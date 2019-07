Stiri pe aceeasi tema

- Sase persoane au fost implicate intr-un grav accident rutier, pe DN 6 - varianta ocolitoare a municipiului Caransebes, dupa ce un sofer care venea de pe un drum secundar, nu a oferit prioritate altui autovehicul. Din pacate, o persoana si-a pierdut viata!

- SUPERSTITIE…Cinci persoane au murit in locul blestemat de la iesirea din Barlad, pe Drumul European, unde au mai pierit 13 oameni BLESTEM…Bucata de Drum European care strabate comuna Tutova isi ia si anul acesta tributul. Cinci vieti s-au curmat intr-o clipa duminica dimineata, dupa un teribil accident.…

- La inceputul acestei saptamani, mai precis marti, 18 iunie, se stingea din viata la Munchen, scriitorul roman Pavel Chihaia, o personalitate a culturii romane, nascut in Corabia, judetul Romanati, pe data 23 aprilie 1922. Directorul Colegiului National "Mircea cel Batran" Constanta, prof. dr. Vasile…

- Mai multe persoane au fost ranite, iar una a decedat, dupa ce un șofer a lovit mai multi pietoni pe strada Sarmizegetusa din Capitala. Aceștia se aflau la stație, așteptau transportul public.Potrivit informațiilor preliminare, șoferul a pierdut controlul volanului.

- Rareș Bogdan a devenit, de puțin timp, europarlamentar din partea PNL, insa familia e pe primul loc in viața lui. Așa spune și Florina, soția lui, o femeie frumoasa, care atrage toate privirile și care, nu peste mult timp, va aduce pe lume o fetița. Intr-un interviu acordat jurnalistei Cristina Șișcanu, …

- Fostul international spaniol Jose Antonio Reyes, in varsta de 35 ani, care a evoluat in cursul carierei sale la FC Sevilla, Arsenal Londra si Real Madrid, a incetat din viata sambata, in urma unui accident rutier produs la Utrera, localitatea sa natala, anunta presa spaniola. Reyes, care a imbracat…

- Scene de cruzime fara margine! Un barbat și-a legat cainele cu o funie de motocicleta și l-a tarat pana cand animalul și-a dat ultima suflare. Chinul indurat de animal a fost filmat de un șofer

- Un detaliu interesant a fost scos la iveala abia acum, la o saptamana de la tragicul accident in care Razvan Ciobanu a murit. In imaginile dufuzate la XNS s-a putut vedea ca in masina cu care Razvan Ciobanu a facut accident se afla o camasa, care desi parea o pijama, de fapt, era o haina pe care designerul…