- O mama bolnava de cancer, care a refuzat tratamentul pe timpul sarcinii, a impresionat o lume intreaga cu povestea ei. Gemma Nuttall (29 de ani) a primit o veste crunta de la medici, in timp ce era insarcinata. Femeia a fost diagnosticata cu o forma extrem de agresiva de cancer, dar a refuzat sa fie…

- Tom Hardy si-a facut un tatuaj dedicat lui Leonardo DiCaprio, dupa ce a pierdut un pariu cu actorul alaturi de care a jucat in filmul „The Revenant”, in legatura cu gala premiilor Oscar din anul 2016.

- Viața pe muchie de cuțit pe strada Leandrului din Timișoara. Un tanar de 33 de ani, bolnav psihic, spun polițiștii, amenința ca se sinucide. Trupele speciale ale IPJ Timiș, medicii de la ambulanța, dar și ceilalți polițiști trimiși la fața locului incearca sa il convinga sa renunțe.UPDATE. Ora 19:40.…

- 1. Gemeni Aceasta este o veste buna pentru toți care sunt in zodia Gemeni deoarece ei vor fi in cele din urma independenți in 2018. In ultimii ani, incercau foarte mult sa fie independenți, dar asta nu a reușit sa se intample in cele din urma. Dar principala problema a fost ca anul…

- Ella Johannessen, o studenta de 23 de ani din Marea Britanie, vorbea la telefon cu mama sa, in timp ce calatorea cu trenul spre Peterborough. Fata s-a plans ca este extrem de suparata și stresata...

- A dat o parte din el, fara sa ceara nimic la schimb! Și asta doar pentru ca a vrut sa faca un bine, sa salveze o viața. Viata unei fete, o straina, practic, ce, de acum inainte, va fi legata de el. Romeo și Anett s-au cunoscut in spațiul virtual.

- „Ma numesc Rares Andrei, am aproape sapte ani si sunt un luptator“, isi incepe baiețelul scrisoarea prin care isi prezinta starea de sanatate si dorinta de a avea o viata mai buna. Rares s-a nascut prematur avand greutatea de doar 1 kilogram si 350 de grame. Acum baiatul a ajuns la 28 kilograme,…

- O tragedie a zguduit o familie din Argeș. Un autoturism in care se aflau un barbat si cei doi copii minori ai acestuia a derapat si a ajuns in Raul Arges. Din pacate, barbatul nu a reușit sa salveze decat pe unul dintre ei.

- Un incident soldat cu distrugerea in totalitate a unui autoturism Dacia Logan s-a produs, vineri dupa-amiaza, pe autostrada A1 Sebeș – Sibiu. Potrivit IPJ Sibiu, mașina a luat foc in mers. Din fericire, cei doi pasageri, ambii din Sibiu, au reusit sa se salveze la timp și nu au fost raniți. Pompierii…

- Scandal la Londra, dupa o postare pe blogul unui important politician din partidul de guvernamant Ben Bradley, vicepresedinte al partidului conservator (Tory), a scris pe blogul sau ca ar trebui ca persoanele din Marea Britanie care cer ajutoare sociale ar trebui sterilizate. „Vasectomiile…

- Sora lui Dan Bordeianu are o poveste de viata impresionata. Diagnosticata cu o boala crunta, Oana Sorescu nu s-a lasat doborata si si-a luat destinul in propriile maini. Chiar daca medicii nu i-au dat sanse de supravietuire si i-au spus ca mai are doar doua luni de trait, ea nu si-a pierdut niciodata…

- Victor Spirescu, barbatul din județul Sibiu, primul roman care a ajuns in 2014 in Marea Britanie imediat dupa ridicarea restricțiilor de munca pentru romani și bulgari, a murit intr-un accident rutier.

- Detalii șocante au ieșit la iveala in ancheta referitoare la uciderea lui Razvan Sirbu in Marea Britanie. Cei doi suspecți trimiși in judecata pentru omor și-au ars hainele pe care le-au purtat atunci cand au comis crima. Indurerata dupa pierderea singurului copil, mama tanarului care ar fi implinit…

- Alerta in județul Hunedoara, unde pompierii au fost mobilizați sa salveze trei oameni dintr-o mașina cazuta in raul Jiu, in apropiere de Uricani. Doar una dintre persoane au reușit sa se salveze. Mașina in care se aflau trei persoane a plonjat, duminica dupa-amiaza, de la aproape 20 de metri in raul…

- Jurnalistul Alex Nedea a povestit, pe Recorder.ro, despre cum a incercat sa salveze un barbat care, beat fiind, a intrat in raul Bahlui si a fost la un pas de moarte. Nedea a facut referire la reactia autoritatilor, in legatura cu faptul ca victima se afla sub influenta alcoolului.

