Cum cresti productivitatea angajatilor: ce isi doresc salariatii si unde gresesc companiile

- Cinci lideri din sectorul închirierilor auto - Avis, Europcar, Enterprise, Hertz și Sixt - au schimbat modul în care prezinta prețurile de închiriere a autovehiculelor, ca urmare a apelului lansat de Comisia Europeana și de autoritațile de protecție a consumatorilor din Uniunea Europeana.…

- Odata considerat un lux, designul spațiilor office crește in popularitate printre arhitecți și intreprinderi deopotriva. Studiile arata ca angajații care beneficiaza de lumina naturala, aer curat, temperatura potrivita sau un nivel de zgomot ambiental iși sporesc performanța la lucru. Amenajarea biroului…

- Atat furnizorii de acces la internet de tip Wi-Fi, cat și furnizorii de rețele de telefonie mobila, se afla in competiția pentru a oferi consumatorilor cea mai buna conexiune la internet. Pe scurt, rețelele mobile spera ca tehnologia Wi-Fi sa dispara, astfel incat ele sa poata taxa mai mult pentru rețeaua…

- Inteligența artificiala (AI) transforma fara indoiala modul in care lucram. Gartner estimeaza ca, in 2021, utilizarea AI pentru augmentarea produselor și serviciilor va genera 2,9 trilioane de dolari in valoare comerciala și va evita costuri echivalate cu 6,2 miliarde de ore de activitate productiva…

- Productivitatea a crescut, este adevarat, dar Romana are o problema cu forța de munca. Mai puțini oameni produc mai mult. Monica Dudian, profesor universitar ASE a explicat: Ideea este ca un lucrator produce mai mult. Sunt mai puțini lucratori, e adevarat. E ca și cand fac intr-o companie o restructurare,…

- care trec prin procesul transformarii digitale a managementului energiei și a automatizarii Schneider Electric, liderul global in transformarea digitala a managementului energiei și in automatizare, a publicat raportul Global Digital Transformation Benefits 2019, prezentand dovezi concrete asupra efectului…

- Peste 1,4 milioane de salariati din Romania, adica 26- din totalul celor 5,5 milioane de angajati, castigau la finalul lunii ianuarie din acest an salariul minim pe economie, arata datele Inspectiei Muncii. „Companiile din mediul industrial folosesc preponderent salariul minim ca salariu de baza, insa…