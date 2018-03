Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul olandez a adoptat luni o motiune prin care solicita guvernului condus de Mark Rutte sa ceara Bruxelles-ului inchiderea website-ului EUvsdisinfo, creat de Comisia Europeana pentru a fi o baza de date ce monitorizeaza asa-numitele stiri false (fake news) aparute in mass-media, transmite…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, dupa ce Curtea Constitutionala a admis sesizarea PNL privind neconstitutionalitatea legii de infiintare a Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures, ca asteapta ca liderul UDMR Kelemen Hunor sa isi ceara scuze. „Dupa cum bine…

- UPDATE: Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, luni, sesizarea PNL si PMP referitoare la proiectul de lege privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures. „Parlamentul nu poate sa dea legi cu caracter individual care sa produca efecte pentru o singura persoana…

- Presedintele Curtii Constitutionale (CCR) s-a intalit joi cu reprezentantii Comisiei Europene, veniti la Bucuresti pentru a discuta cu oficialii romani din sistemul judiciar pe subiectul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), raportul prin care UE evalueaza progresele Romaniei si Bulgariei in…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a anunțat ca birourile permanente reunite au aprobat, marți, inființarea unei comisii speciale care sa analizeze execuția bugetara la Curtea de Conturi. "S-a aprobat, conform legii este nevoie de o comisie care sa analizeze execuția bugetara a Curtii…

- Consiliera Laurei Codruța Kovesi, Dana Țițian, ajunge sa ridice in fiecare luna un salariu cu tot cu sporuri de aproximativ 11.000 de euro. Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a explicat ca procurorii au salarii foarte mari, dar a precizat ca vor exista verificari ale Curții de Conturi la DNA…

- UDMR anunța o noua modificare a legii, „La inițiativa noastra, legea adoptata astazi exonereaza bugetarii de la obligativitatea restituirii unor sume primite pe o baza legala considerata confuza de Curtea de Conturi. In opinia noastra, decizia Curții de Conturi discrimineaza salariații care au primit…

- Comisarul european insarcinat cu Transporturile a pledat miercuri, in presa germana, in favoarea introducerii unor taxe rutiere urbane asupra vehiculelor diesel in Europa, in vederea evitarii introducerii unor interdictii de circulatie, considerate ”frustrante”, relateaza AFP. In contextul in care dezbaterea…

- Primarii și șefii de instituții nu sunt de acord cu neregulile gasite de inspectorii Curții de Conturi și au atacat in instanța cele imputate. Doar in anul 2017 au fost inregistrate 5 dosare la Tribunalul Bistrița-Nasaud.

- Dosarul intocmit pentru presupusul trafic de influența, fapta ce ar fi fost savarșita de Dan Radu și Baican Lucian, foști funcționari in cadrul Primariei Zalau a luat o turnura neașteptata miercuri, 28 februarie. Astfel, prin sentința magistraților Curții de Apel Cluj, a fost desființata in totalitate…

- Conform Deciziei CCR nr. 45/30.01.2018 Publicata ieri, motivarea Curții constituționale la Decizia CCR nr. 45/30.01.2018 in care, printre altele, se pronunta in speta numirii sefilor din Parchete, are, in mod firesc, efect si asupra revocarii acestora! Interpretarea pe care o da CCR in materia numirii…

- Parchetul sud-coreean a cerut condamnarea la 30 de ani de inchisoare a fostei presedinte a tarii, Park Geun-hye, intr-un caz de coruptie si abuz de putere care a condus la demiterea acesteia, transmit marti dpa, AFP si Reuters, preluand agentia Yonhap, scrie agerpres.ro. Park, in varsta de…

- Administrația Prezidențiala precizeaza ca președintele Klaus Iohannis iși menține in continuare declarația in care spune ca este mulțumit de activitatea DNA. Reacția a venit la scurt timp dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat inceperea procedurii pentru revocarea șefei DNA, Laura Codruța…

- Tudorel Toader, ministrul justiției, este asteptat sa prezinte joi, la ora 18.00, raportul privind activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), dar si o decizie privind conducerea DNA. Miercuri, liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a transmis ministrului Justitiei un mesaj: „sa nu se faca…

- Presedintele comisiei, Claudiu Manda, anunta saptamana trecuta ca marti va fi invitat la audieri Calin Popescu-Tariceanu. ”De adus in atenția comisiei”"Sunt aspecte care vizeaza activitatea domnului Tariceanu discutate in comisie - atunci cand era prim ministru al Romaniei si era…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau mexican Enrique Pena Nieto vor avea o intrevedere in urmatoarele saptamani, a anuntat miercuri Ministerul de Externe mexican, potrivit dpa. Ministrul de externe mexican Luis Videgaray s-a intalnit la Washington cu mai multi oficiali ai administratiei…

