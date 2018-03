Stiri pe aceeasi tema

- Un fost director de la Siemens a pledat vinovat in cazul mituirii unor oficiali ai guvernului argentinian in urma cu 20 de ani, scrie Financial Times.Eberhard Reichert, in varsta de 78 de ani, acuzat ca a incalcat legile anti-coruptie americane si ca a comis frauda electronica, a recunoscut…

- Autoritatile au prins doi indivizi care pretindeau a fi operatori ai unei case de schimb valutar, dupa ce acestia reusisera sa fuga cu un milion de dolari, primiti de la un client care nu realizase ca se afla in mijlocul unei inselatorii. Hotii ar fi inchiriat un spatiu care fusese folosita de o banca…

- Cantareata americana Miley Cyrus a fost data in judecata de un compozitor jamaican privind drepturi de autor asupra piesei „We Can’t Stop”, iar el cere daune de 300 de milioane de dolari, scrie Reuters.

- "Black Panther", adaptarea pentru marele ecran a aventurilor primului supererou de culoare din universul Marvel, continua sa domine box-office-ul nord-american in cea de a patra saptamana de rulare, cu incasari de 41,1 milioane de dolari in acest weekend si 562 de milioane in total, respectiv peste…

- Un grup de hoți a furat 5 milioane de dolari, bani gheața, dintr-un avion care trebuia sa decoleze de pe aeroportul din Sao Paolo, Brazilia, cu destinația Elveția. Jaful nu a durat mai mult de șase minute, iar poliția nu a reușit deocamdata sa dea de urma hoților. Conform informatiilor aparute in presa,…

- Compania care a produs filmul, Red Granite Pictures, cofondata de fiul vitreg al prim-ministrului Malaeziei, a anuntat in septembrie ca a ajuns la un acord cu guvernul american, dar fara sa dezvaluie suma. Potrivit unor documente depuse la un tribunal din California, miercuri, compania a stabilit acorduri…

- Moldova continua sa majoreze exporturile catre Rusia. Astfel, potrivit Biroului Național de Statistica (BNS), exportul marfurilor moldovenești in Rusia in anul 2017 s-a ridicat la 254,5 milioane de dolari, inregistrind o creștere de 9,2% fața de anul precedent. In aceeași perioada, importurile de produse…

- Peste 10% din fondurile ofertelor inițiale pentru criptomonede (ICO), adica peste 400 de milioane de dolari se pierd sau sunt furate de hackeri, potrivit unui studiu EY. Hackerii profita de ireversibilitatea tranzacțiilor bazate pe blockchain și de erorile de codare de baza, elemente care ar putea…

- "UiPath a luat o finantare serie B de 120 de milioane de dolari, runda care ii catapulteaza evaluarea peste 1 miliard de dolari", conform portalului. "Catapultare este cuvantul cheie aici: compania a luat ultima finantare in aprilie 2017, in valoare de aproximativ 30 mil. dolari, care a evaluat compania…

- Rapperul si producatorul muzical Jay-Z a fost desemnat de revista Forbes cel mai bogat artist hip-hop din 2018, devansandu-l pe Sean ”Diddy” Combs, care a detinut acest titlu in 2017, scrie NEWS.RO.Citeste si: ALERTA - Se strange lațul in jurul lui Netanyahu: Premierul israelian si sotia sa,…

- "Statul trebuie sa recupereze banii. Nu cred ca a duce oamenii in puscarie reprezinta o solutie. Eu am discutat in ultimele zile cu multi oameni din alte state din Europa si America, unde statul are ca scop principal recuperarea banilor si nu trimiterea in puscarie a unui om. Pentru ca asa inchizi…

- Fondul Suveran al Norvegiei, cel mai mare din lume, cu active de peste 1.000 de miliarde de dolari , a cumparat acțiuni la furnizorul de cablu, internet și energie Digi, dar și la uzina Compa Sibiu, potrivit raportarilor facute de acesta . Astfel, fondul norvegian a cumparat acțiuni Digi in valoare…

- Caroline Wozniacki (2 WTA) a invins-o pe Simona Halep (1 WTA) in finala Australian Open, scor 7-6, 3-6, 6-4, și a primit un bonus de 1,25 de milioane de dolari din partea sponsorilor. Caroline Wozniacki este cea mai in voga jucatoare din circuitul feminin. Pe langa rezultatele excelente de pe teren,…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat joi ca intentiile de cumparare a monedei virtuale petro totalizeaza un miliard de dolari, dupa doar doua zile de pre-vanzare, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Guvernul venezuelean a lansat miercuri o oferta privata de 38,4 milioane de petro…

- Peste 12 milioane de euro au fost atrase in 2017 de catre o primarie din Romania prin Agentia Locala de Dezvoltare, aceasta fiind cea mai mare investitie din cele trei parcuri industriale ale orasului, investitie care va genera 440 de locuri de munca. Totalul investitiilor in aceste parcuri industriale,…

- Aplicatia ce iti arata orarul si in cat timp trebuie sa ajunga intr-o statie un mijloc de transport in comun, Moovit, a primit o runda de finantare de 50 de milioane de dolari de la fondul de investitii Intel Capital si ajunge la investitii totale de 133 de milioane de dolari.

