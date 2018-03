Stiri pe aceeasi tema

- Cu cateva zile in urma, actionarii Tesla au aprobat un pachet salarial neasteptat pentru CEO-ul Elon Musk, care ii va aduce acestuia 50 de miliarde de dolari in urmatoriul deceniu, potrivit Business Insider. In perspectiva, Elon Musk va castiga 5 miliarde de dolari pe an, mai mult decat…

- Bandai Namco Games a publicat un nou trailer pentru Little Nightmares Complete Edition (cunoscut și ca Deluxe Edition), care va sosi pe Switch in aceasta primavara. Pachetul conține jocul original și DLC-ul Secrets of the Maw și a fost lansat pe PlayStation 4 și Xbox One in octombrie, in Europa.…

- Lego The Incredibles va sosi pe PlayStation 4, PC, Switch și Xbox One in aceasta vara, au anunțat, Disney, Pixar, The Lego Group, TT Games și Warner Bros. Interactive Entertainment. Familia Parr prinde viața sub forma de minifigurine Lego și pornește la intr-o aventura cu elemente din ambele…

- Epic Games a spus ca este doar o chestie de timp pana va fi disponibila posibilitatea de cross-play intre versiunile de PlayStation 4 și Xbox One ale Fortnite. In cadrul Game Developers Conference 2018, șeful Epic Games, Tim Sweeney, a declarat ca acest lucru va fi disponibil la un moment…

- CD Projekt RED a confirmat ca seria The Witcher a fost vanduta in peste 33 de milioane de exemplare in toata lumea. The Witcher 3: Wild Hunt a fost vandut cel mai bine, cu de 11 ori mai bine decat The Witcher 2: Assassins of Kings, iar acesta, la randul lui a fost vandut de 4 ori mai bine…

- Zvonuri despre Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered au sosit de curand, iar acum auzim ca este posibil sa nu includa deloc multiplayer. Se mai aude și ca Raven Software nu este implicat in proiectul acesta și ca Remaster-ul se va vinde la prețul de $24.99. Avand in vedere ca un…

- Congresul american a inclus un pachet de aproape 400 milioane de dolari intr-un proiect de cheltuieli guvernamentale masive pentru a contribui la protejarea sistemelor de votare din SUA de atacuri cibernetice, transmite miercuri Reuters, citand surse familiare negocierilor. Pachetul include acordarea…

- Bandai Namco Games a anunțat ca Broly și Bardock vor sosi in Dragon Ball FighterZ din 28 martie. Cei doi vor face parte dintr-un DLC, disponibil și prin Season Pass, care include 8 personaje noi. Broly și Bardock au fiecare stilul lor de lupta și pot fi deblocate scene dramatice daca se urmeaza…

- Producatorul executiv al Far Cry 5, Dan Hay, a dezvaluit ca “unui jucator bun ii va la 25 de ore” sa termine campania single-player, neluand in considerare activitați precum vanatoarea și pescuitul, in teste, in cele doua activitați jucatorii activand in jur de 4-5 ore. Campania…

- Ubisoft a lansat un nou trailer live-action pentru Far Cry 5 despre Joseph Seed, Hope County și urmariri cu poliția: Far Cry 5 va sosi pe PlayStation 4, PC și Xbox One din 27 martie. The post A fost publicat un nou live-action trailer pentru Far Cry 5 appeared first on ComputerGames.ro .

- Drake a reușit sa sparga un record doar pentru ca a intrat pe Twitch sa se joace un joc video cu cațiva prieteni. Rapper-ul a intrat impreuna cu jucatorul profesionist Ninja și rapper-ul Travis Scott pentru a se juca “Fortnite: Battle Royale”, un joc despre viitorul post-apocaliptic. Ei s-au jucat timp…

- Bandai Namco Games a anunțat ca Noctis Lucis Caelum din Final Fantasy XV va sosi in arena Tekken 7 din 20 martie. Personajul face parte din al 3-lea pachet de conținut, dupa Tekken Bowl și Geese Howard și va veni alaturi de stagiul din Final Fantasy XV, Hammerhead. Noctis va veni cu…