- Poliția din Brazilia declara ca cel puțin noua prizonieri au fost uciși intr-o revolta la o inchisoare din statul central Goias, scrie BBC News. Autoritațile declara ca revolta a inceput atunci cand un grup de deținuți inarmați au invadat o aripa controlata de o banda rivala. Una dintre victime a fost…

- Francisco Nunez Oliviera pare ca a descoperit secretul longebitatii. Spaniolul a ajuns la 113 ani, iar recordul sau a fost omologat de Cartea Recordurilor. De curand, acesta a acordat un interviu cotidianului The Local in care a vorbit despre viata lui.

- Piers Morgan (52 de ani), un cunoscut jurnalist din Marea Britanie, a dezvaluit ca a fost salvat de cancer de o telespectatoare care a observat ceva îngrijorator la apariția sa în timp ce îi urmarea emisiunea. O experta în boli de piele l-a vazut la televizor…

- S-au scurs 28 de ani de la Revoluție. Ani in care s-au intamplat multe, s-au schimbat multe. Și mulți par sa fi uitat. Nu și Oana Roman, care, deși avea pe atunci 13 ani, a trait evenimentele la intensitate maxima. Joi, de la ora 15.00, in deja cunoscuta emisiune Oana punct Roman, difuzata in fiecare…

- Un barbat in varsta de 33 de ani a fost condamnat la inchisoare pe viața in Marea Britanie. Acesta a fost considerat de autoritațile engleze drept "infractor extrem de periculos", informeaza observator.tv. Marian Avram locuia in Hatfield și, potrivit sursei citate, acesta a atacat, imobilizat…

- Scandalul dintre cei doi a pornit pe fondul geloziei excesive. Sotia s-a intors tarziu acasa, iar barbatul, nervos, a inceput sa o loveasca cu picioarele in abdomen. A doua zi, femeia a fost luata de ambulanta si transportata la spital cu dureri groaznice. Medicii au dus-o direct in sala de operatie,…

- Prin intermediul platformei lui Andrei Duma copiii de la Centrul „Viata si lumina ” s-au putut bucura de darurile lui Mos Nicolae. Povestea lor e tulburatoare. Mircea Zamfir si sotia sa s-au dus la Centru pentru a afla ce nevoi au copii. Mircea povesteste ca acolo i s-a spus: „Vrem sa punem…

- Caz incredibil în Marea Britanie! O fetița din Marea Britanie, nou-nascuta, s-a nascut cu inima în afara corpului. Medicii nu îi dadeau prea mari șanse de supraviețuire, cu toate ca au încercat sa faca tot posibilul pentru a o ajuta sa supraviețuiasca. Și, printr-o adevarata…

- Tatal tinerei de 20 de ani care a fost impinsa, marti, in fata metroului si a reusit sa se opuna sustine ca dupa 45 de minute de la incident a sunat la 112, fiind trimis la statia de metrou la care s-a intamplat atacul. Barbatul spune ca a durat doua ore pana a putut da declaratii.

- Imaginile suprinse de camerele video din statiile de metrou Dristor si Costin Georgian arata ca tanara care a fost impinsa de femeie la statia Costin Georgian a opus rezistenta, la un moment dat chiar s-ar fi luptat cu victima si a reusit sa fuga, informeaza news.ro.

- O Dacie 1300 l-a costat 10.000 de euro pe un tanar din Brasov. Masina, fabricata in 1970, a fost complet refacuta si acum arata ca si cum abia ar fi iesit din uzina. Daca vechea Dacie va primi autentificarea expertilor in vehicule istorice, proprietarul ar putea sa nu mai plateasca impozit pentru ea.…

- Un incendiu puternic a izbucnit la o locuința din Manchester. În urma incidentului, trei copii și-au pierdut viața, iar altul se afla în stare foarte grava la spital. Trei copii și-au pierdut viața și un al patrulea se afla în stare grava, dupa ce locuința lor a fost cuprinsa…

- Un sportiv din Slatina a devenit eroul care a salvat de la moarte sigura o adolescenta ce voia sa-si puna capat zilelor. Dan Mihai isi facea antrenamentul zilnic, atunci cand a zarit-o pe fata in apa OItului. N-a ezitat nicio clipa.

- Un incendiu puternic a izbucnit în dupa-amiaza zilei de ieri, 9 decembrie, într-un apartament aflat la etajul 1 al unui bloc din municipiul Balți, la fața locului intervenind de urgența doua autospeciale de pompieri. În timpul stingerii incendiului, în…

- Saveta Bogdan le-a indeplinit dorinta parintilor sai, dincolo de moarte. Aceasta s-a luptat cum a stiut ea mai bine pentru a recupera casa parinteasca. In emisiunea „Agentia VIP” de pe Antena Stars, cantareata de muzica populara, Saveta Bogdan, a povestit despre lupta apriga pe care a avut-o in instanta.

