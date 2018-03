Stiri pe aceeasi tema

- Dare de mita, folosirea prostituatelor, a unor fosti spioni, precum si a unor acte false de identitate. Sefi din cadrul firmei britanice Cambridge Analytica, implicata puternic in campania republicanului Donald Trump pentru prezidentialele din 2016, precum si in cea pro-Brexit, au fost filmati in cadrul…

- Perioada postului este cel mai potrivit moment pentru a incepe o dieta, care sa te ajute sa pierzi aproximativ cinci kilograme, in doar zece zile de regim. In plus, dieta este indicata pentru detoxifiere.

- REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2018: Potrivit calendarului simularii examenului de Evaluare Natinala anuntat de Ministerul Educatiei Nationale (MEN), vineri vor fi comunicate rezultatele. Notele obtinute la simulare nu se contesta si nu se trec in catalog. ”Totusi, in situatiile exceptionale…

- Jucatorul echipei FC Sevilla, Wissam Ben Yedder, a declarat, marti seara, dupa ce a marcat golurile ce au adus calificarea in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, ca inca de mic a visat sa castige in fata unor mari jucatori si a unor mari formatii precum Manchester United."Sunt foarte,…

- In ultimele 24 de ore, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges si cei ai structurilor municipale si orasenesti de politie rutiera au continuat actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea de catre conducatorii auto cu privire la riscurile la care se expun…

- In fiecare an, in ultima duminica a lunii martie, Romania trece la ora de vara. Anul acesta trecerea se va produce in noaptea de 24 spre 25 martie, iar prin schimbarea orei de la ora de iarna la ora de vara se ințelege faptul ca ora 3:00 va deveni ora 4:00.

- In perioada Sarbatorilor Pascale, cand in mod traditional, consumul de alimente de origine animala creste semnificativ, Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Alba a dispus masuri specifice in aceasta perioada precum si o intensificare a controalelor sanitar veterinare asupra modului…

- Organizația a transmis acest lucru dupa ce tineretul de la PNL Constanța a transmis ca inițiaza o campanie de conștientizare a felului in care au fost bugetate cheltuielile și veniturile de catre Primaria și Consiliul Local Municipal Constanța pentru anul 2018. "Deci daca sunteți interesați…

- Dupa un 2017 plin cu milioane de vizualizari pentru single-uri precum "La capatul lumii" și "Nu poți sa ma uiți", dar și cu emoții, datorita unor lansari precum "Iți promit" - piesa dedicata lui David, fiul artistei de doar trei ani, Amna lanseaza astazi un nou single - " Ma descurc și singura".

- „Consideram ca este necesara o interventie in sensul reglementarii nu doar a obligativitatii, dar si a unei sume minime pentru acordarea burselor, atat pentru a veni in sprijinul elevilor defavorizati, cat si pentru a stimula elevii sa fie mai competitivi in sala de clasa, dar si sa se implice in…

- Comisia Europeana propune instituirea unei taxe pe cifra de afaceri intre 1% și 5% pentru giganți ai internetului precum Google, Facebook și Amazon, acuzați in dese randuri ca nu iși platesc in mod corect darile la buget. Servicii precum Uber și Airbnb intra sub incidența masurii, dar nu și asupra Netflix,…

- Cu trei zile inainte de martisor, a venit si iarna. Autoritațile sunt in alerta pentru salvarea celor inzapeziti, insa, din pacate, citiva oameni au murit. Nici in Capitala lucrurile nu sunt mai bune.

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o dezvaluire facuta de agenția Reuters referitoare la un proiect al Comisiei Europene privitor la impozitarea marilor companii din domeniul tehnologiei digitale, precum Amazon, Google si Facebook, in functie de criteriul locului in care sunt…

- Republicii Moldova ii lipsește un patriot precum e Vladimie Putin, susține șeful statului, Igor Dodon. Intr-un interviu oferit pentru Deutsche Welle, Igor Dodon a vorbit despre relația Republicii Moldova cu Federația Rusa, țarile vecine și Unionea Europeana.

- Angamuco a fost un vechi oraș al nativilor din America Centrala, situat in actualul stat mexican Michoacan, care a fost locuit de populația Purepechas, rivala aztecilor, pana la sfarșitul perioadei post-clasice, fiind descoperit de arheologi in anul 2009. Se afla la aproximativ 9 km sud-est de Tzintzuntzan,…

- "Tot astazi, vom aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Fondul de Mediu si administrarea Fondului pentru Mediu. Este pentru prima data - si vreau sa va felicit - cand acesta este aprobat din timp, inca din luna februarie, ceea ce reprezinta o garantie in plus ca obiectivele…

- Precum un adevarat luptator, sportiva aradeana, care s-a ranit la cap și chiar a sangerat, in timpul primului meci, a continuat sa lupte și chiar a reușit sa iși invinga adversarele, urcand astfel pe prima treapta a podiumului, care i-a adus medalia de aur la categoria incepatori, 64 de kilograme.…

