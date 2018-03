Cum au refuzat doua berze ajutorul pompierilor Interventie a pompierilor lugojeni pentru salvarea a doua berze. S-a intamplat la Hodos unde cativa localnici au cerut ajutor dupa ce au ajuns la concluzia ca pasarile nu se simt tocmai bine. Pompierii au trimis o autospeciala cu doi subofiteri iar o echipa de la Enel a intrerupt energia electrica in tot satul pentru a permite salvatorilor sa recupereze cele doua berze. Daca la prima vedere pasarile pareau afectate de caderile de zapada din ultimele ore si stateau zgribulite, in momentul in care scara a fost indreptata spre cuib, berzele si-au luat zborul. Localnicii adunati sa vada interventia… Citeste articolul mai departe pe lugojinfo.ro…

Sursa articol si foto: lugojinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 24 martie 2018, in jurul amiezii, pompierii din Blaj au intervenit la un incendiu in oras. Din primele date, este vorba despre o degajare mare de fum dupa ce intr-un apartament a fost uitata o tigaie pe foc. „Garda Blaj intervine cu 1 autospeciala și 1 ambulanța SMURD la un incendiu izbucnit…

- Pompierii din Blaj au fost chemati sa intervina, sambata, in jurul amiezii, la un incendiu in oras. Din primele date, este vorba despre o degajare mare de fum dupa ce intr-un apartament a fost uitata o tigaie pe foc. Interventia este intr-o locuinta de pe strada Eroilor. Pompierii s-au deplasat cu o…

- Pompierii au intervenit, vineri dimineata, pentru recuperarea a 37 de persoane, intre care 31 de copii, dupa ce autocarul in care se aflau a derapat din cauza zapezii pe un drum judetean din Mures, la Reghin. Pasagerii au fost preluati si cazati la o scoala.

- Zilele acestea, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura recalculeaza sumele pentru Sprijinul cuplat in sectorul zootehnic (SCZ) si Ajutorul national tranzitoriu (ANT). La nivel judetean, recalcularea se face pentru 1.500 de fermieri, care urmeaza sa-si primeasca deciziile cu noile cuantumuri,…

- Pompierii militari au actionat astazi, in cadrul Planului Rosu de Interventie pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o aeronava, urmat de coliziunea cu un aparat de zbor de mici dimensiuni, acesta fiind scenariul unui exercitiu cu forte in teren, desfasurat de ISU. Exercitiul a avut tema ”Interventia…

- Pompierii intervin, joi, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in curtea fostei Rafinarii Astra din Ploiesti, unde flacarile au cuprins un rezervor dezafectat, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, a declarat ca pompierii au fost solicitati…

- Un barbat a fost gasit decedat joi dimineața in locuința sa din Garla Mare. Pompierii urmeaza sa stabileasca cauzele producerii incendiului. Incendiul a avut loc joi, 22 martie, la Garla Mare, in interiorul unei case de locuit. Prima intervenție a fost asigurata de Serviciul de Voluntari pentru Situații…

- Un barbat care a fost aruncat luni seara in raul Sasar, in Baia Mare, de un barbat si o femeie a fost salvat de pompierii din cadrul ISU Maramures, potrivit dispeceratului institutiei citat de Agerpres.ro. Barbatul, care aruncat de pe pod, a fost salvat la aproape 1.000 de metri in aval de locul unde…

- Pompierii timișoreni au intervenit in forța pentru lichidarea unui incendiu la un magazin din complexul comercial... The post Intervenție in forța a pompierilor timișoreni: 27 de oameni, cu șase autospeciale de stingere, doua autoplatforme și un echipaj SMURD appeared first on Renasterea banateana .

- Frigul si zapada din luna martie le-a dat batai de cap cocostarcilor. In satul Tipala din raionul Ialoveni zeci de cocostarci au stat sa inghețe pe un deal.Localnicii au incercat sa-i prinda, dar nu au reușit.

