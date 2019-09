Cum debutează şi cum se manifestă sinuzita Sinuzita, boala specifica sezonului rece, este o inflamatie a mucoasei care imbraca peretii sinusurilor paranazale. Medicii avertizeaza ca, netratata corespunzator, aceasta are efecte grave asupra sanatatii, ce pot duce la pierderea ochiului, la meningite sau acces cerebral. Aflati din articol cum se deosebeste sinuzita de o raceala si cum se trateaza eficient aceasta afectiune. Sinuzita […] Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Daniel Osmanovici, vine cu explicatii dupa declaratia socanta de ieri: "oamenii mor oricum, si cu, si fara sistem". Osmanovici a sustinut, joi, intr-o interventie telefonica la B1 TV, ca declaratia sa a fost interpretata…

- Diana Severin a fost eliberata, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul, potrivit unei decizii a prim-ministrului publicata marti in Monitorul Oficial, potrivit agerpres.CITEȘTE ȘI: Medicii avertizeaza: Pericolul ceaiurilor de musetel, menta,…

- Medicii de la Spitalul Județean de Urgența Cluj au decis, duminica, sa-l externeze pe barbatul ranit, care și-a pierdut soția și copilul in urma furtunii din Halkidiki, Grecia. „In urma consulturilor de specialitate, neurochirurgicale și neurologice, pacientul a fost externat catre domiciliu,…

- Armand și Liliana Daneliuc, medici de familie din Iași, au fost obligați recent de Judecatoria Iași sa ii plateasca unei foste paciente 70.000 de euro daune morale pentru ca, in 2014, i-au prescris un medicament pentru poliartrita reumatoida in doza de șapte ori mai mare decat cea recomandata de specialistul…

- Sfarșit cumplit pentru un barbat din Brașov, in varsta de 43 de ani. Acesta și-a pierdut viața in timp ce lucra la ridicarea unui centru comercial. Accidentul de munca s-a produs in zona Hidro, pe Strada 15 Noiembrie. Polițiștii au deschis dosar penal pentru comiterea mai multor infractiuni. Conform…

- Patru copii internati la un centru pentru delincventi, din judetul Brasov, au ajuns la spital luni seara, dupa ce au fumat din aceeasi tigara. Medicii si politistii vor sa afle natura substantei cu care s-au intoxicat minorii. Conducerea centrului spune insa ca victimele au fumat o tigara cu substante…

- Capusele fac victime la Buzau. In aceasta perioada, la Unitatea Primiri Urgente a Spitalului Judetean Buzau se prezinta zilnic 7-8 persoane muscate de capuse. Toti pacientii au primit tratament dupa ce le-a fost fost extrase insectele de sub piele. Din pacate, exista si doi pacienti care au fost diagnosticati…