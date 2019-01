Stiri pe aceeasi tema

- O eclipsa totala de Luna, ultima vizibila din Europa inainte de primavara anului 2022, va putea fi observata in noaptea dintre 20 și 21 ianuarie. Spectacolul astronomic va putea fi urmarit de locuitorii celor doua Americi, unei mari parți a Europei și a Africii.

- Luna plina se va afla in umbra Pamantului de la 03:34 GMT la 06:51 GMT și eclipsa totala va fi timp de o ora, incepand cu 04:41 GMT. In timpul eclipsei totale, Luna va fi de culoare rosie, fenomen intalnit in timpul tuturor eclipselor totale. Aceasta coloratura se datoreaza faptului ca razele…

- Locuitorii din cele doua Americi, din mare parte a Europei si din Africa de Vest vor putea sa admire o eclipsa totala de Luna in noaptea de 20 spre 21 ianuarie, ultima care se va produce inainte de anul 2022, informeaza AFP. Pentru europeni si africani, eclipsa totala se va produce la sfarsitul noptii,…

- In timpul evenimentului, timp de o ora, luna va avea o culoare rosiatica si va parea putin mai mare decat de obicei. Aceasta va fi singura eclipsa totala de Luna din urmatorii doi ani. Ea va fi vizibila in America de Nord si de Sud, in anumite parti din Europa si putine regiuni din Asia. Termenul…