare de utilizatori care intra pe site-ul aeroportului din Craiova o oportunitate de minare de monede virtuale. Așadar, scopul atacului…

- Miliardarul american Warren Buffett este convins ca povestea monedelor virtuale se va incheia in lacrimi, dar nu mizeaza niciun ban pe cresterea sau scaderea bitcoin sau a altor criptomonede, relateaza MarketWatch, citat de News.ro.

- Bitdefender, cea mai mare companie autohtona de software, a anunțat semnarea unui parteneriat de licențiere a tehnologiilor cu producatorul american de echipamente pentru rețele Netgear, care va include in produsele sale soluțiile de securitate pentru dispozitive smart, dezvoltate in Romania, sub denumirea…

- Bitdefender prezinta la targul de tehnologie CES din Las Vegas cea de-a doua generatie a Bitdefender BOX, dispozitivul de securitate produs la Satu Mare care protejeaza gadgeturile inteligente conectate la internet.

- Creșterea Dogecoin și a altor descendente ale bitcoin se datoreaza faptului ca sunt percepute ca fiind ieftine comparativ cu bitcoin sau etherum, a explicat Dave Chapman, analist la compania de trading Octagon Strategy din Hong Kong, potrivit News.ro . Unul dintre fondatorii Dogecoin a declarat pentru…

- Cresterea Dogecoin si a altor descendente ale bitcoin se datoreaza faptului ca sunt percepute ca fiind ieftine comparativ cu bitcoin sau etherum, a explicat Dave Chapman, analist la compania de trading Octagon Strategy din Hong Kong. Unul dintre fondatorii Dogecoin a declarat pentru un site care publica…

- Dogecoin, o moneda virtuala derivata din Litecoin, al carei nume provine din ”fenomenul” de pe Internet Doge, a ajuns la o capitalizare de peste 1,1 miliarde de dolari, relateaza CNBC.Cresterea Dogecoin si a altor descendente ale bitcoin se datoreaza faptului ca sunt percepute ca fiind ieftine…

- Interventia la sonda de gaz din judetul Satu Mare din Romania care a luat foc luna trecuta se apropie de final. Specialistii sositi din Canada au reusit sa taie partea de sus a instalatiei, care a fost avariata de incendiu si vor monta alta, pentru a putea inchide sonda.

- 2017 a fost, cu siguranta, anul criptomonedelor. De la Bitcoin la Ethereum, si la celelalte 100 de iteratii de monede virtuale care conteaza, valuta virtuala a cunoscut un boom mai mult decat semnificativ in anul care tocmai s-a incheiat.

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat un curs de 4,6412 lei/euro, in prima sedința din 2018, in scadere cu 0,40% fața de finalul anului, cand moneda naționala a atins cel mai scazut nivel din istorie fața de euro. Pe 29 decembrie 2017, BNR a anunțat un curs de 4,6597 lei/euro, cel mai mare curs…