- Captura impresionanta de droguri in Australia. Intr-un container ajuns in port, fortele de ordine au descoperit 330 de kilograme de metamfetamina. Valoarea substantelor narcotice se ridica la 214 milioane de dolari.

- Hackerii au furat șase milioane de dolari din banca rusa utilizand prin sistemul SWIFT. Atacul cibernetic lansat anul trecut a fost facut prin intermediul sistemului de mesagerie internațional SWIFT, a anunțat vineri banca centrala rusa. Dezvaluirea, aflata intr-un raport al bancii centrale…

- MAi mulți șoferi din Statele Unite au dat in judecata angajatorul pentru ca acesta nu compensat soferii pentru lucrul suplimentar. Un judecator a decis ca acestia sa primeasca cinci milioane de dolari drept despagubire. Judecatorul a decis in favoarea soferilor ce transportau lapte…

- O fosta casa a actorului Cary Grant, localizata in Santa Monica, unde compozitorul Irving Berlin isi petrecea vacantele si il invita pe George Gershwin pentru a sustine concerte, va fi scoasa la vanzare pentru 12 milioane de dolari, scrie NEWS.RO. Citeste si: Un sef din PSD da startul RAZBOIULUI…

- Rapperul american Kanye West si compania de asigurari Lloyd’s of London, careia ii cerea plata unor daune de aproape 10 milioane de dolari, deoarece nu i-a acordat despagubirea pentru concerte pe care le-a anulat, au ajuns la un acord, punand capat conflictului in instanta, scrie NEWS.RO, citand…

- Parada militara ceruta de presedintele american Donald Trump ar putea costa pana la 30 de milioane de dolari, a indicat Mick Mulvaney, directorul de buget al Casei Albe, in cadrul unei audieri in Congresul SUA, transmite joi dpa. C...

- Un grup de soferi din Maine, SUA, a dat in judecata angajatorul pentru ca acesta nu compensat soferii pentru lucrul suplimentar. Un judecator a decis ca acestia sa primeasca 5 milioane de dolari drept despagubire, conform CNN.

- Potrivit MailOnline, Bliss a inceput tranzctionarea actiunilor in 2014, insa drumul spre succes a fost unul abrupt. Cu toate ca din investitia initiala de peste 4000 de dolari pierduse aproape jumatate, britanicul nu s-a descurajat, si a continuat sa spere ca intr-o zi va da lovitura, ceea ce s-a si…

- Simona Halep a semnat un contract substanțial cu sponsorul Nike, insa suma incasata de jucatoarea de tenis din Romania este mult mai mica decat sumele incasate de rivalele sale din tenis de la același sponsor. Nu de multa vreme, Simona Halep, numarul 2 mondial in clasamentul WTA , a semnat un contract…

- Simona Halep are parte de cel mai bun inceput de an, din cariera, din punct de vedere financiar, incomparabil cu ceea ce s-a petrecut in cei precedenti in acelasi interval. In aceasta perioada, premiile castigate din tenis au fost consistente, titlurile de la Shenzhen (simplu si dublu) si…

- Clubul Manchester City a investit cea mai mare suma din istorie in transferul jucatorilor care formeaza actualul lot, 878 de milioane de euro, se arata intr-un raport al Observatorului fotbalului (CIES).Pe locul al doilea se afla gruparea Paris Saint-Germain, cu 805 milioane de euro, urmata…

- Simona Halep (2 WTA) nu are talent doar pe terenul de tenis, ci si la negocieri! Sfatuita bineînteles si de staff-ul ei, sportiva a obtinut un contract pe masura locului pe care îl ocupa în clasament.

- Ziua, britanicul Stephen Bliss, in varsta de 34 de ani, pare un simplu vanzator de burgeri la food truck-ul ambulant pe care il detine. Noaptea insa, acesta tranzactioneaza actiuni online in valoare de milioane de euro, chiar din locuinta sa din Redcar, U.K.

- ​Twitter a anuntat ca pentru prima oara a fost pe profit trimestrul trecut, reteaua sociala fiind criticata in ultimii ani pentru ca nu reuseste sa-si creasca numarul de utilizatori si nici nu iese din zona de pierderi. Twitter, infiintata acum 12 ani, a avut profit de 91 milioane dolari si afaceri…

- Bon Jovi și-a vandut apartamentul din New York cu 16 milioane de dolari. Starul rock Bon Jovi și-a vandut casa din New York pentru uimitoarea suma de aproape 16 milione de dolari, dupa ce cunoscutul solist a cerut inițial 17.25 de milioane de dolari. Vezi galeria foto + 7 + 7 Potrivit Daily Mail ,…

- Defense Logistics Agency (DLA), o agentie din cadrul Pentagonului, nu detine documente cu care sa arate cum a cheltuit sute de milioane de dolari, a stabilit un audit, relateaza BBC News, potrivit Digi24.ro.

