- Porton Down este laboratorul militar unde oamenii de stiinta britanici au identificat agentul neurotoxic folosit impotriva fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, Iulia, la Salisbury, atac pentru care Londra a acuzat Moscova.'Astazi, pot anunta ca vom intari aceasta…

- Un francez a fost amendat cu 3.000 de euro dintr-un motiv incredibil: a muncit prea mult. Barbatul, care este patiser intr-un orașel din nord-estul țarii, a muncit șapte zile pe saptamana, incalcand astfel o lege care prevede ca angajații sa aiba cel puțin o zi de odihna pe saptamana. Cedric Vaivre…

- Rusia a respins ultimatumul Marii Britanii, prin care aceasta cerea Rusiei sa explice in maximum 24 de ore de ce fostul agent rus Serghei Skripal si fiica acestuia au fost otraviti cu o substanta neurotoxica de uz militar. Potrivit Vedomosti, maine Londra ar putea anunța sancțiuni impotriva Moscovei.

- Ana Ciuchitu a ciștigat medalia de bronz pentru Republica Moldova la Dutch Open 2018 taekwondo WTF, informeaza Noi.md. In drumul spre victorie, moldoveanca, a invins pe suedeza Emelie Seiden, germanca Dilara Basar și sud-coreeanca Kim So-Hee. In lupta pentru calificarea in finala, Ciuchitu a pierdut…

- Elliott Broidy, om de afaceri si fundraiser, sustinator al lui Donald Trump, cu relatii in Romania, acuza o campanie dusa impotriva sa de catre Guvernul din Qatar, cu ajutorul postului "Al-Jazeera", care a anuntat ca Broidy este suspectat de lobby pentru o banca din Rusia, in ciuda interdictiilor,…

- Revoltat pentru ca nu este lasat sa ispaseasca pedeapsa in regim semideschis, Sile Camataru le-a declarat razboi sefilor penitenciarului in care este incarcerat si pare dispus sa mearga pana in panzele albe.

- Poporul sirian nu mai are liniște de aproape opt ani. Inaltul Comisar ONU pentru Refugiați, Filippo Grandi, a declarat vineri ca “suferința neincetata a civililor sirieni reprezinta un eșec rușinos al voinței politice și noi drame in istoria acestui conflict ajuns la deprimanta aniversare a șapte…

- Partidul Social Democrat este in fierbere inaintea Congresului extraordinar de sambata. Se dau lupte serioase si se negociaza la sange pentru functii. Un astfel de exemplu este retragerea subita a Rovanei Plumb din cursa pentru functia de vicepresedinte in favoarea ministrului de Interne…

- Intr-o intervenție la Romania TV, Bogdan Chirieac a discutat despre ”lupte grele” din PSD in prag de Congres. Analistul politic a aratat ca din acest punct de vedere PSD este un partid viu, facand o comparație cu situația din PNL. „Asta inseamna sa ai un partid autentic, un partid viu. Pe…

- Al-Zawahiri le cere musulmanilor din nordul Africii sa lupte impotriva Frantei. Liderul Al Qaida, Ayman al-Zawahiri, le-a cerut musulmanilor din Maghreb sa lupte impotriva soldatilor francezi din Sahel, intr-un mesaj video publicat marti.

- Rusia ar putea fi acuzata de crime de razboi in Siria. O comisie a Organizatiei Natiunilor Unite a anuntat ca raidurile aeriene de la sfarșitul anului trecut asupra unei piețe dintr-o localitate controlata de rebeli au fost efectuate de un avion rusesc care a folosit arme neghidate,

- Presedintele american Donald Trump si prim-ministrul britanic Theresa May au cazut de acord duminica in timpul unei convorbiri telefonice ca afirmatiile lui Vladimir Putin potrivit carora Rusia are arme nucleare care ar putea trece de sistemul de aparare anti-racheta al SUA sunt „iresponsabile”,…

- Statele Unite condamna ofensiva regimului sirian impotriva enclavei rebele Ghouta Orientala, sustinuta de Rusia si Iran, a afirmat Casa Alba la sfarsitul saptamanii trecute intr-un comunicat, potrivit AFP, scrie agerpres.ro.

