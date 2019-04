Cum era să fie Iaşul mai ceva ca Bruxelles-ul De cativa ani am inceput sa auzim tot mai des stiri in care se arata ca Iasul este printre cele mai poluate orase din tara. Apoi, in ultimul timp situatia a devenit si mai neagra, dupa cum a transmis si CNN: Iasul e pe primul loc in topul poluarii. De la inceput, primarul a tratat in bascalie clasamentele. A luat in ras rapoartele de la Mediu, ca nu ar fi facute cum trebuie, ca statiile de masurare sunt amplasate unde nu trebuie, ca stirile a (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Enel Romania l-a numit pe Valeriu Binig in funcția de Director al Departamentului Reglementari și Antitrust, in timp ce Claudia Branduș, care a coordonat anterior activitațile de reglementare, s-a alaturat Departamentului de Afaceri Europene al Grupului Enel, din Bruxelles. Valeriu Binig este unul dintre…

- Cei interesați de acest subiect pot afla detalii și se pot inscrie incepand de astazi, 15 martie pana pe data de 25 martie, pe untold.com/showyoucan. Aplicanții au șansa de a-și vedea idea implementata, proiectul caștigator fiind finanțat de catre UNTOLD cu suma de 10.000 de euro, urmand a…

- Miniștrii de Mediu din Uniunea Europeana discuta marți la Bruxelles despre revizuirea Directivei apei potabile. Asta in condițiile in care parametrii de calitate nu au mai fost actualizați de 20 de ani.

- Blue Air are datorii de peste 3 milioane de euro catre Aeroportul Iași și nu da semne ca va plati vreo lețcaie, operatorul aerian fiind acționat in judecata in mai multe procese. Precedentul periculos exista: tot din cauza ca nu a reușit sa-și plateasca datoriile, compania Blue Air a fost nevoita sa…

- Persoanele cele mai sarace si mai vulnerabile - copii, varstnici - din Europa sunt si cele mai expuse la poluarea aerului si fonica, trage un semnal de alarma Agentia Europeana de Mediu (AEM, cu sediul la Copenhaga), intr-un raport publicat luni, citat de AFP. 'La modul general, cu cat esti mai…

- ”Suedia are una dintre cele mai mari populații de Cormorani Mari din Europa. Potrivit datelor Directoratului General pentru Mediu, din cadrul Comisiei Europene, in 2012 existau 40.598 de cuiburi ocupate de Phalacrocorax carbo sinensis in Suedia și 169 de colonii”, este mesajul Ambasadei Suediei.…

- "Pentru Romania este un moment deosebit de important, fiind prima data cand exercita aceasta functie, la exact 12 ani de la aderarea la Uniunea Europeana. Urmeaza pentru noi toti o perioada extrem de dinamica, marcata de o serie de evenimente importante pentru prezentul si viitorul Uniunii Europene,…

- „Aplicant este Ministerul Sanatatii", ne-a explicat seful CJ, raspunzandu-i astfel indirect si deputatului Petru Movila, care formulase o intrebare similara. Amintim ca, de la Bruxelles, Comisia Europeana s-a declarat de acord cu devenirea CJ Cluj titular de proiect in locul Ministerului Sanatatii.…