- "In timpul dezbaterii motiunii un deputat PSD de Botosani si-a permis sa vina la Grupul ProRomania spunand ca Ionel Arsene ( Presedintele CJ Neamt PSD) vrea sa vorbeasca la telefon cu ei ! Este prima data in istoria Parlamentului cand in plenul reunit si in fata presei asist la o tentativa de coruptie!…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca un deputat PSD de Botoșani a venit la grupul Pro Romania și le-a cerut membrilor grupului sa vorbeasca la telefon cu președintele CJ Neamț, Ionel Arsene. Ponta susține ca este pentru prima data cand vede o tentativa de corupție in sala de plen a Parlamentului.…

- Victor Ponta ar fi impins un deputat PSD care se afla in zona grupului Pro Romania, in timpul discursului premierului Viorica Dancila, din plenul Parlamentului. "Ce cauți aici? Pleaca!", i-ar fi spus Ponta dep...

- Autor: Sorin Rosca Stanescu PNL a punctat. Intr-o mișcare provocata de PSD. Care a dorit cu tot dinadinsul sa faca un exercițiu de popularitate. Chiar inaintea razboiului pe moțiunea de cenzura. O mutare iscusita pe tabla de șah. Dar preluata de opoziție. Și jucata printr-o mișcare fulger. Ziua moțiunii…

- Guvernul a amanat adoptarea noilor taxe pe sucurile carbogazoase și creșterea accizelor la țigari. Cele doua taxe veneau la pachet cu rectificarea bugetara, care a fost amanata la randul sau. ALDE a amenințat cu ieșirea de la guvernare și va avea o noua runda de negocieri cu PSD. Anterior, Ministerul…

- Premierul Viorica Dancila s-a întâlnit cu Calin Popescu Tariceanu, la scurt timp dupa ce acesta a anunțat, pe Facebook, ca este posibila o alianța politica între ALDE și Pro România, partidul condus de Victor Ponta, potrivit