- Pompierii din Alba Iulia au fost chemati sa intervina, vineri, in jurul orei 18.00, pentru deblocarea accesului intr-un apartament din municipiu. In locuinta se afla o femeie, in varsta de aproximativ 70 de ani, care ar avea probleme de sanatate. Interventia s-a desfasurat pe strada Ariesului, la un…

- Pompierii din Sebeș au fost chemați sa intervina astazi, in jurul orei 16.40, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in municipiu. Potrivit ISU Alba, a fost cuprins de flacari acoperișul unei case aflate pe strada Decebal. Știre in curs de actualizare… Acest articol a fost citit de 65 ori

- Pompierii intervin, vineri, pentru recuperarea unui pod plutitor de pe raul Mureș, din zona Paraul Iovului, cu o barba și trei autospeciale. Detașamentul Alba Iulia intervine cu o barca și trei autospeciale pentru recuperarea unei brudine aflate in deriva pe raul Mureș, anunța ISU Alba. Apele raului…

- Pompierii intervin de 12 ore pentru salvarea a 1000 de oi si a sapte oameni inconjurati de ape intre Sercaia si Mandra. Pana acum au fost evacuate cinci persoane si 700 de oi. La Baraolt, 300 de persoane au fost evacuate preventiv deoarece apele revarsate ale Oltului amenintau sa rupa digul.

- Pompierii intervin de 12 ore pentru salvarea a 1000 de oi si a sapte oameni inconjurati de ape intre Sercaia si Mandra. Pana acum au fost evacuate cinci persoane si 700 de oi. La Baraolt, 300 de persoane au fost evacuate preventiv deoarece apele revarsate ale Oltului amenintau sa rupa digul.

- Astazi in incinta Inspectoratului General pentru Situații de Urgența al MAI au fost donate doua autospeciale și a echipamentului de intervenție oferite pentru salvatorii și pompierii din stanga Nistrului de „Operațiunea Florian" din Marea Britanie.

- Cadavrului unui barbat de 80 de ani, din satul Santandrei, de langa Deva, a fost descoperit marti la o adancime de doi metri in paraul Cerna, in dreptul unui stavilar construit de castori, locul fiind identificat cu ajutorul unui caine de serviciu al pompierilor militari, potrivit Inspectoratului…

- Un cetațean spaniol și-a pierdut cainele, un fox terrier, in zona pieței Aurora, din cartierul Ploiești Vest. Disperat, acesta o cauta neincetat pe strazile și parcurile din oraș, refuzand sa se urce in avion și sa plece acasa, fara Missy. ”Este disperat sa o gaseasca și crede ca cineva adapostit-o…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au intervenit astazi in localitatea Cobadin pentru a prelua doi copii care aveau nevoie de tratamnent medical. Potrivit purtatorului de cuvant al ISu Dobrogea, Anca Chirita, este vorba despre un copil de…

- Intervenție pentru transport pacient catre ambulanța SAJ care nu poate inainta de la ieșirea din Obrejița catre Sihlea. Intervine Detașamentul de Pompieri Focșani cu autospeciala pe șenile. Pacientul, in varsta de 72 ani, prezinta probleme hematologice. Plt adj Florin Olaru, ISU Vrancea

- Echipele de intervenție ale ISU Cluj au desfașurat pe timpul sfarșitului de saptamana ce a trecut 114 misiuni de intervenție. Astfel, personalul ISU a raspuns la 12 solicitari in domeniul situațiilor de urgența, din care trei pentru stingerea incendiilor, doua misiuni pentru asistența persoane, o asanare…

- Un echipaj de pompieri de la Detașamentul Alexandria a intervenit, luni, cu ajutorul unei șenilate, in sprijinul unui echipaj medical al Serviciului de Ambulanța Județean pentru preluarea unui batran din localitatea Dulceanca, cu hipertensiune.

- Un microbuz in care se aflau sase persoane, dar si alte patru autoturisme au ramas blocate in zapada pe drumul judetean care leaga Floresti de Nedelea. In ajutorul lor au intervenit echipele de la ISU Prahova, dar si de la primaria Floresti.

