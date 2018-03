Stiri pe aceeasi tema

- Patru masini au fost implicate in urma cu putin timp intr-un accident rutier produs in localitatea componenta Preajba, din Targu Jiu. Potrivit politiei, o femeie, de 24 de ani, a patruns cu masina pe carosabil fara sa se asigure si ...

- Ca in fiecare an, Primaria si Consiliul Local Peștișani, Gorj, il omagiaza pe sculptorul Constantin Brancusi, nascut la Hobita. Anul acesta se marcheaza pe 16 martie 61 de ani de la trecerea in eternitate a lui Constantin Brancusi. La Pestisani ...

- Muzeul National al Satului 'Dimitrie Gusti' va invita vineri, 16 martie, ora 16.30, la vernisajul expozitiei 'Constantin Brancusi - Intre Hobita si Paris', organizata in memoria parintelui sculpturii moderne de la a carui trecere in nefiinta se implinesc 61 de ani si Eroilor cazuti in Primul Razboi…

- Filiala Targu Jiu a Uniunii Artistilor Plastici organizeaza mai multe vernisaje de expoziții de arte vizuale in cadrul ”Colocviilor Brancuși ”, cu ocazia comemorarii a 61 de ani de la trecerea in eternitate a sculptorului Constantin Brancuși. Joi, 15 martie, ...

- Presedintele PSD Targu Jiu, Aurel Popescu, a spus ca el este multumit de activitatea politica a lui Ion Isfan. Afirmatia a venit la cateva zile dupa ce conducerea PSD Gorj a propus suspendarea lui Isfan din functia de vicepresedinte al PS...

- Aurel Popescu, președintele PSD Targu-Jiu a explicat astazi motivele pentru care s-a abținut de la votul din Biroul Permanent Județean al partidului in care s-a votat propunerea de suspendare din funcția de vicepreședinte al lui Ion Ișfan. Aurel Popescu susține ca, din punctul sau de vedere nu are ce…

- O parte dintre dascalii din judet, in special cei din Targu Jiu, s-au raliat luni la protestul declansat la nivel national de Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, boicotand simularea la limba romana sustin...

- Accident grav in judetul Gorj, luni dimineața. Accidentul a avut loc in zona localitatii Dragutesti, iar trei dintre victime au ramas incarcerate, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj. La locul accidentului au ajuns doua echipaje pentru descarcerare si un…

- Direcția Turism și Evenimente Culturale din cadrul Primariei Municipiului Targu Jiu și Centrul Național de Informare și Promovare Turistica „Constantin Brancuși“ Targu Jiu organizeaza miercuri, 7 martie 2018, un concert de muzica clasica, dedicat Zilei Internaționale a Femeii. Pe scena ...

- Scandal uriaș, declanșat de un barbat care a amenințat cu pistolul angajații unui magazin de mobila din Targu Jiu. Insoțit de nevasta, individul furios a indreptat arma inspre administratorul firmei și inspre cei doi angajați. Intreg conflictul ar fi izbucnit din cauza unei comenzi de mobila pentru…

- Doi barbati, de 31 si 41 de ani, din Targu Jiu, respectiv Turceni, au fost retinut aseara de politisti, dupa ce s-au rafuit intr-un bar din localitatea Izvoarele. Potrivit anchetatorilor, tanarul de 41 de ani ar fi fost agresat de ...

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a spus la Radio Infinit ca ii place critica atunci cand este constructiva. Romanescu l-a dat exemplu pe presedintele USR Gorj, Radu Miruta, care pe langa critici mai are si idei bune p...

- Inspectorii de munca cu atributii de control din cadrul I.T.M. Gorj au efectuat, in perioada 19.02 – 23.02.2018, 62 de controale in domeniile relatiilor de munca si securitatii si sanatatii in munca. Pentru deficientele constatate la angajatorii verificati au fost aplicate amenzi in valoare totala…

- Marele sculptor Constantin Brancuși a avut parte de o aniversare speciala la Gherla, la 142 de ani de la naștere. Pe 19 februarie 1876 se nastea la Hobița, in județul Gorj, cel care avea sa devina un nume de referința in sculptura, prin lucrari celebre ca „Poarta Sarutului”, „Coloana fara sfarșit”,…

- Cinci muncitori ce prestau munca fara a avea incheiate forme legale de angajare pentru un angajator ce efectueaza lucrari de constructii la un dezvoltator imobiliar din municipiul Targu-Jiu, au fost descoperiti, in aceasta dimineata, de catre inspectorii de munca cu ...

- Inspectorii Directiei Sanitar Veterinare (DSV) Gorj au oprit activitatea unei brutarii din Targu Jiu. In timpul controlului, inspectorii DSV Gorj au gasit plafoane cu mucegai, ventilatie insuficienta, pereti degradati, sistem de iluminare...

- O femeie, de 71 de ani, din Targu Jiu, a murit in urma cu putin timp in piata de flori din centrul municipiului. Batrana era pensionara, dar lucra ca farmacista. S-a simtit rau si a intrat intr-unul din chioscurile de ...