- Kremlinul analizeaza retragerea din Conventia Europeana privind Drepturile Omului si sa incheie astfel cooperarea cu Curtea Europeana a Drepturilor Omului, pe motiv ca hotararile instantelor sunt “indreptate impotriva intereselor Rusiei”. “Cand sunt analizate plangerile impotriva Rusiei, politizarea…

- Rusia studiaza posibilitatea denunțarii Convenției Europene a Drepturilor Omului și incheierii cooperarii cu Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), in cazul in care hotaririle judecatorești impotriva Rusiei nu vor fi corectate. Informațiile au fost comunicate de RIA Novosti cu referire la surse…

- Departamentul de Stat si cel al Apararii din SUA au decis ca se vor cheltui 40 de milioane de dolari pentru a se lupta cu propaganda sponsorizata de guvernele straine, o parte din bani venind din sectorul privat, scrie NEWS.RO, citand Politico.Citeste si: ALERTA - Codurile de vreme rea, PRELUNGITE:…

- Opozitia siriana spune ca armistitiul de cinci ore decretat de Rusia in regiunea Goutha de Est, enclava controlata de rebeli in apropiere de Damasc, este ''o lovitura'' impotriva rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU. "Acest asa-numit armistitiu umanitar este o lovitura impotriva…

- Moscova si-a exprimat luni preocuparea in legatura cu amenintarile formulate de mai multe tari occidentale, inclusiv SUA, privind posibila utilizare a fortei impotriva Damascului, avertizand ca aceasta contravine Rezolutiei nr. 2401 a Consiliului de Securitate al ONU, conform unei declaratii facute…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, a reacționat dur la anunțul ca USR va depune o moțiune simpla impotriva lui Tudorel Toader, dupa ce ministrul Justiției a cerut revocarea șfei DNA, Laura Codruța Kovesi.„Foarte bine, uSRI. Va anunț de pe acum ca ma inscriu la cuvant și veți fi dorit sa nu fi…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a condamnat joi uciderea civililor in Siria referindu-se la un 'masacru' si a afirmat ca Berlinul va discuta cu Rusia in cadrul eforturilor de a se pune capat violentelor, relateaza Reuters si AFP.'Ceea ce vedem in prezent, evenimentele teribile din Siria,…

- Reprezentanții permanenți ai țarilor UE au decis sa extinda pentru șase luni sancțiunile impotriva Rusiei, din cauza situației din Ucraina. Dupa cum transmite RIA Novosti, cu referire la sursa, anunțul oficial va fi facut la 12 martie. Sancțiunile individuale actuale impotriva cetațenilor și a persoanelor…

- Presedintele ucrainean, Petro Porosenko, a semnat o lege care prevede reintegrarea Donbassului, dar și recunoașterea Rusiei drept stat agresor. Oficialul de la Kiev a dat asigurari ca documentul nu incalca prevederile acordului de la Minsk, asa precum acuza Rusia.

- Faptul ca Rusia duce un razboi informațional la adresa lumii e un lucru arhicunoscut. Ca il poarta și prin intermediul unor componente mass media ale Vestului, și cu instrumentar plasat in spații occidentale și citate ulterior ca „autentice”, e iarași un fapt binecunoscut, de acoperire a unei minciuni,…

- ”Nu exista nicio dovada a implicarii Rusiei și a cetațenilor acesteia in influențarea alegerilor americane”, a declarat Dmitri Peskov, secretarul de presa al președintelui rus, comentand acuzațiile Departamentul de Justiție al SUA impotriva a 13 cetațeni ruși. Anterior, Ministerul rus de Externe a anunțat…

- Aproximativ 2.000 de demonstrati au protestat, duminica, in Germania, impotriva Conferintei de Securitate de la Munchen, cu sloganuri precum ‘Fara razboi’, ‘Aboliti NATO’ si ‘In razboi nu exista invingatori’, relateaza dpa, citata de Agerpres. Dupa ce s-au adunat in Piata ...

