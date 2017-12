Cum explică BNR creșterea monedei EURO. Ce se va întâmpla Leul incheie 2017 la cea mai slaba cotatie din ultimii cinci ani. Leul a pierdut peste 3 procente fata de inceputul anului, iar analistii spun ca deprecierea arata cat de nesanatoasa este cresterea economica a Romaniei, bazata pe importuri masive, alimentate de un consum tot mai mare. Oficialii BNR sunt insa mai putin ingrijorati si dau asigurari ca leul nu va slabi accentuat in perioada... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Directorul Casei Judetene de Pensii Constanta, Cristina Samoila, a facut azi cateva precizari importante in legatura cu schimbarile legislative pe care le va aduce noul an, 2018."Daca pana acum dadeam ajutorul de deces doar la pensionari, acum platim si la angajati. Atat cei care decedaza dupa 1 ianuarie…

- Economia romaneasca a crescut accelerat in acest an, in special pe baza cresterii importurilor, in contextul unei productii care nu poate acoperi o cerere interna tot mai mare, stimulata de avansul salariilor, dar cresterea costurilor de finantare si deprecierea monedei nationale, trend observat…

- Dobanzile la depozitele in lei pe 12 luni pentru persoanele fizice au ajuns la sfarsitul anului 2017 la 0,5%-1,25%, la jumatate fata de inceputul anului 2017, cu toate ca in aceeasi perioada dobanzile interbancare au evoluat in sens invers, adica au crescut de la circa 0,8% -0,9% la peste 2%.…

- Astfel, oamenii sunt indemnați sa ajunga in total la 1.600 de calorii pe zi pentru mesele principale și 200 de calorii pentru gustarile dintre mese. Caloriile sunt imparțite astfel: 400 de calorii pentru micul dejun, 600 pentru pranz și 600 pentru cina. Totalul este de 1.600 de calorii,…

- Piata asigurarilor din Romania si-a continuat trendul de crestere si in primele noua luni ale acestui an, societatile de asigurare autorizate si reglementate de ASF inregistrand un total al primelor brute subscrise (PBS) de 7,32 miliarde de lei, cu 6% mai mult fata de aceeasi perioada a anului precedent,…

- Facebook vine cu noi schimbari, pe final de an. Oficialii au anuntat ca vor modifica algoritmul de rankare al newsfeed-ului astfel incat postarile care cer implicarea utilizatorilor de o maniera evidenta sa fie din ce in ce mai putin vizibile.Citeste si: La un an de la fuga lui Ghita din Romania,…

- Regio-Programul Operațional Regional (Regio-POR) 2014-2020 se afla la finalul primului an in care au fost semnate contracte de finanțare și in cel de-al doilea an de la demarare. Regiunea Vest beneficiaza de o alocare financiara pentru Regio-POR 2014-2020 de 712,26 milioane euro. Pana in prezent, in…

- Bancile vor actualiza dobânzile la credite în ianuarie 2018, iar companiile vor resimți pe deplin creșterea ROBOR-ului din ultimele luni ale acestui an.Trei puncte procentuale în plus peste un nivel al ROBOR-ului de circa 1% (valoarea de la momentul realizarii studiului)…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea OUG nr. 55/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor. Prin actul normativ se stabileste un plafon maxim al cuantumului indemnizatiei…

- O investigatie aprofundata a fost lansata luni de Comisia Europeana in privinta unui eventual ajutor de stat acordat CFR Marfa, prin stingerea de catre statul roman a datoriilor acestora. Oficialii europeni vor sa vada daca astfel i s-a oferit companei un avantaj neloial, cu incalcarea normelor UE privind…

- Una calda, una rece! Mai exact, in urmatoarele zile vor avea loc anomalii termice in Romania: daca in unele zone vor fi rafale de vant care vor viscoli zapada, in altele, cum este in Bucuresti, vremea va fi una anormal de calda, cu temperaturi de pana la 16 grade.

