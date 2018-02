Cum dai înapoi kilometrajul unei mașini direct de pe telefonul mobil Vrei sa-ti cumperi o masina la mana a doua si ti-e teama ca are km dati inapoi? Afla ca teama ta este intemeiata. La cat de simplu e sa faci asta, ne temem ca proprietarii care isi vand masinile fara sa le modifice km pot fi numarati pe degete, scrie ProMotor.ro. Internetul e plin de tutoriale care te invata cum sa faci asta. Vedeți in clip cat de simplu este sa modifici kilometrajul doar cu telefonul mobil si cu softul potrivit. Citeste articolul mai departe pe Antena3.ro…

Sursa articol: Antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege de aprobare a ordonantei de urgenta privind implementarea sistemului „RO - ALERT", de avertizare a populatiei in situatii de urgenta, merge la vot in Camera Deputatilor, dupa ce a primit raport favorabil, in unanimitate, in Comisia pentru tehnologia informatiei, condusa de deputatul…

- Participarea la Ferma Vedetelor nu a insemnat pentru vedete doar multa munca și reintoarcerea la origini, ci și deconectarea de viața cotidiana. Astfel ca, timp de trei luni, concurenții au stat fara telefonul mobil, fara televizor și alte gadget-uri. Dupa aceasta „cura”, la sfarșitul filmarilor, Daniel…

- Profesorul, revoltat ca studentul nu era atent la cursul lui, i-a luat telefonul și a dat cu el de pamant, iar intregul moment a fost filmat. Incidentul a avut loc la o universitate din India. Cum iti afecteaza sanatatea TELEFONUL MOBIL. Atentie, se poate ajunge la SEVRAJ Reprezentanții…

- Un tanar, din comuna gorjeana Calnic, a fost jefuit de telefonul mobil in timp ce se afla cu mama sa, la control, la Spitalul Orasenesc din Rovinari. Fiul femeii a ramas fara telefonul mobil in valoare de 300 de lei. ...

- Peste 90% dintre romani nu ies din casa fara telefonul mobil, releva un studiu realizat de o companie de cercetare de piata. Daca totusi isi uita smartphone-ul, jumatate dintre ei se intorc din drum, chiar daca risc sa intarzie la serviciu sau la o intalnire. Statisticile arata ca, la fiecare sfert…

- Traim in epoca in care divorturile se inmultesc de la an la an, durata unei relatii de cuplu a scazut considerabil, iar oamenii devin tot mai depresivi din cauza ca nu reusesc sa gestioneze bunastarea din cuplu. De ani buni, psihologii au incercat sa gaseasca formula pentru cea mai fericita relatie…

- Un tanar de 20 de ani, din Focșani, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Focșani pentru savarșirea infracțiunii de distrugere. Conform rechizitoriului, la data de 23 iunie 2017, in timp ce se afla in zona Casei de Cultura din municipiul Focșani,…

- Ieri, 22 ianuarie 2018, politistii Postului de Polutie Mogos l-au identificat pe un barbat de 42 de ani, din Baia de Aries, ca persoana banuita de comiterea unui furt de telefon mobil ce a fost sesizat politiei la data de 29 decembrie 2017. Se pare ca, in noaptea de 28/29 decembrie 2017, in timp ce…

- Politistii din Mogos l-au identificat pe un barbat din Baia de Aries ca persoana banuita de comiterea furtului unui telefon mobil de la un tanar din comuna. Telefonul a fost recuperat si restituit pagubitului. La data de 22 ianuarie 2018, politistii Postului de Polutie Mogos l-au identificat pe un barbat…

- Politistii din Mogos l-au identificat pe un barbat din Baia de Aries ca persoana banuita de comiterea furtului unui telefon mobil de la un tanar din comuna. Telefonul a fost recuperat si restituit pagubitului. La data de 22 ianuarie, politistii Postului de Polutie Mogos l-au identificat pe un barbat…

- Politistii din Mogos l-au identificat pe un barbat din Baia de Aries ca persoana banuita de comiterea furtului unui telefon mobil de la un tanar din comuna. Telefonul a fost recuperat si restituit pagubitului. La data de 22 ianuarie a.c., politistii Postului de Polutie Mogos l-au identificat pe un barbat…

- O tanara de 17 ani, a fost cat pe ce sa ramana fara telefonul mobil pe care il avea asupra sa, dar l-a observat la timp pe cel care a intins o mana spre buzunarul hainei cu care era imbracata in incercarea de a-l sustrage.

- Un minor, in varsta de 15 ani, din Blaj, este cercetat de politistii de investigatii criminale din muncipiu, pentru un furt comis in noiembrie 2017. A fost depistat luni, in cadrul unei actiuni cu efective marite.

