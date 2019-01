Cum evoluează euro joi dimineaţă Euro a deschis astazi sesiunea de tranzactionare pe pietele externe in crestere fata de fata de dolar, inregistrand un avans de 0,32%. Dolarul a scazut in raport cu lira cu 0,20%, dar s-a apreciat fata de yen cu 0,09%. Pe baza cotatiilor din strainatate, cursul pentru un euro ar fi joi dimineata de 4.7644 lei. Citeste articolul mai departe pe mediafax.ro…

Sursa articol si foto: mediafax.ro

