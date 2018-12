Stiri pe aceeasi tema

- Helmuth Duckadam s-a nascut in Comuna Semlac din Arad. "Eroul de la Sevilla" nu se considera o vedeta, ba din contra. E bucuros ca a ramas in amintirea oamenilor dupa episodul de la Seviila. „Nu sunt o vedeta. Sunt un om cunoscut. N-am de ce sa fiu vedeta. Eu am realizat in viata, intr-o perioada scurta…

- Cristiano Ronaldo, starul portughez de la Juventus Torino, a declarat, surprinzator, intr-un interviu acordat ziarului italian Gazzetta dello Sport ca nu intenționeaza sa se casatoreasca in viitorul apropiat. „Paparazzi m-au vazut la biserica și imediat au crezut ca se pregatește o nunta. Nu, nu ma…

- „Balonul de Aur 2018” e lipsit de farmec in acest an, caci starurile de la Barcelona și Juventus Torino, Lionel Messi și Cristiano Ronaldo, ar putea lipsi din topul celor mai buni fotbaliști din lume.

- Cristiano Ronaldo (31 de ani) și Georgina Rodriguez au fost surprinși purtand inele noi. Presa din Portugalia anunța ca cei doi urmeaza sa se casatoreasca. In plin scandal de viol (detalii AICI), Cristiano Ronaldo face liniște in viața personala. Cotidianul portughez Correio da Manha afirma ca Balonul…

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo si logodnica sa, spaniola Georgina Rodriguez, s-au refugiat la Lisabona, intr-un moment complicat pentru atacant, acuzat de viol de o femeie din Statele Unite, informeaza agentia EFE.

- Performanța demna de admirație. Frank Lampard a intrat in Hall of Fame-ul fotbalului mondial. Antrenorul clubului Derby County și fostul jucator al formației Chelsea Londra a fost premiat in cadrul unei gale desfașurate la Londra.