- Anterior va spuneam ca SEGA va veni cu o colecție de jocuri Mega Drive Classics pe PC, PlayStation 4 și Xbox One, in aceasta primavara, iar acum aflam ca in colecție sunt incluse peste 50 de titluri retro in 16-bit. Printre acestea sunt prezente și Altered Beast, Golden Axe, Revenge of Shinobi,…

- Epic Games prezinta primul trailer al lui Fortnite Battle Royale pe iOS. Inscrierile in teste sunt deschise pe pagina oficiala, momentan doar pe iOS, cele Android urmand la o data neanunțata. Veți avea nevoie de iPhone 6S/SE, iPad Mini 4, iPad Air 2, iPad 2017 sau iPad Pro. Fortnite…

- Team17 și producatorul Adrian Lazar, fost angajat IO Interactive pana in 2015, anunța Planet Alpha, platformer 2.5D care imita stilul grafic al No Man’s Sky. Lansarea pe PC, PlayStation 4, Xbox One și Switch va avea loc in acest an. The post Team17 dezvaluie Planet Alpha appeared first on ComputerGames.ro…

- Phil Spencer, de la Microsoft, a declarat ca și el și-ar dori posibilitate de cross-play intre versiunile de PlayStation 4 și Xbox One ale Fortnite. Declarația a fost facuta pe Twitter, dupa ce a fost anunțat ca titlul battle royale, dezvoltat de Epic Games, a primit acest gen de suport pe celelalte…

- Tim Berners-Lee, inventatorul internetului, cere reglementarea gigaților IT pentru a preveni ca internetul sa devina ”inarmat” pe scara larga de catre state, scrie The Guardian . Internetul implinit 29 de ani in data de 12 martie, dar viitorul sau pare tot mai sumbru. Acesta este și motivul pentru care…

- Pretul mediu de achizitie al unui smartphone a crescut simtitor anul trecut, de la 330 de dolari in ultimul trimestru din 2016, la 360 de dolari in perioada similara a anului trecut, potrivit firmei de cercetare Counterpoint Research. Asta desi nu au aparut, intre timp, baterii revolutionare cu autonomie…

- Fortnite a intrecut intr-un final cel mai vizionat joc video de pe Twitch, League of Legends, care a cedat intr-un final coroana. Unde PlayerUnknown’s Battlegrounds a eșuat (vorba vine), titlul Free to Play al celor de la Epic Games a reușit. Studioul anunța ca Fortnite Battle Royale…

- Slightly Mad Studios și Bandai Namco au lansat astazi DLC-ul Porsche Legends Pack pentru Project Cars 2. Pentru 10E, primiți: 911 Carrera RSR 2.8, Can-Am 917/10, 917K, 908/03 Spyder, 935/78 și varianta 78-81, 911 RSR, Carrera GT și perla coroanei, daca ma intrebați pe mine, 959 S, singura…

- Funcom, din postura de distribuitor, a dezvaluit noul sau joc video, Mutant Year Zero: Road to Eden, dezvoltat de Bearded Ladies. Este vorba de jocul care primea teaserul de saptamana trecuta. Mutant Year Zero: Road to Eden, este un joc inspisat puternic de XCOM, cu lupte turn based, dezvoltarea…

- Don’t Starve, add-on-ul multiplayer și cele doua expansion-uri vor sosi in format retail pe PlayStation 4 și Xbox One, a anunțat 505 Games. Don’t Starve Mega Pack va fi disponibil din 17 aprilie in Statele Unite și din 20 aprilie in Europa și include jocul original, Don’t…

- Un carnețel ce aparține lui Drake a fost vandut pentru suma grandioasa de 54.000 de dolari. Carnețelul conținea versuri ale unor piese pe care Drake le-a scris la inceputurile carierei sale. Piesele sunt semnate cu adevaratul nume a lui Drake, Aubrey Graham, iar printre ele se afla și un omagiu adus…

- Ubisoft prezinta un nou gameplay trailer pentru Assassin’s Creed: Origins – Curse of the Pharaohs, ocazie cu care aflam ca acest DLC va fi lansat pe 13 martie, cu o saptamana mai tarziu decat era programat inițial. Curse of the Pharaohs include o noua zona cu mormintele faraonilor…

- RPG-ul Biomutant a primit un nou trailer cu secvențe de gameplay din partea THQ Nordic, in care vedem cum funcționeaza mecanica de joc in acest open-world in care protagonistul e un fel de… raton: Biomutant se afla in dezvoltare la Experiment 101 pentru PlayStation 4, PC și Xbox…