- Politistii de investigatii criminale din Blaj l-au identificat pe un minor de 15 ani din Blaj, ca persoana banuita de furtul unui telefon mobil, fapta reclamata politei in luna noiembrie 2017. Minorul ar fi abordat, pe strada, un alt minor caruia i-ar fi cerut sa-i imprumute telefonul mobil pentru a…

- Sezonul reducerilor e in plina desfașurare și magazinele online se intrec in afișarea și promovarea de oferte atragatoare pentru clienți. Publicul target și mizele sunt mari și fiecare factor diferențiator, așa-numitul as din maneca, poate aduce vanzari mai mari.

- Cetatenii din Rovinari care au de adresat o sesizare la primarie nu mai trebuie sa stea la usa primarului sau la sefii directiilor si societatilor de servicii publice. Primaria a lansat aplicatia Rovinari City Report, cu ajutorul careia rovinarenii p...

- Zilnic, peste 6,5 miliarde de cuvinte sunt cautate prin intermediul motoarelor de cautare. In ceea ce priveste numarul de cautari pe Google, de pe telefonul mobil a ajuns aproape dublu fata de acum doi ani. Un raport SmartInsights arata ca peste 6,5 miliarde de cuvinte sunt cautate zilnic in motoarele…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a aprobat, luna trecuta, solicitarea Vodafone M-Payments SRL, firma care gestiona serviciul M-Pesa de bani si plati cu telefonul mobil, de renuntare la autorizatia pentru emiterea de moneda electronica, potrivit unei decizii publicate joi, 11 ianuarie, in Monitorul Oficial.…

- O fetita in varsta de 12 ani a fost prinsa sub un tramvai, joi, in orasul Arad, pompierii reusind sa o scoata in viata. Copila a fost preluata de o ambulanta si transportata la spital, transmite corespondentul MEDIAFAX.Accidentul a avut loc, joi, pe B-dul Revolutiei din Arad, in fata Teatrului ...

- O fetita în vârsta de 12 ani a fost prinsa sub un tramvai, joi, în orasul Arad, pompierii reusind sa o scoata în viata. Copila a fost preluata de o ambulanta si transportata la spital.

- Femeia care apare in imagini este cautata de oamenii legii, pentru ca ar fi sustras un telefon mobil in timp ce se afla intr-o farmacie, noteaza NOI.md. Telefonul, in valoare de 4450 de lei, apartinea unui barbat in virsta de 36 de ani. In cadrul cercetarilor inițiate, politistii au constatat ca femeia, in…

- Opt persoane au fost ranite usor iar un magazin Apple a fost evacuat marti in Zurich (nordul Elvetiei), din cauza unei baterii de iPhone care s-a supraincalzit, au informat surse ale politiei citate de AFP.

- Au fost numite șase motive principale ale descarcarii rapide a smartphone-ului. Dupa cum a informat portalul AKKet.com, primul motiv care duce la descarcare este luminozitatea ecranului. Utilizatorii ar trebui sa activeze luminozitatea automata sau sa o reduca manual seara și noaptea. De asemenea, va…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anuntat astazi ca sistemul RO-ALERT de avertizare in timp real, prin telefonul mobil, in cazul unor evenimente grave, va incepe sa functioneze din ianuarie anul viitor. El nu va fi insa de la inceput disponibil pe toate terminalele.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anunțat, la Realitatea TV, ca sistemul RO-ALERT de avertizare în timp real, prin telefonul mobil, în cazul unor evenimente grave, va începe sa funcționeze din ianuarie anul

- Cantarețul Ed Sheeran nu mai folosește telefonul mobil de doi ani și spune ca este mult mai fericit in acest fel. Și-a propus de revelion sa renunțe la smartphone și de atunci se ține de cuvant, scrie CNBC. El spune ca in ultimii doi ani viața lui este mai productiva și mai fructuoasa de cand a renunțat…

- Pe numele unui tanar din Arcalia, polițiștii au deschis un dosar penal pentru furt, dupa ce au descoperit ca acesta „l-a ușurat” pe un taximetrist de telefonul mobil. Potrivit IPJ BN, prejudiciul a fost recuperat in totalitate. La data de 27 decembrie a.c., un barbat, de 63 ani, din Bistrița, in…

- ADATA anunta lansarea flash drive-ului i-Memory AI720, certificat Apple MFi si echipat cu functia “save as you record”, care-ti permite sa filmezi 4K fara sa ocupi memoria telefonului mobil. Prevazut atat cu conector USB 3.1, dar si Lightning, dispozitivul cu o grosime de 7.5mm poate functiona ca memorie…

- Husele nu mai sunt ce erau odata, trebuie sa recunoaștem ca acestea au devenit mici piese de arta. Atunci cand vedem pe cineva cu telefonul in mana primul lucru pe care il observam este husa, iar daca modelul acesteia este unic atunci avem toate șansele sa uitam sa intrebam pentru ce telefon a fost…

- Un sofer, de 46 de ani, din comuna gorjeana Matasari, a ramas fara telefonul mobil dupa ce in aceasta dimineata a luat un barbat, la ocazie, pentru a-l transporta in alta localitate. Din cercetarile efectuate de polițiști la fata locului ...

