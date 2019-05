Cum explica Iohannis lipsa invitatiei pentru Dancila: Nu sunt prevazute evenimente strict protocolare

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a explicat marti de ce nu a invitat-o pe premierul Viorica Dancila la Summitul de la Sibiu, motivand ca reprezentantul Romaniei in Consiliul European este presedintele tarii, si ca la summit nu vor exista „evenimente strict protocolare la care lumea ar sta si ar…

- ''Ne vom reuni la Sibiu de Ziua Europei pentru a discuta despre planurile strategice ale Uniunii in anii urmatori. In acest context, va propun sa adoptam Declaratia de la Sibiu, trimitand un mesaj de unitate si incredere in actiunile noastre comune (...). Ca urmare a discutiilor de la Sibiu, vom…

- Fostul presedinte Traian Basescu afirma ca in spatiul public „se revarsa necunoasterea despre Uniunea Europeana", prin faptul ca jurnalisti si politicieni "deplang faptul ca doamna Dancila inca nu a fost invitata la Sibiu". El explica ca ea nici nu va fi invitata la lucrarile Consiliului European si…

- Daca presedintele Camerei si, totodata, liderul PSD, a lasat sa se inteleaga ca amana replica pe care isi doreste sa i-o dea primului om in stat, dupa alocutiunea acestuia din cadrul sedintei solemne prilejuite de implinirea a 15 ani de la aderarea la NATO, tocmai “din respect” pentru aceasta zi, premierul…

- Peste doar cateva ore, presedintele si prim-ministrul vor participa la un eveniment ce se va desfasura la Parlament. Mai exact, este vorba despre o sedinta comuna solemna a Legislativului, in care se vor marca 15 ani de cand Romania a aderat la NATO. Evenimentul care ii va aduce in aceeasi sala pe primii…

- Prima sedinta de Guvern cu cei doi noi ministri la Dezvoltare si Transporturi a fost si cea in care premierul a criticat demersul facut, recent, de catre liderul de la Cotroceni, care a ales sa conteste proiectul de buget la Curtea Constitutionala. “Constat ca domnul presedinte face tot posibilul sa…