- Elite Dangerous: Beyond – Chapter One va sosi pe PlayStation 4, PC și Xbox One din 27 februarie, a anunțat Frontier Developments. Beyond este cel de-al 3-lea sezon pentru Elite Dangerous și va fi disponibil gratuit pentru toți jucatorii. De asemenea, tot din 27 februarie vor sosi noi…

- Dragon Ball FighterZ va primi doua noi personaje jucabile: Bardock și Broly. Broly este un Saiyan nacut cu o putere de nivel 10.000 și super-atacul special al sau este Gigantic Meteor, iar Bardock este un razboinic Saiyan, tatal lui Raditz și Goku și super-atacul sau special este Revenger…

- Compania Amazon le ofera angajatlor sume de pana la 5.000 de dolari daca sunt de accord sa isi dea demisia, potrivit Business Insider, scrie Ziarul Financiar.Strategia de a plati oameni pentru a demisiona poate parea bizara, insa se poate dovedi eficienta, incat ajuta compania sa ramana doar…

- Forbes a dat publicitații o lista cu 20 de persoane care s-au îmbogatit pe urma bitcoin si a altor criptomonede. Averea acestora este de 550 de miliarde de dolari, de 31 de ori mai mult decât aveau la începutul anului 2017. Câștigurile au fost…

- Iron Galaxy a prezentat un nou trailer pentru Extinction care atrage atenția ca jocul nu include microtranzacții. In trailer vedem cateva zone principale din Extinction și vedem in acțiune sistemul de lupta bazat pe abilitați: Extinction va sosi pe PlayStation 4, PC și Xbox One din 10 aprilie. The…

- Epic Games a lansat cel mai nou update pentru mod-ul Fortnite, Battle Royale, care ne pregatește de Valentine’s Day. Update-ul 2.4.2 este disponibil pentru versiunile de PlayStation 4, PC și Xbox One ale jocului și aduc in plus un Crossbow (Rare și Epic) cu sageți infinite și costumații…

- Konami anunța ca Metal Gear Survive va beneficia de open beta intre 16 și 18 februarie pe PC. Sunt incluse 3 misiuni din 2 harți in modul 4 player co-op (jocul complet va avea și singleplayer). MGS este un third person shooter cu ușoare elemente stealth, propunand și manageria bazei proprii.…

- Deck13 și Focus Home Interactive anunța astazi The Surge 2, din 2019 pe PC, PlayStation 4 și Xbox One. Nu este disponibil niciun trailer, dar studioul promite sistem de lupte imbunatațit, dar cu același focus pe dezmembrarea tactica a adversarilor, sistem RPG mai adanc, o noua locație sub…

- Startup-ul Lino din Silicon Valley se pregateste sa concureze cu YouTube, prin crearea unei platforme pentru continut video descentralizata, folosind tehnologia din spatele bitcoin — blockchain, care are drept scop eliminarea intermediarului pentru plata creatorilor de continut.

- Namco Bandai prezinta astazi un nou trailer, in rezoluție 4K, pentru One Piece: World Seeker, aflat in dezvoltare pentru PC, PlayStation 4 și Xbox One. One Piece: World Seeker este open world action RPG, cel mai ambițios din seria atat de iubita in Asia, dar respectata și in Vest. Daca sunteți interesați…

- Cyanide Studio, echipa responsabila pentru seriile Styx și Blood Bowl, dar și cu Werewolf: The Apocalypse și Call of Cthulhu in dezvoltare, anunța astazi Space Hulk: Tactics. Vor fi disponibile doua campanii, cu Terminator Space Marines și Genestealers, dar și multiplayer. Gameplay-ul este…

- Koei Tecmo prezinta un nou trailer dedicat lui Attack on Titan 2, titlu Shadow of the Colossus-like care urmeaza sa fie lansat pe 20 martie pentru PC, PlayStation 4 și Xbox One. Videoclipul prezinta cu lux de amanunte sistemul de lupte, cu multe tips & tricks. The post Battle Trailer pentru Attack on…