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti (PCAB) a anuntat, marti, ca a transmis CAB solutionarea cererii de extradare formulata de autoritatile americane, pentru doi cetateni romani care ar fi spart calculatoarele conectate la camerele de supraveghere ale Politiei din Washington.Citeste…

- "Am admis aceasta sesizare (...) in principal pentru incalcarea principiului bicameralismului. Legea pleca de la initiator cu vreo trei exceptii de la aplicarea OUG, intr-o Camera s-au mai adaugat vreo 30 si in alta Camera s-a triplat numarul fara ca sa fie trecute toate acestea prin ambele Camere.…

- La data de 12 februarie a.c., politisti din cadrul Compartimentului Urmariri – Serviciul de Investigatii Criminale Buzau au depistat si prins un barbat in varsta de 41 de ani, din Ramnicu Sarat, urmarit la nivel international, pe numele caruia autoritatile judiciare din Italia au emis mandat european…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, in urma acuzatiilor aduse DNA dupa inregistrarile prezentate de catre deputatul Vlad Cosma, ca nu ar trebui sa fie subiectul unor dezbateri politice, existand institutii ale statului care trebuie sa verifice veridicitatea acestor informatii si sa decida in…

- O eleva a Colegiului National Vlaicu Voda din Curtea de Arges i-a transmis un mesaj emoționant și trist presedintelui Klaus Iohannis. Eleva comenteaza situația actuala din țara noastra și scrie ca va pleca din țara dupa terminarea...

- Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta s au pronuntat, ieri, printr o decizie definitiva, intr un dosar in care doi copii gemeni fata si baiat , de clasa 0, ar fi fost agresati chiar de catre cea care le era profesoara. Fapta a avut loc la Scoala Gimnaziala nr. 2 "Viceamiral Ioan Murgesculdquo;…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a discutat, miercuri, obiectia de neconstitutionalitate formulata de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse Legii administratiei publice locale.Președintele CCR, Valer Dorneanu, a anunțat ca aceasta sesizare a fost admisa cu unanimitate…

- Asociația ”Justiția Pro Cetațean” propune Curții de Apel Alba Iulia implementarea unui sistem care sa asigure tuturor celor implicați in procese acces online la documentele din dosare. Din 2013, sistemul funcționeaza cu succes la Curtea de Apel Cluj Napoca, unde numarul celor care solicita acces la…

- "Este un moment extrem de grav. O astfel de functie de broker politic a unei institutii de securitate nationala este inacceptabila. Pune sub semnul intrebarii increderea cetatenilor in aceste institutii. Va trebuie dezlegat acest ghem. Parlamentul are un rol aici. SPP este sub conducerea presedintelui…

- "M-am uitat si pe declaratia presedintelui Juncker si pe declaratia presedintelui Iohannis. Am apreciat foarte mult ce a spus presedintele Iohannis, am acelasi punct de vedere. De fapt, si domnul Juncker a spus - poate cu alte cuvinte - acelasi lucru. Legile justitiei vor fi puse in acord cu deciziile…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis, marti, ca modificarile la Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor contine dispozitii neconstitutionale. Presedintele CCR, Valer Dorneanu, a precizat ca in ceea ce priveste prevederile referitoare la atributiile presedintelui Romaniei…

- Curtea de Apel Bacau a admis contestația formulata de procurorii DNA și a decis sa-l trimita dupa gratii pe Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț. Acuzat de trafic de influența de pe vremea cand deținea funcția de deputat de Neamț, Arsene a fost plasat, inițial, sub control judiciar…

- Curtea de de Arbitraj Comercial București de pe langa Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) s-a lansat astazi, in cadrul unei conferințe de presa susținute de prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, președintele CCIB, prof. univ. dr. Victor Babiuc, președintele Curții de Arbitraj…

- Fostul deputat PSD de Neamt Ionel Arsene, actual presedinte al Consiliului Judetean Neamt si al filialei judetene a PSD, a fost arestat, luni, de catre magistratii Curtii de Apel Bacau, pentru 30 de zile. Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Curtea de Apel Bacau a decis, luni, admiterea contestatiei facute de DNA, dispunand arestarea preventiva a presedintelui Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, pentru 30 de zile, acesta fiind acuzat de trafic de...

