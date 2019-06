Cum era pe vremea bunicului -Spune-mi bunicule, cum era pe vremea ta? – Eee…nepoate, lumea s-a schimbat! Cand eram tanar cu 4 lei cumparam 2 litri de lapte, o paine, o felie de branza, 3 kg de cartofi si 2 cotlete de porc! – Si acum bunicule? Nu mai poti? – Acum asta nu mai este posibil cu toate camerele video din magazine! Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

