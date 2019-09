Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timișoarei ne garanteaza ca bezna de pe strazi este din cauza Enel, nu din cauza societații de transport public, cea care intreține sistemul de iluminat stradal. Robu spune ca STPT a inlocuit becurile care consumau mult cu unele potrivite pentru tehnologia noua. Numai ca tehnologia…

- Șoferii tupeiști care circulau pe strazile din Timișoara fara sa aiba placuțele de inmatriculare pe autoturisme au fost arși la buzunare de polițiști. Intr-o singura zi au fost aplicate amenzi in valoare de peste 15.000 de lei. Acțiunea oamenilor legii a avut loc ieri, in data de 20 august. Pe strazile…

- Mitropolitul Ioan al Banatului i-a indemnat sambata pe alesii locali din Timișoara, in sedinta festiva a Consiliului Local, sa creasca numarul politistilor locali in oras, ''pentru siguranta cetatii, a cetateanului'' si in special a copiilor, dupa tragedia de la Caracal, transmite Agerpres. "Domnule…

- Primarul Nicolae Robu se lauda pe Facebook ca Timișoara va avea, in curand, un al patrulea pasaj subteran. Se refera la investiția privata facuta de reprezentanții Iulius Mall pe sub vechea parcare și strada care se aflau in fața mallului din nordul Timișoarei. Pasajul Iulius Town ar urma…

- Firma Super Construct a primit unda verde sa deschida șantierul spre Drumul Boilor, un singur utilaj fiind prezent in zona la vizita primarului Robu pe campul pe care va fi amenajata șoseaua. Despre șoseaua spre Drumul Boilor se vorbește de mai bine de patru ani. In 2015 a fost aprobat studiul…

- Firma Super Construct a primit unda verde sa deschida șantierul spre Drumul Boilor, un singur utilaj fiind prezent in zona la vizita primarului Robu pe campul pe care va fi amenajata șoseaua. Despre șoseaua spre Drumul Boilor se vorbește de mai bine de patru ani. In 2015 a fost aprobat studiul…

- Prefectul de Timis, Eva Andreas, a cerut Directiei Agricole Timis, in colegiul prefectural de marti, sa intervina si sa ia masuri concrete pentru combaterea ambroziei, intrucat planta este deja in faza de inflorire. 'Rugamintea mea este sa va luati in serios aceasta misiune de coordonator a acestei…

- Primarul Nicolae Robu afirma intr-o postare pe Facebook ca dupa ce liderii locali ai USR "au incercat sa blocheze" proiectul de construire a unui complex sportiv si de agrement din zona de nord a Timisoarei,...