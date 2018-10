Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a fost intampinat cu aplauze de romanii care lucreaza in Italia. Seful statului este in vizita oficiala la Roma, dar si-a facut timp sa se intalneasca si cu conationalii nostri.

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, marți, decretul prin care i-a conferit Ordinul Național "Steaua Romaniei", in grad de Mare Cruce, fiicei președintelui Italiei, Laura Mattarella, a anunțat Administrația Prezidențiala. Șeful statului efectueaza in acest zile o vizita de stat in Italia.Disticția…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, marti, decretul prin care i-a conferit Ordinul National "Steaua Romaniei", in grad de Mare Cruce, fiicei presedintelui Italiei, Laura Mattarella, a anuntat Administratia Prezidentiala. Seful statului efectueaza in acest zile o vizita de stat in Italia.

- Vicepremierul italian vrea ca pe drumurile din Italia sa circule mai puține mașini inmatriculate in țari din estul Europei, facand referire in special la cele din Romania și din Bulgaria. Guvernul de la Roma...

- Teodor Meleșcanu a criticat pe Facebook declarațiile facut de comisarul Gunther Oettinger. Membrul executivului european a sugerat ca țari precum Polonia, Romania, Ungaria și Italia incearca slabirea coeziunii țarilor UE. Meleșcanu il contrazice și subliniaza faptul ca țara noastra a dovedit in repetate…

- Liderul deputaților UDMR, Attila Korodi, a declarat intr-un interviu pentru RFI ca, din ce s-a vazut in presa și la televizor, acțiunea jandarmilor fața de protestatari a fost una disproporționata. Intrebat despre suspendarea președintelui, subiect readus in dezbaterea publica de PSD, Korodi a precizat…

- Romanii din diaspora protesteaza, vineri, impotriva Guvernului, Piata Victoriei din Capitala fiind punctul central spre care s-au indreptat inca de joi seara manifestantii. Inca in numar mic, aproximativ 2.000, cei prezenți au refuzat sa ramana in zona indicata de forțele de ordine și au perturbat traficul,…

- Evenimentul Zilei incepe, de astazi, o campanie de conștientizare și ințelegere a realitații satului romanesc, tributar prezentului, adica globalizarii, internetului, diversitații de gen - pentru ca lumea satului s-a adaptat așa cum a putut vremurilor. Acum se merge la munca in Italia, țarancile de…