- Fostul premier Victor Ponta a povestit ca a avut discutii cu Viorica Dancila despre intrarea Pro Romania la guvernare, in locul ALDE. Fostul premier afirma ca Viorica Dancila a fost de acord cu patru dintre cele cinci conditii puse, mai putin cu solicitarea de a se retrage din cursa pentru presedintia…

- Cei trei vor discuta despre formula in care vor merge mai departe in coaliția de guvernare, potrivit Mediafax. Discuțiile vor continua in week-end. Discuțiile au loc in contextul in care ALDE și-a aratat nemulțumirea fața de rectificarea bugetara facuta de PSD, și anume realocarea unor sume…

- ​Viorica Dancila nu exclude cooptarea la guvernare a Pro România, precizând ca aceasta varianta nu a fost dicutata cu colegii din PSD și nici macar cu Victor Ponta. Șefa Guvernului a precizat ca a avut discuții cu Ponta, însa acestea nu au fost negocieri privind intrarea la guvernare.…

- "Nu cred ca ALDE va sustine candidatura doamnei Dancila, dar nu vad nimic dramatic. Asta s-a intamplat si in 2014. Domnul Ponta a candidat din partea PSD si a luat 40 la suta in primul tur, domnul Tariceanu a luat aproape 8 la suta. Acelasi lucru se poate intampla si acum. In 2014 a fost o campanie…

- "Eu nu as exclude in continuare candidatura domnului Tariceanu la prezidentiale. Asa a fost si in 2014, atunci au candidat si dl Ponta, si dl Tariceanu si nu au fost probleme. In primul tur, dl Ponta a obtinut 40 la suta, si dl Tariceanu 7 la suta. Eu ma gandesc la o intrare la guvernare a Pro Romania…

- Viorica Dancila. președintele PSD, Calin Popescu Tariceanu, președintele ALDE și Victor Ponta, președintele Pro Romania, vor avea o intalnire decisiva luni, 22 iulie. Potrivit surselor politice citate de...

- ”Cu siguranta voi avea o discutie, atat cu domnul Tariceanu,cat si cu domnul Victor Ponta, cred ca dialogul este foarte important. Imi doresc o coalitie a celor trei partide pentru a sustine candidatul pentru prezidentiale, imi doresc alaturi de noi sa vina si sindicate, chiar si partide care nu…