- Clientii bancilor ar putea fi protejati de riscul de variatie a ratei dobanzii prin crearea unor mecanisme de natura sa permita stimularea imprumuturilor cu dobanda fixa, realizabile inclusiv prin masuri de reglementare, sustine presedintele Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Sergiu Oprescu. Referitor…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, s-a intalnit, la sediul BERD din Londra, cu directorul executiv pentru infrastructura al bancii, care si-a exprimat angajamentul de a colabora pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere a Romaniei, pe care a numit-o una dintre cele mai slabe zone ale mediului…

- Un procent foarte mare din populatie crede in existenta unor forme de viata extraterestre si vrea sa aiba contact cu acestea, potrivit rezultatelor unui studiu efectuat in 24 de tari. Cercetatorii sustin ca aceasta concluzie explica popularitatea francizei cinematografice „Star Wars“ din ultimele patru…

- "Societatea Naționala Nuclearelectrica SA ('SNN') anunța ca a adoptat proactiv decizia de a opri programat și controlat Unitatea 2 CNE Cernavoda in seara zilei de 07.12.2017 in scopul efectuarii unor lucrari preventive de verificare și control și eventual intervenții punctuale asupra sistemelor Unitații…

- "Rapiditatea si siguranta livrarilor sunt indispensabile pentru orice jucator important pe piata serviciilor postale. Reinnoirea parcului auto este un pas hotarat in directia imbunatatirii serviciilor Companiei Nationale Posta Romana", a punctat directorul general al Postei Romane, Elena Petrascu. Oficialii…

- România a înregistrat o crestere economica de 7% în serie bruta (6,9%, seria ajustata sezonier) fata de perioada similara a anului trecut, a anuntat INS într-un comunicat dat azi publicitatii.

- Iuliu Mureșan a ironizat declarațiile facute de Gigi Becali inaintea partidei dintre CFR Cluj și FC Voluntari, caștigata in cele din urma de ardeleni cu scorul de 3-0. Patronul celor de la FCSB a afirmat ca primarul din Voluntari și finul sau, Florentin Pandele, va motiva echipa ilfovenilor inaintea…

- Hotararea Primaria Capitalei de a organiza targul de sarbatori in Piata Victoriei, unde au loc mitingurile impotriva modificarii legilor Justitiei, a starnit comentarii critice in mediul virtual. Primarul general, Gabriela Firea, a declarat ca organizarea unui nou targ de Craciun vine in intampinarea…

- Un aisberg gigantic s-a desprins din ghetarul Grey din sudul statului Chile, au anuntat marti autoritatile adaugand ca nu este clar motivul pentru care s-a produs aceasta fractura, informeaza Reuters, scrie agerpres.ro. Serviciul forestier CONAF din Chile a publicat prin intermediul media de…

- Prețurile alimentelor din Romania sunt corelate cu cele din zona euro, iar aceasta corelare a fost favorizata in acest an de excesul de cerere interna, a declarat, joi, viceguvernatorul BNR Liviu Voinea, in conferința de lansare a raportului "Evoluția Concurenței in sectoare cheie - 2017". "In economiile…

- Vineri, autoritatile municipiului Targoviste au fost gazda directorului ANL, Andrei Turcanu. Oficialii primariei Targoviste, directorul ANL, Andrei Turcanu si senatorul Adrian Tutuianu au facut o vizita de lucru in cartierul Tineretului- Sagricom, unde dupa o pauza de mai bine de 10 ani, se vor…

- "In cadrul tranzactiei, BT dobandeste si participatii in capitalul social al societatilor din Grupul Eurobank din Romania, respectiv ERB Retail Services IFN SA si ERB Leasing IFN SA", arata un comunicat al bancii. Oficialii bancii spun ca atat Banca Transilvania cat si Bancpost vor actiona ca entitati…