- Conducerea Politiei Romane se afla in proces de consultare cu unitatile centrale si teritoriale de politie, precum si cu organizatiile sindicale si profesionale, in vederea adoptarii celor mai bune solutii care vor asigura un serviciu politienesc permanent si de calitate, precum si respectarea drepturilor…

- În cadrul grupului de lucru EURONEST, care a avut loc recent în capitala Georgiei, reprezentantul Ministerului Economiei Iulia Vitiuc a declarat ca Moldova progreseaza în implementarea prevederilor Acordului de Asociere Republica Moldova — Uniunea Europeana ce vizeaza…

- Ministrul bavarez de Finante, Markus Soder, premierul desemnat al Bavariei, a respins miercuri ideea admiterii unor „tari precum Bulgaria si Romania” in zona euro, potrivit cotidianul.ro „Nu vrem o alta dezbatere si noi jonglerii. Nu vrem extinderea zonei euro prin includerea unor tari precum Bulgaria…

- În cursul lunii ianuarie Direciile judeene sanitare veterinare i pentru sigurana alimentelor precum i a municipiului Bucureti au desfurat 6.357 de controale în unitile din industria agroalimentar care desfoar activiti în domenii precum fabricarea produselor de morrit a pâinii a p...

- Cauti o metoda care sa te ajute sa rezisti tentatiei de a da iama in raionul cu dulciuri sau rontanele nesanatoase in perioada menstruatiei si nu numai? Ei bine, specialistii arata ca poftele specifice pe care le intampini in acea perioada a lunii ascund carente din cauza carora organismul nu poate…

- Mugur Isarescu este de parere ca valul de scumpiri din ultimele luni va avea repercusiuni grave asupra intregii economii. Cu toate acestea, guvernatorul BNR le cere guvernanților sa nu intervina, deoarece ne-am putea confrunta cu o explozie a inflației.

- Desi nu eram chiar prost la geografie, materie pe care am incheiat-o in clasa a VIII-a, numai acum m-am dumirit cine e statul paralel. E … BULGARIA. Romania, Dunarea si Bulgaria sunt paralele. Enigma a dezlegat-o chiar premierul bulgar care zilele trecute a afirmat : „Negociem cu oficialii romani, ajungem…

- Angajatii din penitenciare protesteaza vineri, incepand cu ora 10:00, in fata Ministerului Justitiei, acestia reclamand conditiile de lucru improprii, deficitul de personal si neplata orelor suplimentare nerecuperate. ‘Avand in vedere ca ministrul Justitiei refuza dialogul, iar problemele din penitenciare…

- In noiembrie 2017, BNR a revizuit in crestere, de la 1,9% la 2,7%, prognoza privind inflatia pentru finalul acestui an, a lasat neschimbata prognoza de 3,2% pentru finalul anului 2018 si a estimat un nivel de 3,1% pentru septembrie 2019. ”Noul scenariu al prognozei evidentiaza perspectiva…

- Totodata, este singurul aliment de natura vegetala in care se gaseste vitamina B12 din belsug, dar si minerale, precum magneziu, acid folic, potasiu, fier, iod. Aceste oligoelementele incetinesc procesul de imbatranire, protejeaza sistemul nervos si impiedica pierderile de memorie. „Sarurile…

- Incepand de astazi, polițiștii locali au demarat actiunea de ridicare a autovehiculelor si remorcilor care stationeaza neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului Buzau. Masura ridicarii vehiculelor se aplica in cazuri precum: oprirea ori stationarea in statiile mijloacelor de transport…

- Situatie inexplicabila in Satu Mare, acolo unde un barbat este dat disparut. Mai mut decat atat, barbatul este banuit ca ar fi fugit si cu o suma importanta de bani din conturile firmei la care lucra.

- Cifrele guvernarii PSD - ALDE arata cheltuieli scapate de sub control, indatorare, stoparea investitiilor si saracirea populatiei, se precizeaza intr-un comunicat al Platformei Romania 100, dupa ce Ministerul Finantelor a prezentat datele oficiale ale executiei bugetare din 2017. "Din analiza…

- Structura din gruparea jihadiste Statul Islamic (SI) care a planuit atentatele de la Paris din noiembrie 2015 a planificat sa comita atentate similare la Barcelona, cu doua luni mai devreme, afirma doi cercetatori spanioli de la think-tank Real Instituto Elcano, scrie News.ro citand AFP.

- Romania are un deficit bugetar, pe ESA, de 2,8% din PIB, in anul 2017, in timp ce deficitul pe cash este de 2,96% din PIB, ambele valori sub tintele prognozate initial, conform ultimelor calcule ale Ministerului Finantelor Publice, a anuntat marti ministrul interimar Ionut Misa.