- Curtea de Arbitraj Comercial Bucuresti, o institutie permanenta de arbitraj, care are competenta de a solutiona litigii comerciale in toate sectoarele economice, se lanseaza luni. Institutia va functiona pe langa Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB). …

- Comisia Europeana a decis sa trimita Romania in judecata la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pentru nerespectarea obligatiilor privind stocurile petroliere, respectiv a obligațiilor referitoare la instalarea infrastructurii pentru combustibilii alternativi. Comisia Europeana a decis, joi,…

- Afaceristul Emil Nistor, cel cunoscut de bistriteni in special ca patronul Complexului turistic „Poiana Zinelor” , a scapat de puscarie, inca o data, dupa ce magistratii Curtii de Apel Cluj au pronuntat vineri sentinta din dosarul in care acesta a fost trimis in judecata, in anul 2014, de procurorii…

- Ieri, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat, urmatoarele decrete: Decret privind eliberarea din functia de judecator la Curtea de Apel Timisoara a doamnei Maria Lapadat ndash; pensionare, la data de 1 februarie 2018; Decret privind eliberarea din functia de procuror la Parchetul de pe langa…

- Romania, la Curtea de Justitie a UE pentru neimplementarea normelor privind infrastructura de combustibili alternativi Comisia Europeana a decis, joi, sa trimita Malta si Romania in fata Curtii de Justitie a UE pentru neindeplinirea obligatiei de a notifica cadrele nationale de politica referitoare…

- Acuzat ca le numeste pe asistente „vaci” si „ciori”, medicul chirurg Mihai Ionac a fost acuzat in trecut de Curtea de Conturi de comiterea unor nereguli grave in desfasurarea activitatii. In urma acelui raport al Curtii de Conturi a fost deschis si un dosar penal, aflat inca in lucru la Parchetul de…

- Polițiști de investigații criminale din cadrul Biroului Urmariri au depistat un ploieștean de 34 de ani, pe numele caruia autoritațile judiciare din Germania au emis un mandat european de arestare solicitand depistarea, retinerea si extradarea, pentru comiterea infractiunii de furt din buzunare.…

- Președintele francez Emmanuel Macron și-a prezentat viziunea despre reforma Justiției din Franța, intr-un discurs ținut luni la Curtea de Casație din Paris, la care au participat liderii judecatorilor și ai procurorilor francezi. Potrivit presei franceze, Macron i-a dezamagit pe procurorii care cereau…

- Președintele francez Emmanuel Macron și-a prezentat viziunea despre reforma Justiției din Franța, intr-un discurs ținut luni la Curtea de Casație din Paris, la care au participat liderii judecatorilor și ai procurorilor francezi. Potrivit presei franceze, Macron i-a dezamagit pe procurorii care cereau…

- Adunarea Nationala bulgara (parlamentul tarii) a votat vineri, pentru a doua oara, legea privind combaterea coruptiei si confiscarea averilor dobandite ilegal, dupa ce presedintele Rumen Radev respinsese prin veto acest text, transmit BTA si Novinite. Legea anticoruptie, ceruta de mai…

- La data de 11 ianuarie a.c., politisti din cadrul Postului de Politie Balanești au identificat pe raza comunei, un barbat, de 45 de ani, din localitate, pe numele caruia, autoritațile germane, la data de 09 ianuarie a.c., au emis un mandat european de arestare, pentru savarșirea de infracțiuni contra…

- "Acest audit se limiteaza la animalele de ferma, acestea facand obiectul celei mai mari parti din legislatia UE in materie. In UE, exista aproximativ 4,5 miliarde de pui, de gaini ouatoare si de curcani si circa 330 de milioane de vite, porcine, caprine si ovine. Pe langa conditiile de viata ale…

- Ministrul Justitiei a negat, intrebat la finalul sedintei CSM daca il evita pe presedintele Klaus Iohannis. "Sa ne respectam atributiile legale si constitutionale. Ministrul face o propunere, Guvernul, comisia speciala, Parlamentul adopta, presedintele trimite la reexaminare, presedintele…

- Ministrul Justitiei a negat, intrebat la finalul sedintei CSM daca il evita pe presedintele Klaus Iohannis. 'Sa ne respectam atributiile legale si constitutionale. Ministrul face o propunere, Guvernul, comisia speciala, Parlamentul adopta, presedintele trimite la reexaminare, presedintele poate sa…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, seful statului a semnat decretele privind eliberarea din functia de judecator la Judecatoria Calarasi a Nelei Olimpia Achim si din functia de judecator cu grad profesional de tribunal la Judecatoria Fetesti a lui Traian Ionescu. Cei…

- 1.627 de persoane au raspuns sondajului reprezentativ la nivel național. Eroarea este de 2,5%, plus sau minus. Sondajele au fost realizate prin telefon, aplicandu-se metoda CATI, in perioada 6-8 decembrie 2017. Rezultatele sondajului IRES arata ca romanii au fost cel mai ingrijorați in 2017…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, mai multe decrete de eliberare din functie a unor judecatori si procurori ce s-au pensionat, informeaza un comunicat al Administratiei Prezidentiale transmis AGERPRES. Seful statului a semnat eliberarea din functie a Lilianei Misirgic - judecator la Judecatoria…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 20 decembrie a.c., urmatoarele decrete:Decret privind eliberarea din functia de judecator la Judecatoria Sighisoara a doamnei Liliana Misirgic – pensionare;Decret privind eliberarea din functia de judecator la Judecatoria Raducaneni…