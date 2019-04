Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul vrea sa modifice legea referendumului prin ordonanța de urgența, chiar inainte de referendumul pentru justiției. Potrivit unui proiect de OUG, președintele Iohannis nu ar mai avea voie sa le transmita alegatorilor sa voteze DA la referendum, in caz contrar riscand amenzi chiar și de 5.000 de…

- Guvernul are pe masa un proiect de ordonanța de urgența de modificare a legii referendumului prin care se prevede ca autoritațile publice nu se pot pronunța, in timpul campaniei electorale, pro sau contra referendumului. Mai mult, potrivit proiectului, Guvernul este cel care ar trebui sa informeze alegatorii…

- Cristi Dascalu, vlogger și programator, este romanul care a lucrat pentru Facebook și Google, dar a refuzat oferta celor doi giganți pentru un job permanent. El a ales sa revina acasa pentru proiecte personale și pentru ca ”simte ca se poate” și aici. Crede ca avem multe calitați, dar și defecte, cum…

- La sfarsitul saptamanii trecute, Guvernul a pus in dezbatere publica un proiect de ordonanta de urgenta care reglementeaza contributia personala a pacientilor pentru plata serviciilor medicale in sistemul privat. Ministrul sanatatii promite ca pacientii vor plati astfel mai putin, dar nimic din textul…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, joi, la Parlament, ca „sigur” nu se va modifica prin ordonanta de urgenta legea referendumului pentru organizarea de sectii diferite de vot in 26 mai pentru europarlamentare si referendumul pe justitie.„Nu am auzit-o pe dna premier sa vorbeasca de asa…

- PSD vrea secții separate pentru europarlamentare și referendum. Mai mult, șeful de campanie al social-democraților, Mircea Draghici, spune ca legea nu permite decât secții separate. Fals. Legea referendumului, la articolul 15/1 prevede ca în condițiile în care cele doua scrutine se…

- Consilierii județeni satmareni, intruniți in data de 22 martie in cadrul unei ședințe extraordinare, au votat in unanimitate singurul proiect aflat pe ordinea de zi, privind repartizarea pe unitați administrativ-teritoriale a cotei de 17,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale…

- Rada Suprema a Ucrainei (parlamentul unicameral) a interzis miercuri, prin lege, prezenta observatorilor rusi la alegerile prezidentiale din 31 martie, informeaza agentiile de presa EFE si Rbc Ukraina, potrivit agerpres.ro.Citește și: Italianul care practica medicina fara studii, adus la audieri…