- Belgia si-a redus luni nivelul de alerta privind amenintarea terorista, precizand ca un atentat este mai putin probabil, la un an si zece luni dupa atacurile de la Bruxelles soldate cu 32 de morti, transmit cotidianul belgian La Derniere Heure si Reuters. Decizia a fost luata in urma evaluarii realizate…

- Comisia de la Veneția a respins solicitarea Inaltei Curți de a verifica adecvarea noilor norme din Justiție la cele europene. Precum și la legea Fundamentala a Romaniei. Comisia de la Veneția a refuzat pur și simplu examinarea cererii. De ce? Dintr-un motiv foarte simplu. Inalta Curte de Casație…

- O casa parasita din orasul rus Ekaterinburg arata precum un palat de gheata.Din cauza gerului naprasnic, pe toata mobila si peretii locuintei s-a format promoroaca.Imaginile pictate in alb au fost plasate pe internet si apreciate de mii de utilizatori.

- Utilizatorii care sunt în cautarea unui smartphone bun la toate, și totodata la un preț accesibil, ce ofera calitate excepționala a fotografiilor, performanțe ireproșabile, un ecran impresionant și un design desprins din tendințele actuale, au acum la dispoziție dispozitivul perfect, care…

- Sindicatul Liber din Invațamant (SLI) Vrancea a diminuat cotizația membrilor sai de la 1%, cat a fost pana acum, la 0,75%, așa cum au anunțat reprezentanții acestei organizații inca de la finalul anului trecut. Decizia intra in vigoare chiar din luna ianuarie și nu va afecta in nici un fel activitatea…

- Directorul executiv al Institutului pentru Politici si Reforme Europene, Iulian Groza, sustine ca nu exista temei ca cetatenii Republicii Moldova sa-si piarda dreptul de a calatori fara vize in Uniunea Europeana. Declaratia fostului viceministru de Externe a fost facuta in contextul publicarii in mass-media…

- Deficitul balantei comerciale a Romaniei (FOB/CIF) a ajuns, in primele 11 luni din 2017, la 11,344 miliarde de euro, in crestere cu 2,569 miliarde de euro in comparatie cu perioada similara din 2016, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate marti. În perioada 1 ianuarie…

- Producatorul american de camere video pentru sport si actiune GoPro Inc. a anuntat luni un nou set de masuri de restructurare, printre care eliminare a peste 250 de locuri de munca, echivalentul a 20% din efectivele sale, precum si iesirea de pe piata dronelor, informeaza AFP. Acest anunt…

- Peste 8000 de galateni au participat, sambata, pe faleza Dunarii, la slujba de Boboteaza. Oamenii spuneau ca probabil este cea mai calda vreme, de Boboteaza, de cand isi amintesc. Slujba Bobotezei a fost oficiata de arhiepiscopul Dunarii de Jos, I.P.S. Casian Craciun in fruntea unui sobor de preoti.…

- Ministrul Carmen Dan a afirmat sambata ca in Ministerul Afacerilor Interne vor fi in acest an aproximativ 6.000 de angajati noi, adaugand ca se doreste ca in cel mult patru ani sa se poata acoperi deficitul de 23.000 de oameni. "In anul 2018 vom avea alaturi de noi, in marea familie a…

- Datoria globala a atins un prag critic de 233 de mii de miliarde in cel de-al treilea trimestru al anului 2017, in crestere cu 16 mii de miliarde fata de sfarsitul anului 2016, potrivit unei analize realizate de Institutul Finantelor Internationale (IIF), potrivit Bloomberg. Datoria gospodariilor…

- An de an, oficialii Aquatim se laudau cu menținerea tarifului la apa. Iata, insa, ca in 2018 nu le mai pot promite nimic timișorenilor. Societatea are un proiect in valoare de 180 de milioane de euro, care se va desfașura pe POIM – Programul Operațional Infrastructura Mare, cu fonduri europene,…

- S-a dovedit faptul ca pastele reincalzite reduc nivelul de zahar din sange, spre deosebire de pastele abia gatite. Specialistii sustin ca o schimbare de temperatura, prin reincalzire, transforma pastele intr-o mancare sanatoasa. Atunci cand sunt incalzite, pastele se transforma in amidon…

- "In temeiul prevederilor art. 396 alin. (5) Cod procedura penala, raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza 1 Cod procedura penala, achita pe inculpatul IORDACHE NELU, la data savarsirii faptelor, pentru savarsirea infractiunii de instigare la infractiunea de abuz in serviciu, in forma continuata,…

- Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 10,2 miliarde de lei (1,21% din Produsul Intern Brut) dupa primele 11 luni ale acestui an, de la 6,6 miliarde de lei (0,79% din PIB) in primele 10 luni, conform datelor publicate miercuri de Ministerul Finantelor Publice. Fata de primele…

- Proiectul modifica si completeaza Ordinul nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie in MAI. ”Evaluarea psihologica in cadrul procedurilor de resurse umane urmareste selectionarea personalului MAI si se realizeaza in urmatoarele cazuri: a) admiterea candidatilor in institutiile de invatamant…

- Punctele Enel din judetele Constanta, Tulcea, Calarasi si Ialomita vor fi inchise in zilele de 25, 26 decembrie 2017, precum si in 1, 2 ianuarie 2018, declarate zile libere legale, informeaza Enel. Reluarea activitatii se va face miercuri, 3 ianuarie 2018, dupa programul obisnuit: De luni pana vineri,…