- CEO-ul companiei Starbucks, Kevin Johnson, a anuntat miercuri ca angajatii vor avea parte de doua majorari in 2018, ceea ce necesita o investitie de 120 de milioane de dolari in cresterile salariale „accelerate” de noul plan fiscal, relateaza Business Insider. Angajatii companiei…

- Ubisoft a confirmat ca va aduce suport pentru PlayStation 4 Pro și Xbox One X pentru Rainbow Six Siege. Nu a fost confirmat exact cand anume va sosi update-ul dar este cu siguranța o certitudine: This is definitely on our road map! We do not have an ETA for it though. — Rainbow…

- Ubisoft va lansa South Park: The Stick of Truth pe PlayStation 4 și Xbox One in format digital și retail din 13 februarie la prețul de $29.99. Pana acum South Park: The Stick of Truth pentru PS4 și Xbox One a fost disponibil doar ca bonus pentru pre-comenzi la South Park: The Fractured But Whole. The…

- EA anunța ca progresia in latura multiplayer din Star Wars: Battlefront II va suferi modificari in martie. Din, pacate, tot ce știm este ca modificarile se bazeaza pe feedback-ul jucatorilor, informațiile concrete vor fi relevate doar in perioada lansarii. Cu aceasta ocazie aflam ca un nou…

- Metal Gear Survive a primit de la Konami un nou trailer in care vedem cum funcționeaza co-op-ul și de ce este necesar acesta impotriva Wanderers: Metal Gear Survive va sosi pe PlayStation 4, PC și Xbox One in Statele Unite din 20 februarie și in Europa din 22 februarie. Un beta a avut loc pe [...] The…

- Fortnite a fost descarcat de 40 de milioane de ori pe toate cele 3 platforme disponibile (PlayStation 4, PC și Xbox One) a dezvaluit Epic Games. Pana luna trecuta Fortnite a fost descarcat de 30 de milioane de ori, ceea ce inseamna ca in numai o luna au avut loc 10 milioane de descarcari.…

- Open-world RPG-ul Cyberpunk 2077, dezvoltat de studioul din spatele The Witcher 3, CD Projekt RED, va participa la E3 2018 cu un trailer nou și un demo in spatele ușilor inchise. Cel puțin așa confirma ungurii de la GRY Online, care spun ca au doua surse credibile in spatele declarației. Cyberpunk…

- Imediat dupa confirmarea Dark Souls Remastered, Bandai Namco a confirmat și Dark Souls Trilogy pentru PlayStation 4. Pachetul include Dark Souls Remastered, Dark Souls II: Scholar of the First Sin și Dark Souls III: The Fire Fades și va sosi prima data in Japonia din 24 mai. In pachet…

- Elite Dangerous: Beyond – Chapter One va primi un open-beta pe PC, a anunțat Frontier Developments. Lansarea va avea loc pe 25 ianuarie și va fi dedicat conținutului sezonului 3 al shooter-ului spațial. In beta vei putea incerca Wing Missions și un nou Chieftain – o nava de razboi…

- BANDAI NAMCO Entertainment Europe, unul dintre liderii industriei de jocuri video, a anunțat ediția Digital Deluxe a Sword Art Online: Fatal Bullet pentru Xbox One și ediția Digital Standard a jocului pentru PC, ce urmeaza a fi distribuita prin SteamÔ. Ambele ediții sunt disponibile spre precomanda…

- THQ Nordic a stabilit data de lansare pe PlayStation 4 și Xbox One pentru de Blob 2: 27 februarie. Remasterizat pentru PC, anul trecut, in de Blob 2 eroul se intoarce la lupta cu Comrade Black care a inceput sa declare razboi impotriva lucrurilor colorate. de Blob trebuie sa aduca din nou…

- Aventura The Vanishing of Ethan Carter va sosi pe Xbox One și Xbox One X in aceasta luna cu suport 4K. Va fi lansat din 19 ianuarie și este un “first-person narrative-driven exploration game” in care rolul principal il deține detectivul Paul Prospero care investigheaza dispariția…

- Paladins: Champions of the Realm este cel mai nou joc care primeșe mod Battle Royale și se numește Battlegrounds. Paladins este un free-to-play hero shooter dezvoltat de Hi-Rez, iar mod-ul este inspirat de trendul relativ recent adoptata de Fortnite cu al sau Fortnite: Battle Royale respectiv…