- Lidia Fecioru sustine ca bolile stau departe de oamenii fericiti. Potrivit acesteia, persoanele care nu sunt fericite in familie sunt cele care sufera de cancer. Bioenergoterapeutul sustine ca gandirea pozitiva te poate ajuta sa scapi de problemele de sanatate. Este un remediu simplu si eficient,…

- Ingrozit de faptul ca tot mai mulți șoferi folosesc telefonul mobil in timp ce conduc, Filip Moldovan a decis sa faca un mic filmuleț pentru a atrage atenția asupra pericolului la care aceștia se expun.

- Cunoscutul artist britanic Ed Sheeran sarbatoreste doi ani de cand nu are telefon mobil, informeaza Fox News. Interpretul hitului "Perfect" a postat pe Instagram motivul care l-a facut sa isi ia o pauza de la telefon, amintindu-le fanilor ca au trecut doi ani de cand a renuntat la acest accesoriu. Din…

- Lidia Fecioru susține ca bolile stau departe de oamenii fericiți. Potrivit Lidiei Fecioru, parsoanele care nu sunt fericite in familie sunt cele care sufera de cancer. Potrivit bioenergoterapeutului, gandirea pozitiva te poate ajuta sa scapi de problemele de sanatate. Este un remediu simplu…

- Marti, 12 decembrie, a fost lansata in premiera in Romania aplicatia SmartRoadSense, ce vizeaza monitorizarea calitatii carosabilului. Aceasta se descarca pe smartphone-ul conducatorului auto, iar datele relevante de sistem sunt transmise si formeaza o harta care masoara starea tehnica a structurii…

- Puneți deoparte la pastrare, ca sa le aratați nepoților, biletele albastre pentru transportul in comun! Ele vor deveni, in curand, o amintire, pentru ca, in curand, plata unei calatorii cu RATT se va face doar de pe telefonul mobil. Se va intampla din 2018, anunța primarul Nicolae Robu.

- Gestul formidabil cu care Constantin Budescu i-a raspuns lui Gigi Becali, gol direct din corner cu Juventus, nu e rar, e in stilul atacantului care se antrena la Astra incercand sa inscrie goluri direct din parcare. ...

- Senatul a adoptat proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populației in situații de urgența “RO-ALERT”. Sistemul de avertizare a populației in situații de urgența ”RO-ALERT” va fi implementat pe teritoriul…

- O intrebare cutremura gindul: si daca sintem cu adevarat suverani? Ce ne facem daca - Doamne fereste! - trebuie sa ne bizuim pe noi si numai pe noi? Simplu! Urmind sfatul PSD, le spunem americanilor sa nu-si bage nasul si ne scobim, mai departe, intr-al nostru!

- Orice ai face in noul an Internetul prinde bine oriunde.Savureaza din plin si imparte cu cei dragi bucuria sarbatorilor si evenimentelor frumoase traite zi de zi. Ai atatea motive sa o faci, pentru ca Unite iti ofera dublu trafic Internet mobil inclus in abonament timp de 12 luni. In plus, primesti…

- O femeie din China, în vârsta de 20 de ani, mergea pe strada și te uita în telefon. La un moment dat, tânara a alunecat într-un spațiu mic al unui canal. Piciorul femeii a fost prins deasupra genunchiului între bare. Doi barbați au reușit sa o salveze…

- Oamenii legii sint in cautarea individului din imagini. Acesta este suspectat de faptul savirsirii unui furt de telefon mobil. Camerele de supraveghere instalate intr-un magazin pentru copii au surprins persoana, dupa ce ar fi sustras telefonul mobil al unei casierite, lasat fara supraveghere. Cetatenii…

- Politistii gorjeni au inceput o ancheta la Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu, dupa ce o pacienta a reclamat ca i-a fost furat telefonul mobil. Aparatul fusese lasat ieri la incarcat, intr-un salon de catre o tanara, de 27 de ani, din comuna Dragutesti. Femeia se afla internata in unitatea medicala…

- „La data de 20 noiembrie, in jurul orei 12.30 agentii sectiei au prins in flagrant o tanara de 20 de ani, din municipiul Iasi, care, aflandu-se in scara unui bloc, ar fi sustras din buzunarul unei batrane de 70 de ani un telefon mobil in valoare de 900 de lei. Telefonul mobil a fost recuperat si inapoiat…

- Statisticile o confirma, peste 66 la suta din oameni se declara speriati de faptul ca ar putea pierde sau ca s-ar putea desparti intr-un fel sau altul de telefonul mobil. Despre telefonul mobil s-a tot spus ca dauneaza sanatatii, insa parca nu-ti vine sa crezi ca sunt adevarate. Iata cum iti…