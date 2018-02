Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Csaba Asztalos, condamna public recentul incident la la Muzeul Taranului Roman, cand mai multe persoane au blocat proiectia unui film cu tematica gay. Csaba a declarat ca incidentul „depaseste sfera dreptului la libera exprimare”.

- Colegiul director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a decis in sedinta de miercuri sa-l sanctioneze cu avertisment pe senatorul Serban Nicolae pentru afirmatia la adresa deputatului Cosette Chichirau.

- Presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Csaba Asztalos, ii da replica lui Cristian Tudor Popescu dupa ce jurnalistul a declarat ca va contesta in instanta amenda primita pentru comentariile referitoare la coafura premierului Viorica Dancila. Asztalos i-a recomandat…

- Cristian Tudor Popescu a criticat, la Digi 24, decizia Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) de a-l amenda cu 1.000 de lei, dupa ce a comparat coafura premierului Viorica Dancila cu un pavian cu mantie.

- Cristian Tudor Popescu a declarat pentru HotNews.ro ca intentioneaza sa conteste in instanta sanctiunea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, care l-a amendat contraventional cu o mie de lei pentru ca a comparat-o intr-o emisiune la Digi 24 pe Viorica Dancila cu un pavian cu mantie.…

- "Asocierea creata de catre domnul Cristian Tudor Popescu, la emisiunea Jurnalul de seara din data de 16.01.2018, pe postul de televiziune Digi 24, intre doamna Viorica Dancila si pavianul cu mantie, reprezinta hartuire si incalca dreptul la demnitate, conform art. 2, alin. 5 si art. 15 din O.G. nr.…

- Consiliul pentru Combaterea Discriminarii a decis, miercuri, amendarea jurnalistului Cristian Tudor Popescu cu 1.000 de lei pentru ca a asociat-o pe Viorica Dancila, intr-o emisiune la Digi24, cu un pavian cu mantie. Moderatorul, Cosmin Prelipceanu, va primi aceeasi amenda din cauza lipsei de reactie

- Documentul prin care suntem sanctionati de politisti in trafic se numeste proces-verbal de contraventie si, de la momentul cand ne este inmanat sau comunicat, avem 15 zile ca sa mergem la judecatorie sa facem plangere in ceea ce-l priveste. Astfel de procese se judeca foarte repede si, de la momentul…

- Chirurgul brasovean Sorin Velicu a fost sanctionat cu cea mai mare amenda penala din istoria instantelor din Romania. Magistrații din Brașov i-au aplicat o amenda in valoare de 100 de mii de lei, un record pentru instanțele romanești. Fost angajat al Spitalului Județean Brașov, chirurgul plastician…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat marti ca i-a cerut ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, sa ii prezinte o situatie referitoare la toate directivele europene care nu au fost implementate in Romania, informeaza agerpres.ro. "Inca de la prima intalnire cu ministrii,…

- Comisarul european Corina Crețu a avut o intrevedere cu premierul Viorica Dancila la Palatul Victoria pentru a discuta tematica fondurilor europene. Comisarul a felicitat-o pe Viorica Dancila, noul prim-ministru al Guvernului Romaniei și a reafirmat deschiderea Comisiei Europene pentru a ajuta Romania…

- Viorica Dancila a scapat de emoții! A primit votul de incredere al Parlamentului și poate merge la Palatul Cotroceni pentru depunerea juramantului. 282 de parlamentari au votat in favoarea celui de-al treilea guvern al PSD in numai un an și o luna. 136 de voturi au fost "impotriva" si s-a inregistrat…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a primit, luni, la Parlament, un buchet de trandafiri rosii de la reprezentantele Organizatiei Femeilor Social Democrate, carora le-a multumit ca i-au dat "curaj si incredere". La iesirea din plenul Parlamentului, Viorica Dancila s-a intalnit cu mai multe…

- Afirmatiile jurnalistului Cristian Tudor Popescu la adresa premierului desemnat, Viorica Dancila, au starnit extrem de multe controverse si critici.CNCD vor sa-l sanctioneze pe jurnalist dupa afirmatiile de la Digi 24, iar CNA a anunțat ca s-a autosesizat. Enervat de afirmatiile CTP-ului, viceprimarul…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), prin Haller Istvan, membru in Colegiul Director al Consiliului, s-a autosesizat in privinta declaratiei jurnalistului Cristian Tudor Popescu referitoare la premierul desemnat Viorica Dancila, afirmatie prin care a asemanat "o persoana cu…

- In urma sesizarii, CNCD a decis ca Cristian Tudor Popescu sa fie audiat marti. In emisiunea "Jurnalul de seara" a postului Digi 24 din 16 ianuarie, Cristian Tudor Popescu a asemanat coafura premierului desemnat, Viorica Dancila, cu o specie de maimuta - pavianul cu mantie. In schimb, jurnalistul…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu afirma ca nu a primit nicio citatie de la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) în legatura cu declaratii la adresa premierului desemnat, Viorica Dancila, pe care spune ca nu a comparat-o cu o maimuta. "N-am primit nimic. Trebuie sa primesc…

