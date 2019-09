Prietena ta cea mai buna s-a despartit de iubitul ei, iar tu esti cea menita sa o consoleze, cum se intampla de obicei in astfel de siuatii. Iata cum poti sa o ajuti cel mai bine, in functie de zodia ei. Berbec: Scoate-o din casa, la o activitate care ii face placere, preferabil una de dinainte de „el”. Daca e un loc unde isi poate etala calitatile, gen caraoke, biliard, bowling sau jocuri de carti, cu atat mai bine. Taur: Este foarte atasata si va avea nevoie de o perioada lunga de recuperare, mai ales daca el a provocat ruptura. In cazul in care ea a fost ea care i-a dat papucii, n-ai nicio…