- Bancile sunt vinovate de cresterea istorica a monedei europene, acuza premierul Mihai Tudose. Șeful Guvernului a dezvaluit joi, la Antena 3, motivul pentru care BNR nu s-a implicat în stoparea cresterii euro si spune ca va avea o întâlnire cu reprezentantii bancii. ”Am…

- ”Dupa cum știți, azi, s-a dezbatut și votat moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Tudose, inițiata de PNL, USR și PMP. Eu am votat pentru stabilitate politica și sociala și pentru responsabilitate in actul de guvernare. Dintr-o perspectiva pesonala și egoista trebuia sa votez impotriva…

- Parlamentul Romaniei a luat o decizie importanta in legatura cu indemnizația lunara pentru creșterea copiilor. Este vorba despre OUG 55/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgența a Guvernului 111/2010 privind concediul și indemnizația pe care o primesc mamele.

- Banca Nationala a cotat astazi moneda europeana la 4.6551 lei, iar leu a fost la cea mai scazuta cotatie din istorie în fata euro. ROBOR-ul a scazut astazi ușor, însa în ultimele saptamâni a avut o ascensiune furtunoasa.

- Romario Kortzorg a fost scos cu Poliția Comunitara din sediul clubului Concordia Chiajna: ”E adevarat!”. Jucatorii din strainatate care se grabesc sa vina in Romania ar trebui sa țina cont de cele pațite de alții aici inaintea lor. Recent, un jucator care a evoluat la patru formații din liga 1 a fost…

- Președintele Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vlad Plahotniuc, considera „stanga politica”, reprezentata de PSRM, PCRM și „Partidul Nostru”, a suferit un eșec usturator dupa referendumul eșuat de duminica. „Eu cred ca cetațenii au dat un raspuns foarte clar socialiștilor, iar boicotul anunțat…

- „El a recunoscut ca a comis o infracțiune, dar continua sa fie la libertate. Este vorba despre Valeriu Halupa, care in urma cu doua saptamani a recunoscut ca a participat la tentativa de omor a „bancherului-negru” Gherman Gorbuntov. Astfel, deși complicele lui Proca afirma ca a fost direct implicat…

- Mai multe persoane au fost ranite, iar alte 4 și-au pierdut viața, dupa ce un individ a deschis marți focul într-o școala din California, UPDATE 22:35: Los Angeles Times: Cel puțin doi copii au fost raniți. Oficialii nu au dat un numar exact al victimelor, susținând doar…

- Deprecierea leului continua. Cotatia oficiala afisata luni, la ora 13.00, de Banca Nationala a Romaniei (BNR) este de 4,6495 lei/euro, dupa ce euro a depasit oficial pragul de 4,6 lei miercuri si apoi a urcat la 4,6390 lei, in sedinta de vineri.Intrebat despre cresterea monedei euro, Tariceanu…

- Ultimul studiu sociologic realizat de Baltic Surway/Gallup Organisation (lucrul pe teren fiind efectuat de Magenta Consulting), la comanda Institutului Republican Internațional a provocat in mod previzibil reacții foarte suparate, de neincredere din partea majoritații partidelor din

- Dupa ce deunazi Parchetul General anunta ca “punctul de vedere rezultat in urma consultarii procurorilor este de respingere in bloc a proiectelor” de modificare ale celor trei legi ale Justitiei, aflate la Camera, seful ministerului Public a avut o luare de pozitie pe acelasi subiect, de aceasta data…

- Guvernul va discuta miercuri o ordonanta de urgenta referitoare la majorarea punctului de pensie la 1.100 de lei si a pensiei minim garantate la 640 de lei incepand cu 1 iulie 2018, a anuntat ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu conform Agerpres.ro. Pe ordinea de zi de astazi avem ordonanta de urgenta…

- Twitter a anuntat ca extinderea la 280 de caractere a postarilor este in prezent propagata la nivelul intregii retelei sociale. Dupa mai multe luni de testare, Twitter a decis ca poate merge mai departe cu planurile privind marirea limitei de caractere ce pot fi incluse intr-un post. De la…

