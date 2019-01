Cum creşti un copil cu încredere în sine? Ne uitam la ei cu ochi mari si ne intrebam cu ce i-or fi hranit parintii si care e secretul cresterii unui copil cu aptitudini sociale, atat de importante in viata! Raspunsurile pot fi mai multe, dar de baza ar fi doua secrete: vocabularul si increderea copilului in sine. Un vocabular bogat ajuta copilul sa-si exprime cat mai bine gandurile si sentimentele, iar copiii au deseori probleme de comportament cand nu reusesc sa articuleze si sa transmita ce simt celor din jur. Toti stim si iubim "Cartile junglei",ale lui Kipling, dar in realitate, copiii crescuti de animale salbatice… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

