Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane și Misiunii Organizației Internaționale a Migrației au vorbit, in cadrul emisiunii ”ATITUDINI” despre cauzele exploatarii prin munca a moldovenilor peste hotare.

- Au scapat de chinuri. 17 din cei 26 de moldoveni exploatați prin munca in Spania au revenit acasa. Ei au fost intampinati pe aeroport de reprezentanți ai Centrului de Combatere a Traficului de Persoane, psihologi, dar și de misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație.

- O grupare infractionala din Vrancea specializata in trafic de persoane, banuita ca ar fi racolat persoane din Romania si le-ar fi exploatat prin munca in Anglia, a fost destructurata de politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Vrancea si procurorii Directiei de Investigare…

- Procesul de recalculare a pensiilor pentru acesti beneficiari va incepe la 1 octombrie 2018, principalele categorii profesionale la care se vor aplica noile prevederi fiind fostii angajati din minerit, siderurgie, constructii, cai ferate si alte domenii care s-au incadrat in grupele I si II de munca.…

- Invata sa iubeasca oamenii, sa socializeze, sa devina rabdatori si sa uite pentru putin timp de lumea in care traiesc. Zeci de copii cu dizabilitati iau parte cu drag la atelierele de creatie ale Centrului de Zi pentru Persoane cu Handicap din Calarasi. Arta rasucirii hartiei, cunoscuta ca tehnica quilling,…

- In perioada 17 - 24 august au fost localizate, pe teritoriul tarii noastre, 441 de persoane care fac obiectul unor semnalari in S.I.S. (Sistemul Informatic Schengen), in urma schimbului suplimentar de informatii prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala…

- Doar circa 60 din cele 200 de persoane care au fost concediate de la una din societatile comerciale din judetul Tulcea afectate de pesta porcina africana (PPA) au beneficiat de servicii de preconcediere, a declarat marti, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Agentiei Judetene pentru Ocuparea…