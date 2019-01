Cum evită maimuţele să meargă prin zăpadă. Clipul cu macacii acrobaţi a devenit viral VIDEO Imaginile cu zeci de macaci japonezi care merg in sir indian pe cabluri pentru a evita zapada au fost vizionate de nu mai putin de 950.000 de ori de cand au fost postate pe Twitter, la 7 ianuarie. Inregistrarea video a fost publicata pe reteaua de socializare Twitter de utilizatorul @baritone_666 dupa ce a primit imaginile de la mama sa care le-a surprins in zona rurala Mutsu, la peste 600 de kilometri de Tokyo. Macacii japonezi, cunoscuti si sub denumirea de maimute de zapada, sau Nihonzaru, cum sunt numiti in arhipelag, sunt celebre si pentru obiceiul de a se scalda in izvoarele… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

