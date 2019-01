Stiri pe aceeasi tema

- Liber de contract dupa desparțirea de iranienii de la FC Foolad, Ilie Stan, 51 de ani, considera ca merita sa primeasca o noua șansa la FCSB și explica de ce crede ca ar fi mai potrivit decat Dan Alexa și Mihai Teja. "Eu niciodata nu ma propun singur la Steaua. Dar daca cineva se gandește la mine, pot…

- Vremea friguroasa și ninsoarea abundenta din București aduc aminte, inevitabil, de cateva meciuri istorice din fotbalul romanesc desfașurate in condiții meteo potrivnice. Mai jos sunt 5 momente de neuitat din paginile de istorie ale fotbalului romanesc 1. In martie 1986, Steaua mergea in Finlanda pentru…

- În primul set, steliștii au început jocul mai pragmatic, 4-1, dar apoi gazdele și-au revenit în atac, dar nu suficient încât sa ia setul. Astfel, ca echipa oaspete a luat primul set, 25-19. În schimb, setul doi a fost mult mai disputat, echipele având momente…

- Astazi, la Chiajna, gloriile fotbalului romanesc s-au intalnit intr-un meci demonstrativ, in memoria lui Didi Prodan. Meciul din sala Chiajna a pus fața in fața nume importante din istoria Stelei și fotbaliști care au marcat istoria echipei naționale de fotbal a Romaniei. Astazi, la Chiajna, gloriile…

- In direct la GSP Live, Marius Maldarașanu a povestit un episod petrecut dupa sfertul de finala "Eurofantastic" dintre Steaua și Rapid. Mircea Lucescu l-a invitat pe el și pe Mihai Neșu la meciul starurilor, dintre echipele lui Ronaldo Zidane. "Am avut sezonul ala bun in Cupele Europene și am primit…

- Ciprian Marica (33 de ani) a vorbit despre derby-ul de duminica, de la ora 21:00, dintre Dinamo și FCSB. Fostul internațional a rememorat un episod petrecut pe cand era junior la Dinamo. "In ultima perioada meciul Dinamo - Steaua n-a mai reprezentat cine știe ce rivalitate. Derby-urile dinainte le-am…

- Miodrag Belodedici a povestit in aceasta dimineața la GSP LIVE cum a fost la un pas sa mearga la Dinamo. A fost dorit acolo de Cristi Borcea, in 1998, cand a revenit pentru 3 ani la Steaua. "Cainii" erau gata sa-i ofere mai mulți bani decat Steaua, insa Belo a refuzat. "Lupescu a tras de mine sa merg…

- In urmatoarele zile, vremea se schimba radical! Incepand cu 21 octombrie, ploile vor pune stapanire pe țara. De asemenea, la sfarșitul saptamanii, un val de aer rece patrunde in Romania, iar temperaturile scad semnificativ. Meteorologii au anunțat prognoza pe doua saptamani, pentru perioada…