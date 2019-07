Stiri pe aceeasi tema

- Raportul Kroll-2 arata in detalii modul cum Banca de Economii a fost efectiv devalizata de un grup de companii denumit Șor. Anchetatorii americani au identificat 77 de firme diferite ce ar face parte din acest grup.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, vineri, la o intalnire cu primari PSD, la Topoloveni, ca romanii pot sa nu voteze PSD si sa se gandeasca foarte bine. El a reluat discursul despre produsele „otravite” si a anuntat modificarea OUG 114 saptamana viitoare.

- Jean Claude Juncker a fost pus pe glume la dezbaterea cu tinerii privind viitorul Uniunii Europene, la care a participat alaturi de Klaus Iohannis. Președintele Comisiei Europene a glumit pe seama Anglia și a declinului demografic, provocand aplauze.„Apropo, de ce vorbim in engleza? Toata…

- In Romania, potrivit unui studiu Eurostat din 2019, speranta de viata este mai mica decat media europeana. In timp ce la nivel european speranta de viata este de 64,2 de ani pentru femei si 63,5 de ani pentru barbati, in Romania, media e de 59 de ani pentru femei si 59,8 de ani pentru barbati. Medicul…

- Merg mai incet decat ceilalti, cu pasi nesiguri si cu capul aplecat. Vorbim despre pietonii care stau tot timpul cu telefonul in mana si castile in urechi. Un studiu francez trage un semnal de alarma. Dependentii de telefonul mobil sunt mai predispusi la accidente decat cei care sunt atenti pe unde…

- Afacerile Next Capital au crescut in 2018 cu 14%, fața de anul precedent avand la baza finanțarile oferite prin operațiuni de factoring. Astfel, volumul creanțelor administrate a atins pragul de 150 milioane de lei, iar in primele trei luni din 2019, compania a marcat un avans de 11 procente fața de…

- Tronsonul va face jonctiunea cu calea ferata de mare viteza catre Budapesta, iar în acest an va fi lansata proiectarea si executia. „Noi avem deja un studiu de fezabilitate pe care l-am facut deja pe tronsonul Oradea-Episcopia Bihor-Cluj, o sa lansam proiectarea si executia anul…