- Trei stupi conținând peste 180.000 de albine au fost gasiți intacți pe acoperișul Catedralei Notre-Dame, în ciuda flacarilor devastatoare ale incendiului de luni, ceea ce l-a facut pe apicultorul care are grija de ele sa strige ”este un miracol”, relateaza The Guardian.Albinele…

- "Albinele sunt in viata. Pana in aceasta dimineata, pana la ora 11:00, nu aveam nicio veste despre ele", a declarat pentru AFP apicultorul Nicolas Geant, care se ocupa de stupii de la Notre-Dame, aflati in sacristia alaturata edificiului."La inceput, am crezut ca cei trei stupi au ars,…

- Cele aproximativ 200.000 de albine din stupii de la Notre-Dame au supravietuit incendiului care a devastat acoperisul catedralei franceze, luni, in contextul in care pe retelele de socializare au aparut in ultimele zile numeroase reactii ale unor internauti din lumea intreaga care se declarau ingrijorati…

- ”Patriarhia Romana a primit cu adanca intristare vestea despre incendiul care, in seara zilei de 15 aprilie 2019, a distrus acoperisul Catedralei Notre Dame din Paris, monument religios, istoric si arhitectural de valoare inestimabila, simbol al crestinismului european, cunoscut in intreaga lume…

- Cauza incendiului Catedralei Notre-Dame din Paris nu este cunoscuta inca și autoritațile iși continua cercetarea despre cum a inceput focul, a declarat marți Secretarul de Stat din Ministerul francez de Interne, Laurent Nunez, relateaza Reuters."Focul este sub control, dar nu este complet…

- Un incendiu a izbucnit, luni seara, la Catedrala Notre-Dame din Paris, care a fost evacuata, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie citate de site-ul cotidianului Le Figaro. Incendiul a izbucnit la ora 18.50 (19.50, ora Romaniei) la o sursa a sistemului de incalzire al Catedralei Notre-Dame.…

