- 51 de spitale din 29 de județe ale Romaniei nu fac deloc intreruperi de sarcina la cerere, arata raportul "Refuzul la efectuarea avortului la cerere in Romania", realizat de Centrul FILIA, ONG care militeaza pentru egalitatea de gen, in parteneriat cu ECPI - Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice.…

- Romania are "locul sau special in inima Poloniei", iar relatia de prietenie si de respect reciproc continua si in prezent, a declarat, miercuri, ambasadorul Poloniei la Bucuresti, Marcin Wilczek. Diplomatul a vorbit in deschiderea conferintei "100 de ani de relatii diplomatice polono-romane", care reuneste…

- Marți, 4 iunie, de la ora ora 13, in Sala de conferinte, Biblioteca Judeteana „Petre Dulfu” organizeaza lansarea cartii „In inima vartejului”, de Anca Irina Ionescu, volum autobiografic aparut la editura Oscar Print, Bucuresti, 2019. Anca Irina Ionescu s-a nascut la Bucuresti la 22 martie 1946 intr-o…

- Mesajul Papei Francisc, la intalnirea cu romii din Blaj Papa Francisc la Bucuresti. Foto: Petrut Hîrtescu Mesajul Papei Francisc, la întâlnirea cu romii din Blaj Papa Francisc: Sunt bucuros sa va întâlnesc și ca mulțumesc pentru primirea voastra. Tu, parintele…

- Inima lui Mihai Constantinescu si a reluat functiile, dupa trei stopuri cardio respiratorii. Este prima veste buna pe care a primit o in ultima saptamana sotia artistului, care a ajuns sa se roage la moastele Sf. Nectarie pentru o minune, potrivit Romania TV. Mihai Constantinescu este in continuare…