- Constantin Brancusi nu a fost doar unul dintre cei mai mari sculptori ai lumii, ci si un mare ganditor. El a fost cel care a introdus filosofia in sculptura, susținand ca „sculptorul este un ganditor, iar nu un fotograf al unor aparente derizorii, multiforme si contradictorii”. Unii il numesc „Titanul”,…

- In 1883, a plecat pentru prima data de-acasa, fiind gasit de mama sa la Targu Jiu și readus in satul natal. A urmat prima clasa primara la Peștișani — Gorj, apoi la Bradiceni. De mic copil, obișnuia sa plece de acasa, petrecand ani lungi de ucenicie in ateliere de boiangeri și pravalii. A urmat Școala…

- Autoritatile din Gorj sarbatoresc astazi, 19 februaire, Ziua Nationala „Constantin Brancusi“. Pe 19 februaire se implinesc 142 de ani de la nasterea sculptorului considerat creatorul artei moderne. Centrul de Cercetare, Documentare si Promovare „Constantin Brancusi“, Consiliul Local si Primaria Municipiului…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sectia de cale ferata 202 Targu Jiu - Craiova, la iesirea din statia Barbatesti catre Craiova (pe raza judetului Gorj), locomotiva trenului Regio 2092 (pe relatia Targu Jiu - Craiova) s-a defectat. In tren sunt aproximativ…

- Locomotiva unui tren cu 50 de pasageri la bord s-a defectat și a ramas blocata pe calea ferata care leaga Targu Jiu de Craiova. O alta locomotiva a fost trimisa in ajutor, anunța autoritațile. Locomotiva trenului Regio 2092 s-a defectat, anunța Centrul Infotrafic al Poliției Romane. Trenul a ramas blocat…

- Concursurile organizate de Universitatea „Constantin Brancusi" din Targu Jiu pentru posturile de decan au fost castigate de cei care ocupau interimar aceste functii. Rezultatul concursului urmeaza sa fie validat in...

- Un numar de 10 elevi ai Colegiului Național „Ecaterina Teodoroiu” din Targu Jiu pasionați de robotica au reușit sa creeze un nou robot cu care vor concura la o competiție intre licee. Concursul va avea loc in luna martie, la București, impotriva a 90 de echipe din Romania. Tinerii…

- Un copil din Targu Jiu a murit duminica la Spitalul Marie Curie din Capitala. Ingrozite, rudele susțin ca baiatul a fost diagnosticat cu meningita. Un elicopter SMURD l-a transportat vineri pe copilul suspectat de meningita de la Targu Jiu la București, scrie observator.tv . Duminica dimineanța, copil…

- Un barbat de 80 de ani, din Targu-Jiu, a murit, joi dimineața, dupa ce s-a aruncat in fața unui tren, in gara din municipiu. Anchetatorii susțin ca gestul extrem al barbatului ar fi fost unul intenționat, mai ales ca au gasit in buzunarul pensionarului un bilet in care cerea sa fie sunat…

- Cantitati insemnate de gunoaie au ridicat angajatii Sectiei Nationale de Drumuri (SDN) Targu Jiu de pe soselele din Gorj. Drumarii au gasit inclusiv saci plini cu haine vechi sau resturi de materiale de constructii. Asa s-a int&acir...

- Proiectul „Start-Up pentru Excelenta” a fost lansat vineri, la Targu-Jiu. In urma implementarii acestuia, se pun la bataie peste 11 milioane de lei pentru formarea a 300 de persoane in domeniul antreprenoriatului. Aplicantii pot primi chiar 40.000 de euro pentru pornirea unei afaceri.…

- Institutul National al Patrimoniului va lansa pe 19 februarie site-ul brancusi.org. O delegatie din partea Institutului amintit se va afla la Targu Jiu, chiar de ziua sculptorului Constantin Brancusi. Este de precizat ca pe 19 februarie se sarbatoreste Ziua Nationala Constantin Brancusi. Viceprimarul…

- 4 feb 2018 Foto: sala sporturilor scaune: A inceput montarea scaunelor in Sala Sporturilor Lucrarile la Sala Sporturilor din Targu Jiu au intrat pe ultima suta de metri. Au sosit si scaunele, iar montarea acestora a inceput la sfarsitul saptamanii ...

- Autoritaile județene și locale au participat astazi La Sala Maura a Palatului Administrativ din Targu Jiu, la conferința de lansare a proiectului ”START-UP PENTRU EXCELENȚA”. La eveniment au fost prezenți reprezentanții Consiliului Județean Gorj, Asociației Excelsior pentru Excelența in Educație și…

- Un caine fara stapan a fost salvat astazi de pompieri din apa inghețata a lacului Debarcader, din Targu Jiu. Cainele a ajuns in mijlocul lacului, iar un trecator a sunat la 112. Pompierii au intervenit cu o barca pneumatica și ...

- Universitatea „Constantin Brancusi” din Targu Jiu, județul Gorj, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a funcției contractuale vacante, de contabil sef I (S) la Compartimentul Financiar Contabil din cadrul Directiei Generale Administrative la Directia…

- Mai multi conducatori auto sunt anchetati de politie, in urma unei incaierari care a avut loc aseara in cartierul 9 Mai din Targu Jiu. In altercatie au fost implicati si taximetristi. Scandalul s-a lasat cu masini avariate. Politistii efectueaza cercetari ...

