Cum cred sefii Renault, Orange sau BRD ca putem transforma Romania intr-o tara mai competitiva pe piata europeana

- Telekom dispare din Romania, RCS-RDS și Orange impart abonații și drepturile TV ale societații germane. Și ramane un singur post TV de sport, DigiSport sau cu alt nume, care va transmite și Liga 1, și restul competițiilor, informeaza gsp.ro.Piața televiziunilor de sport se modifica radical…

- Piata auto din Romania inregistreaza o crestere de 23% in primele 4 luni, fiind inmatriculate aproximativ 45.000 de masini, in timp ce in Europa cererea a scazut cu 0,4%, la 1,3 milioane de unitati, potrivit ACAROM, care citeaza datele ACEA.

- Astfel, incepand cu data de 6 mai, benzina fara taxe costa 0,598 euro pe litru in Romania, in timp ce media UE este de 0,607 euro pe litru. In privinta motorinei, pretul este de 0,652 euro pe litru, fata de nivelul median de 0,641 euro pe litru, scrie Agerpres. Pretul benzinei a fost si el…

- FOTO – Arhiva Consiliul Concurentei a efectuat inspectii inopinate la sediile unor companii din sectorul auto si ale unor societati de asigurare, acestea fiind realizate ca urmare a extinderii investigatiei, declansate in anul 2017, pe piata serviciilor de intretinere si reparare a autovehiculelor din…

- Piata auto locala ar putea creste in acest an cu 15% comparativ cu anul 2018, iar gradul de adoptie al vehiculelor hibrid se va mentine ridicat, in conditiile in care acesta depaseste media europeana, a...

- Daca in prezent sunt aduse in Romania din Europa de Vest masini second-hand pe carburant cu sute de mii de kilometri la bord, peste un an, doi, cand cererea pentru electrice va fi si mai mare, vor fi importate masini electrice cu o jumatate de milion...

- Mii de apicultori din țara și din strainatate participa la cel mai important targ apicol din Romania, Sarbatoarea Mierii 2019, care a inceput vineri, 22 martie. „Sarbatoarea Mierii” se desfașoara, in perioada 22-24 martie 2019, in Piața 1848 din centrul municipiului Blaj va reuni 150 de expozanți din…