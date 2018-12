Stiri pe aceeasi tema

- Dar n-a reușit.Locul 4 - rezultat net superior valorii Romania si Olanda s-au reintalnit in sala din Paris-Bercy, in „finala mica” pentru medaliile de bronz, olandezele fiind favorite datorita rezultatului din grupele principale - chiar in primul meci, Romania suferea și prima infringere - categorica…

- Vom lupta pentru medalia de bronz cu Olanda, care ne-a invins categoric in grupa primcipala Romania si Olanda se reintalnesc, de la 15:00, in sala din Paris-Bercy, in „finala mica” pentru medaliile de bronz, iar olandezele sunt favorite datorita rezultatului din grupele principale - chiar in primul…

- Nationala de fotbal a Romaniei va evolua in Grupa F a preliminariilor Campionatului European din 2020, alaturi de Spania, Suedia, Norvegia, Feroe si Malta, potrivit tragerii la sorti efectuate, ieri, la Dublin. Meciurile turneului final se vor desfasura in perioada 12 iunie - 12 iulie 2020, in 12 tari:…

- Nationala de fotbal a Romaniei va evolua in Grupa F a preliminariilor EURO 2020, alaturi de Spania, Suedia, Norvegia, Feroe si Malta, potrivit tragerii la sorti efectuate duminica la Dublin.Meciurile turneului final se vor desfasura in perioada 12 iunie - 12 iulie 2020, in 12 tari, Anglia, Azerbaidjan,…

- Romanca Simona Halep, care va incheia pentru al doilea an la rand pe primul loc in clasamentul WTA, este jucatoarea care a castigat cei mai multi bani in 2018 in circuitul profesionist feminin de tenis (WTA), 7,4 milioane dolari. Halep a cucerit in acest an primul sau titlu de Mare Slem, la Roland Garros,…

- Nationala de polo a Romaniei a fost invinsa marti, in deplasare, de campioana mondiala en-titre, Croatia, cu scorul de 17-4, in primul meci din grupa D a preliminariilor europene din Liga Mondiala, informeaza News.ro.Scorul pe reprize a fost 4-1, 5-1, 2-0, 6-2. Din grupa D mai face…

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Primul meci al zilei este cel dintre Slovacia și Cehia. Gazdele au obținut rezultate foarte bune in fața propriilor fani, necunoscand infrangerea in ultimele noua partide. Nu doar atat, dar Slovacia a inscris de cel puțin trei ori in cinci din acele noua partide…

- Filarmonica Pitești are doi noi mari artiști invitați din strainatate la concertul simfonic organizat joi, 4 octombrie, de la ora 19.00, ambii in premiera pe scena noastra. Orchestra noastra simfonica va fi condusa de catre dirijorul spaniol Juan Jose Navarro, solista fiind pianista Young Eun Lee din…