Cum decid să investesc într-un startup Orice investitor primește mult mai multe cereri de finanțare decat cele in care se poate implica efectiv. Chiar și cele care beneficiaza de un pitch și un business plan bun trebuie sa treaca printr-o procedura de screening, in care se obțin clarificarile necesare. In companiile noastre, avem și noi o astfel de procedura, care nu e in principiu secreta, dar este relevanta in privința pașilor pe care va trebui sa ii parcurga orice antreprenor odata ce investitorul iși manifesta interesul de principiu. E motivul pentru care va prezint, mai jos, principalele etape. Citeste articolul mai departe pe capital.ro…

Sursa articol si foto: capital.ro