- Regimul de la Phenian continua sa eludeze sanctiunile internationale si a realizat anul trecut venituri de aproape 200 de milioane de dolari din exportul ilegal al unor produse catre tari precum China, Malaysia, Coreea de Sud, Rusia, Siria, Myanmar ori Vietnam, se arata intr-un raport ONU.

- Grupul german BMW a cumparat toate actiunile detinute de Sixt la firma lor mixta DriveNow, deschizand calea pentru o alianta cu rivala Daimler, in domeniul serviciilor de transport car-sharing si robo-taxi, pentru a concura mai bine cu Uber si Lyft, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si…

- Volumul transferurilor banești din afara Republicii Moldova în favoarea persoanelor fizice în luna decembrie 2017, prin intermediul bancilor licențiate au constituit 106.22 milioane de dolari, în creștere cu 13.0 la suta comparativ cu decembrie 2016, se arata într-un raport…

- Realizat intre anii 1882 si 1885 si expus de putine ori, acest tablou este una dintre putinele lucrari pentru care Degas si-a dat acordul sa fie reproduse. Tabloul a apartinut lui Henri Rouat, un apropiat al pictorului, si a ramas in proprietarea familiei lui pana in 1997, cand a fost cumparat de actualul…

- Coincheck, unul dintre cele mai mari exchangeuri de criptomonede din Japonia a pierdut monede digitale NEM in valoare de aproape 400 de dolari ceea ce le aminteste investitorilor de exchange-ul Mt. Gox, situat in Tokyo pana in 2014, care i-a facut pe mai multi clienti sa piarda 850.000 de bitcoini,…

- Starul muzicii latino Enrique Iglesias a dat in judecata fosta sa companie de inregistrari, Universal, pe care o acuza de neplata unor drepturi de autor privind distribuirea online a muzicii sale, transmite AFP.

- Un scandal de proportii a cuprins autoritatile din orasul american Los Angeles, dupa ce o investigatie jurnalistica a deconspirat faptul ca poliția locala nu utilizeaza cea mai mare parte dintr-un total de 100 de masini electrice, cumparate practic pe banii oamenilor care platesc impozite.

- Conform unui raport publicat de compania de securitate cibernetica Norton, hackerii au fost destul de ocupati in anul care s-a incehiat in urma cu trei saptamani. Acestia au furat, in total, 172 de miliarde de dolari de la utilizatorii care nu s-au protejat in fata unor astfel de atacuri cibernetice.

- Ultimul trimestru din 2017 a fost si cel mai bun pentru Netflix, compania americana atragand 8,33 de milioane de abonati noi. Cea mai mare parte a acestora, 6,26 de milioane, vin din afara Statelor Unite. Sfarsitul lui 2017 a gasit Netflix cu 117,6 milioane de abonati in toata lumea. Ca urmare a cresterii…

- Roy Spencer, pe cand avea doar 12 ani, a gasit in Queensland, Australia, o piatra neagra. Tatal sau, miner intr-un centru de exploatare miniera a bijuteriilor, nu si-a dat seama ca ceea ce parea un simplu cristal negru era de fapt un safir de 1, 56 carate.

- Guvernul australian a lansat un apel catre oamenii de stiinta pentru salvarea Marii Bariere de Corali in cadrul unei proiect cu o finantare de doua milioane de dolari australieni, echivalentul a 1,6 milioane de dolari americani, scrie digi24.ro.

- Jaf armat la Ritz Paris. Cinci barbați mascați au spart, miercuri seara, fereastra de la magazinul de bijuterii a unuia dintre cele mai celebre hoteluri din Paris și au furat bunuri in valoare de milioane de euro, scrie paresa franceza. Jaful s-a produs in jurul orei locale 18.00 (19.00 ora Romaniei),…

- Este bilanțul-record pe 2017 a incasarilor de pe urma spectacolelor realizate de teatrele profesioniste situate pe celebra artera din Manhattan, New York, o creștere cu 270 de milioane de dolari fața de anul trecut. Record și pentru numarul de spectatori, 13,74 de milioane, fața de 13, 25 de milioane…

- Statele Unite au dezmintit neoficial, vineri, o stire potrivit careia au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, informeaza Reuters. Stirea fusese difuzata de site-ul Axios, preluat de Reuters, citând trei surse diplomatice…

- SUA vor investi peste 200 milioane de dolari pentru renovarea si modernizarea unor facilitati - între care baze aeriene - înainte de utilizarea lor în Europa de catre fortele aeriene americane, în principal pentru transportul de

- SUA vor investi peste 200 milioane de dolari pentru renovarea si modernizarea unor facilitati - intre care baze aeriene - inainte de utilizarea lor in Europa de catre fortele aeriene americane,...

- Muzeul Isabella Stewart Gardner propune o recompensa pentru indicii legate de furtul a 13 panze din 1990. Oferta expira pe 31 decembrie, la miezul noptii, potrivit Le Point. Pe 18 martie 1990, doi barbati imbracati in politisti au intrat in incinta Isabella Stewart Gardner Museum din Boston. I-au…