- Cu 15 voturi impotriva și 5 pentru, consilierii locali au respins luni proiect de hotarare initiat de primarul municipiului Targu-Jiu, Marcel Romanescu, si de consilierii liberali, care prevedea permiterea contactului fizic cu operele sculptorului Constantin Brancusi. De anul trecut, din 15…

- Zi grea pentru angajații IJJ Gorj! Aceștia l-au condus, ieri, pe ultimul drum, pe jandarmul veteran Iosif Roșu. Inmormantarea a avut loc la cimitirul municipal din Targu-Jiu, cu onoruri militare. Barbatul nascut in 1921 era considerat cel mai longeviv jandarm din județ. Reprezentanții IJJ Gorj…

- Prezent astazi la Targu-Jiu, unde a participat la o dezbatere regionala privind proiectele si programele lansate de Ministerul Educatiei, ministrul Liviu Pop a incercat sa lamureasca problema sporului de calculator. Acesta a precizat ca acordarea sau nu a sporului de condiții vatamatoare personalului…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, este asteptat astazi, 22 ianuarie la Targu Jiu. Vizita sa vine la scurt timp dupa ce saptamana trecuta seful Inspectoratului Scolar Judetean(ISJ) Gorj, Ion Isfan, a fost acuzat ca a generat un adevarat scandal in urma deciziei de a elimina sporul de calculator…

- Ministrul educației, Liviu Marian Pop, va sosi luni la Targu Jiu pentru a aplana scandalul legat de sporul de calculator izbucnit intre unii directori de scoli si conducerea Inspectoratului Scolar Judetean Gorj. Senatorul de Gorj, Florin Carciumaru, cel care a ...

- Crucea Roșie, filiala Gorj, va dona joi maternitatii spitalului din Targu Jiu 150 de lenjerii de pat pentru nou-nascuti. Pana acum, Crucea Roșie Romana, Procter&Gamble și PROFI au echipat 41 de maternitati de stat din Roma...

- Echipa de handbal a Universitatii „Constantin Brancusi" din Targu Jiu a facut primele transferuri ale iernii. Cosmin Libert, fostul conducator de joc al Energiei, ultima oara legitimat la CSM Oradea, a batut palma cu Diviziona...

- Spitalul Judetean din Targu Jiu va beneficia de un nou aparat de rezonanța magnetica (RMN). Acesta va ajunge in Gorj in aceasta primavara. Ministerul Sanatații va semna, marți, 9 ianuarie, contractele pentru achiziția acestuia. &Ici...

- Propunerea consilierului local liberal de la Targu Jiu, Mihai Paraschiv, privind demararea procedurilor de dizolvare a Consiliului Local, este susținuta puternic de o parte a PNL Gorj și contestata de o alta parte. In schimb, social-democ...

- Andreea Amza (17 ani) este eleva in clasa a XI-a la Colegiul National „Tudor Vladimirescu“ din Targu Jiu, care este considerat unul dintre cele mai bune licee din judetul Gorj. Aceasta a reusit o performanta remarcabila: s-a calificat la trei etape nationale la discipinele lingvistica, stiinte ale pamantului…

- Angajatii Sectiei Drumuri Nationale (SDN) Targu-Jiu au actionat, duminica dimineata, cu sase utilaje cu lama si material antiderapant si o autofreza in zona montana Ranca, unde a fost viscol, iar zapada din decor a fost antrenata pe carosabil. Potrivit reprezentantilor ...

- O femeie, de 65 de ani, din Tismana, Gorj, s-a ales ieri cu dosar penal dupa ce a fost depistata la furat intr-un suparmarket, din municipiul Targu Jiu. Din cercetarile efectuate de polițiști la fața locului s-a constatat ca batrana ...

- Actorul si regizorul Ion Caramitru a primit, luni, titlul de Doctor Honoris Causa al Universitatii „Constantin Brancusi" din Targu Jiu. Fostul ministru al Culturii in perioada 1996-2000 le-a multumit reprezentantilor UCB...

- Elevii de la Colegiul Tehnic ,,Ion Mincu" din Targu Jiu au fotografiat operele lui Constantin Brancuși, iar cele mai bune lucrari vor fi expuse pe 20 decembrie la Muzeul Județean „Alexandru Ștefulescu". Este un proiect a...

- Un tanar de 22 de ani, din Targu-Jiu, a fost gasit spanzurat intr-o magazie din locuinta sa. Descoperirea a fost facuta de tatal acestuia. Primele verificari efectuate de politisti arata ca tanarul s-ar fi sinucis din dragoste, dupa o banala cearta cu iubita lui. Potrivit stirilekanald.ro,…

- Dragos Saulescu si Andrei Sulea sunt cei mai importanti oameni ai celor de la National Sebis si Gloria Lunca Teuz Cermei, echipe de Liga a III-a din vestul țarii. Andrei Sulea este din Targu Jiu, iar Dragos Saulescu din Bilteni. Nu au apu...