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a respins vineri preocuparile exprimate de premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, care a avertizat ca gazoductul Nord Stream 2 risca sa genereze un conflict militar deschis intre Rusia si Ucraina.

- Chris Terhes, presedinte al Coalitiei Romanilor din SUA, susține ca autoritațile de la Kremlin folosește aceeași retorica și argumente pentru susținerea campaniei anticorupție indreptata impotriva politicienilor ca și Kovesi.

- Demersurile facute de Rusia și anunțate printr-un comunicat oficial denota pregatiri intense pentru un viitor razboi. Pragul atins de Rusia in privința echipamentelor militare vandute este comparatibil cu cel din 2016. Insa o alta cifra sperie: clienții sunt din 53 de țari.

- Hassan Rouhani, presedintele Iranului, a acuzat, duminica, Statele Unite ca ameninta Rusia cu noi arme atomice, dupa ce Washingtonul a publicat un raport privind politica SUA in domeniul nuclear in care sunt anuntate planuri de modernizare a arsenalului atomic, informeaza agentia de stiri Reuters,…

- Aproximativ 30 de preoti incorporati in trupele militare ale Rusiei vor urca in tancurile rusesti BMD-4M saptamana viitoare, conform agentiei TASS, care citeaza un oficial al bisericii. "Preotii care sunt alaturi de trupele militare in momentele dificile sunt deseori nevoiti sa evacueze soldatii raniti…

- Kurt Volker, special al presedintelui american Donald Trump privind criza din Ucraina lanseaza acuzații dure la adresa Rusiei, spunand ca nu se iau masuri pentru a pune capat conflictului, dintre fortele Kievului si separatistii prorusi

- Noile sanctiuni pe care Statele Unite intentioneaza sa le adopte impotriva Rusiei au rolul influentarii rezultatului scrutinului prezidential programat in Rusia pe 18 martie, a declarat luni Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului.Administratia de la Washington intentioneaza…

- Rusia nu va expulza cetateni ai Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC, Coreea de Nord), asa cum cer SUA, in virtutea noilor sanctiuni pe care le-au impus impotriva Phenianului, a declarat vineri presei ministrul adjunct de externe rus, Igor Morgulov, citat de agentia oficiala de presa RIA Novosti,…

- "Rugaciunile si gandurile noastre cele mai profunde se indreapta catre victimele Holocaustului. Romania continua sa lupte impotriva oricarei forme de antisemitism, rasism, xenofobie si discriminare. #WeRemember", a scris presedintele Klaus Iohannis pe Twitter. La 27 ianuarie este marcata Ziua Internationala…

- Comedia neagra „Moartea lui Stalin“ a inflamat spiritele si a fost interzisa in Rusia, ministerul Culturii considerand ca este „extremista, plictisitoare, respingatoare si jignitoare“.

- Un clip filmat de cadeții unei școli de transport aerian din Rusia, care a stârnit un mare scandal, este acum imitat, în semn de susținere, de alți oameni, în special studenți, din întreaga țara.

- Aderarea Moldovei cu NATO și încalcarea principiului de neutralitate înseamna razboi, a reiterat președintele Igor Dodon în cadrul unui interviu recent, noteaza Noi.md. Oficialul a subliniat ca nu va admite ca poporul Republicii Moldova sa fie folosit drept carne de tun…

- Desi conducerea de la Chisinau nu vorbeste despre intentia de a adera vreodata la NATO, Igor Dodon avertizeaza opinia publica, subliniind ca „NATO inseamna razboi”, iar un parteneriat strategic cu Rusia este esential pentru existenta Republicii Moldova.