- Twitter a anuntat ca dubleaza limita unei postari, la 280 de caractere, masura fiind in prezent propagata la nivelul intregii retelei sociale. Dupa mai multe luni de testare, Twitter a decis ca poate merge mai departe cu planurile privind marirea limitei de caractere ce pot fi incluse intr-un post.…

- Cresterea economica semnificativa din ultimii ani nu se vede, din pacate, in sectoarele industriei grele, acolo unde criza inca isi mai face simtita prezenta, desi potentialul este semnificativ, se arata intr-o analiza realizata de KeysFin. In timp ce consumul creste cu viteze ametitoare,…

- Rusia a calificat luni drept "false" acuzațiile impotriva fostului director de campanie al președintelui american Donald Trump, Paul Manafort, informeaza EFE. "Va voi explica de ce sunt false. Cel mai mult îmi place partea în care, potrivit serviciilor de securitate…

- Fiecare a facut o astfel de urare cel putin o data in viata, iar „Casa de piatra” a ramas cea mai populara urare de felicitare pentru cei care abia s-au casatorit. Cu toate astea, un preot explica de ce aceasta formularea este, de fapt, incorecta, scrie WOWBiz.ro. ”Cred ca folosirea acestei urari este…

- Gazonul arenei din Ștefan cel Mare are un aspect lamentabil, fiind in plin proces de refacere. Dinamoviștii spera sa fie optim pentru fotbal la viitorul meci, cu echipa lui Hagi. Dinamo incepe luni returul, contra celor de la Juventus București pe un gazon care arata horror in acest moment, fiind in…

- Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, a spus la finalul ședinței CEx ca a cumpanit bine înainte de a decide sa își înainteze demisia. "Mi-am prezentat pozitia în cadrul forului de conducere, am spus clar ca am luat o decizie, nu la cald, am cumpanit. (....)…

- Radu Ile a plans in direct la tv atunci cand a vorbit despre familia lui. Interpretul de muzica populara este casatorit de 12 ani și are doi copii. Atunci cand vorbește despre soția și copiii lui artistul se emoționaeaza. Radu Ile nu s-a mai putut abține și plans, in direct, in momentul in care a vazut…

- Maria Constantin a reușit sa ajunga acolo unde și-a propus. Artista de muzica populara a decis in urma cu doua luni sa se desparta de soțul ei, insa pana acum, cei doi nu au divorțat oficial. Interpreta este optimista și a trecut peste suferința provocata de desparțirea de Marcel Toader. Vedeta este…

- Camerele de supraveghere dintr-o scoala din Irlanda au surprins imagini greu de explicat prin cuvinte. In timpul noptii, intr-o incapere in care nu sunt oameni, usile claselor sunt inchise cu putere, dulapurile sunt miscate cu zgomot si hartiile de pe rafturi sunt aruncate pe jos.

- Cresterea economica puternica inregistrata de Romania este determinata de consum, insa paradigma trebuie mutata spre segmentul investitional, a atras atentia, joi, Patricia Wruuck, economist la Banca Europeana de Investitii (BEI). "M-am uitat la segmentul economic al Europei si al Romaniei.…

- Senatorul PNL Florin Citu explica deciziile luate marti de conducerea BNR, care arata ca politica fiscala a Guvernului este de blamat pentru scumpirile de care ne lovim. "BNR confirma ce am spus - presiunile inflationiste si implicit estimarile de inflatie peste asteptari sunt alimentate de…

- Indicele ROBOR la 6 luni a ajuns luni la 1,78% pe an, de la 1,69% pe an vineri. Indicele ROBOR la trei luni (Romanian Interbank Offered Rate) continua sa creasca, lucru care va duce la scumpirea creditelor in lei, iar Banca Naționala a Romaniei a anunțat pentru luni un nivel al acestuia de 1,71% pe…