- Medicii au au efectuat o interventie minim invaziva de endoprotezare a unui anevrism de aorta abdominal la un pacient de 65 de ani cu multiple boli asociate. O operatie clasica i-ar fi pus viata in pericol. Interventia a fost o premiera nationala.

- Apreciatul actor Florin Piersic a facut o declarație induioșatoare intr-o emisiune de televiziune. Florin Piersic este unul dintre numele grele ale scenei artistice din Romania. De-a lungul vremii, reputatul actor a incantat generații dupa generații de spectatori și telespectatori cu rolurile pe care…

- Leonardo DiCaprio nu a fost prima alegere pentru interpretarea rolului celebrului Jack Dawson din Titanic. Kate Winslet a dezvaluit cine e actorul cu care a dat audiții, insa nu a reușit sa-i convinga pe producatori.

- Daniela Gyorfi nu a dus-o intotdeauna pe roze, ba dimpotriva, a trait in mare saracie, dupa cum a afirmat chiar ea. Daniela Gyorfi, care are o relație de ani de zile cu george tal, este considerata una dintre cele mai non-conformiste vedete de pe scena muzicala din țara noastra. daniela Gyorfi, care…

- Moartea Regelui Mihai nu a trecut neobservata de presa internaționala. Majoritatea publicațiilor au vorbit despre decesul ultimului rege al Romaniei dar și despre viața tumultoasa pe care a trait-o Majestatea Sa , de la preluarea tronului pe vremea cand era doar un copil, la anii petrecuți in exil dar…

- Doi frați s-au regasit, din intamplare, dupa 30 de ani. Roy Aspinall a vazut un barbat care dormea pe strazi in orașelul britanic Wigan și a simțit nevoia sa inițieze o discuție cu el, caci avea un chip cunoscut. In scurt timp, el a descoperit ca barbatul este chiar fratele sau, pe care nu il vazuse…

- Lucy Ritchie, o fata de 21 de ani din Marea Britanie, trece printr-o situație dramatica. Fața sa este desfigurata in proporții mari, aceasta fiind nascuta fara pomeți, urechi și fara maxilar.

- Se implinesc cinci ani de cand un padurar buzoian a arborat drapelul Romaniei pe Jungfrau, unul dintre varfurile semete ale Alpilor, pentru a aminti lumii ca ”acasa” romanii isi sarbatoresc Ziua Nationala. Numele sau este Teodor Cardei, un impatimit al muntelui, acum in varsta de 67 de ani. A trait…

- Aveti grija unde puneti telecomanda de la masina atunci cand ajungeti acasa. Dispozitivul poate fi controlat de hackeri fara a va da de banuit. S-a intamplat in Marea Britanie unde o masina a disparut din fata casei proprietatului fara ca acesta sa ghiceasca ceva.

- O adolescenta de 16 ani din Marea Britanie a fost condamnata la inchisoare pe viața dupa ce a ucis in luna ianuarie o fetița de 7 ani intr-un parc din York, scrie The Sun. Fata de 16 ani, care se pare ca are probleme psihice, a primit pedeapsa pe viața, cu posibilitatea de eliberare condiționata, dar…

- Ai visat vreodata sa fii medic? Majoritatea copiilor ii idolatrizeaza pe medici pentru ca salveaza vieți și vindeca boli, fara sa știe ce sacrificii imense fac aceștia. Doctorii merita sa fie numiți niște eroi tacuți nu numai pentru ca studiaza ani de zile pentru a putea profesa, dar mai ales pentru…

- Cazul unui tata care și-a salvat, printr-un noroc incredibil, fiul rapit face zilele acestea inconjurul lumii. Totul s-a intamplat in luna mai 2016, insa faptele au ieșit la iveala acum pentru ca s-a terminat procesul celor trei rapitori, ei primind 11 ani de inchisoare. Micuțul in varsta de șase ani…

- Trei tineri au tras o sperietura, azi noapte, in Timișoara, dupa ce mașina in care se aflau a fost cuprinsa de flacari. Șoferul și cei doi pasageri au reușit sa se salveze in ultimul moment.

- Dan-Tiberiu Sbircea reusise, la doar 28 de ani, sa obtina doctoratul la Imperial College, o universitate prestigioasa din Marea Britanie, cotata pe locul opt la nivel mondial. Mama acestuia, procuror in cadrul Parchetul pe langa Judecatoria Timisoara a plecat in Londra si a spus ca vina pentru…

- Barbatul a fost la un pas sa intre cu autoturismul intr-un taximetru, s-a panicat, a tras de volan si a plonjat in apa. Martorii spun ca tanarul de 30 de ani a reusit sa iasa singur din masina si s-a urcat pe plafon.