- In toamna anului trecut, profesorul Mark Galeotti (cercetator la Institutul de Relatii Internationale din Praga) a vorbit la Bucuresti despre caracterul campaniei ruse impotriva Occidentului, obiectivele acesteia si despre lectiile care pot fi invatate. In opinia sa, Moscova cauta sa exploateze slabiciunile…

- Rada Suprema a Ucrainei a adoptat, in a doua lectura, un proiect de lege privind reintegrarea teritoriilor ocupate de Rusia in Donbas. Pentru adoptarea proiectului de lege propus de Președinție au votat 280 de deputați, fata de numarul necesar pentru aprobare de 226. Documentul a fost susținut in principal…

- Potrivit unor informații de ultima ora, Kremlinul s-ar fi folosit de preoti ortodocsi din Romania pentru a alimenta protestele impotriva fracturarii hidraulice indreptate impotriva companiei americane Chevron. E vorba de miscarea anti-gaze de sist de acum cativa ani.

- Rusia ameninta Letonia din cauza legii privind statutul participantilor la cel de-al Doilea razboi mondial, care egaleaza statutul soldatilor care au luptat impotriva Germaniei naziste cu cel al militarilor care au luptat impotriva URSS. In acest sens, reprezentantul oficial al Ministerului Afacerilor…

- Ministerul rus al Apararii susține ca, in noaptea de 6 ianuarie, a respins atacul efectuat de un numar de 13 drone aeriene asupra bazelor sale militare din Siria. Mijloacele de aparare aeriana și de razboi electronic au permis neutralizarea tuturor aparatelor aeriene fara pilot. Oficialii militari afirma…

- Rusia amenința Letonia cu consecințe din cauza legii privind statutul participanților la cel de-al Doilea razboi mondial, care egaleaza statutul soldaților care au luptat impotriva Germaniei naziste cu cel al militarilor care au luptat impotriva URSS. In acest sens, reprezentantul oficial al Ministerului…

- Vastele manevre militare derulate de Rusia in septembrie sub titulatura Zapad-2017 nu au constituit un "exercitiu antiterorist" si nu au avut un "caracter pur defensiv", cum sustine Kremlinul, ci un scenariu de "razboi conventional la scara larga impotriva NATO in Europa" si care includea capturarea…

- Departamentul de Comert al SUA a adaugat pe lista de sancțiuni doua companii rusești din industria militara – „Opitnoe Konstruktorskoe Buro Novator” și „Titan-Barrikadi”. Washingtonul a explicat ca activitațile acestor societati de stat din Rusia „sunt contrare intereselor securitații naționale sau…

- Rusia a avertizat Statele Unite si Canada cu privire la consecintele furnizarii de armament guvernului de la Kiev. Pyotr Ilyichev, adjunctul reprezentantului Rusiei in cadrul Consiliului de Securitate al ONU, a afirmat ca o astfel de decizie ar impinge Kievul in noi aventuri militare.

- Directorul Serviciului de Spionaj Extern (SVR) al Rusiei, Serghei Nariskin, a acuzat marti SUA ca poarta un 'razboi hibrid' nedeclarat impotriva fostelor tari sovietice care fac in prezent parte din Comunitatea Statelor Independente (CSI), informeaza EFE.'Magnitudinea actiunilor desfasurate…

- Avocații fostului premier Vlad Filat vor depune plingeri penale impotriva tuturor martorilor care au facut depoziții in acest dosar, informeaza NOI.md. Anunțul a fost facut de avocatul fostului prim-ministru Igor Popa in cadrul unei emisiuni la TV8. Potrivit lui, aproape toți martorii in acest dosar…

- Noul guvern al Austriei va intreprinde actiuni in Europa pentru a ridica sanctiunile impuse Rusiei ca urmare a conflictului din estul Ucrainei si va contribui, de asemenea, la reducerea tensiunilor dintre Occident si Rusia, potrivit programului de guvernare pentru perioada 2017-2022, relateaza Tass.