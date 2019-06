Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii apararii ai Germaniei, Frantei si Spaniei au semnat luni un acord-cadru pentru construirea noului avion de lupta european al viitorului, proiect etalon al apararii europene, prevazut sa devina operational in 2040, transmite Ageerpres.

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bacau au depistat un tanar, din localitate, pe numele caruia era emis un mandat european de arestare, de catre autoritațile din Franta, pentru infractiuni de furt calificat. La data de 23 mai a.c., politistii din cadrul…

- Un urs aparut, miercuri, in centrul satului Sirnea, din județul Brașov, i-a ignorat pe jandarmii de la postul montan Bran, care au aruncat petarde sa il sperie, insa animalul s-a urcat intr-un copac și nu a mai vrut sa coboare, informeaza Mediafax.Citește și: IMPACT TERIBIL Sunt cel puțin…

- Avem primele fotografii cu Radu Mazare, fostul primar al Constanței care este adus astazi in țara, dupa fuga din Madagascar. Mazare are de executat noua ani de inchisoare și a fost prins recent in...

- Franta a luat in vizor amprenta de carbon a industriei modei cu un plan destinat sa opreasca firmele din acest sector sa distruga bunurile nevandute, a declarat un oficial guvernamental, transmite Bloomberg.

- Autoritațile din Franța au deschis o ancheta dupa ce trupul neinsuflețit al unui agent secret a fost descoperit intr-o camera de hotel din Paris. Barbatul a fost gasit luni și zacea intr-o balta de voma. Legiștii au observat și o rana sangeranda pe barbia acestuia.

- ”Ne apropiem accelerat de faza finala a unui conflict politic, de durata. Un conflict politic major in care este implicat atat factorul intern, cat și extern. Aceștia fiind foarte bine coordonați. Nu intamplator nu trebuie nimeni sa trateze ca o simpla intamplare aceasta violența a strazii. Aceste…

- "Spiderman" in carne si oase. Un tanar neinfricat a urcat pe un pod feroviar din Franta, la o inaltime de peste 115 metri."Alpinistul" s-a catarat cu mainile goale pe structura metalica, fara vreo masura de siguranta, in conditii de ceata densa.