- Pompierii au intervenit, miercuri, intr-un apartament din municipiul Constanta, unde un copil de cinci ani fusese incuiat singur in casa. Vecinii au alertat pompierii, iar acestia au discutat 45 de minute cu copilul prin usa inchisa, pentru a-l linisti.

- Pompierii militari din Aiud au intervenit in aceasta seara, la Radești, pentru asigurarea zonei la o conducta de gaz sparta. „Detașamentul Aiud intervine cu o autospeciala pentru asigurarea zonei la o conducta de gaz sparta pe raza localitații Radești”, transmite ISU Alba. Știre in curs de actualizare……

- Interventie dramatica pentru pompierii bistriteni. Un cațel a ajuns intr-un canal descoperit, la o adancime de 1,5 – 2 m si ii era imposibil sa iasa singur de acolo. Cativa oameni marinimosi l-au auzit latrand si l-au gasit speriat si agitat. Au chemat pompierii bistriteni care au reusit sa il scoata…

- Pompierii focșaneni au intervenit astazi (duminica) pentru a indeparta o bucata de tabla ce statea sa cada de pe acoperișul unui bloc din Focșani. Intervenția a avut loc pe bulevardul Unirii din Focșani, vizavi de Capela.

- Un copil a cazut in raul Mures, vineri dimineata, in zona podului rutier din Micalaca, din municipiul Arad. The post Interventie-fulger a pompierilor, pentru salvarea unui copil a cazut in raul Mures appeared first on Renasterea banateana .

- Pompierii din Bucuresti au reusit, miercuri, dupa o interventie de aproximativ 12 ore, sa salveze o femeie in varsta de 37 de ani care ameninta ca se arunca de la etajul al saselea al blocului in care locuia, scrie News.ro.

- Peste 40% dintre masinile de interventie la incendii au mai mult de 30 de ani vechime, a declarat secretarul de stat in MAI Raed Arafat, luni, dupa bilantul pe anul 2017 al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). "Peste 40% dintre masinile pompierilor de incendiu au…

- Doua echipaje, unul de pompieri și unul de la Serviciul de Ambulanța Județean Brașov au fost chemați in aceasta dimineața, pe Bulevardul 15 Noiembrie, pentru a ajuta o persoana blocata in casa. Pompierii au incercat sa intre pe geam, cu ajutorul unei scari speciale. „Echipajele au gasit un barbat cazut,…

- Panica, sambata dimineața, in cartierul piteștean Prundu. Pompierii au fost chemați sa intervina la B24 A, de unde locatarii au constatat ca iese fum. Doi parinți și cei doi copii ai lor, care locuiau la respectiva adresa, au fost evacuați de urgența. Pompierii au stins imediat incendiul, despre…

- Pompierii din Alba Iulia au intervenit, vineri seara, in centrul municipiului Alba Iulia, in cadrul unui exercitiu, o simulare de incendiu ce a avut in scenariu salvarea unei persoane blocate la etajul patru al unui hotel. Reprezentantii ISU si-au testat capacitatea de interventie cu doua autospeciale,…

- Fortele Detasamentului de pompieri Tulcea au fost solicitate sa intervina pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la un grajd in localitatea Murighiol, spune Florentin Daciu, purtator de cuvant al ISU Delta Tulcea.aSe intervine cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, o autospeciala…

- Pompierii intervin acum pentru salvarea unui caine care a cazut in lacul de la Debarcader. Articolul FOTO, ACUM: INTERVENTIE ISU la LACUL DEBARCADER! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Mai multe echipaje ale pompierilor, ambulantei si politiei au intervenit marti seara pe strada Cuza Voda. Echipele de interventie s-au deplasat la unul dintre imobile dupa ce un apel la 112 a anuntat ca o femeie ameninta ca va da foc casei. Pompierii au luat toate masurile pentru ca femeia sa nu isi…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea, Detasamentul Tulcea au intervenit in aceasta dupa amiaza cu 1 autospeciala de stingere cu apa si spuma si 5 subofiteri pentru scoaterea unui caine dintr o hazna in municipiul Tulcea.Potrivit ISU Delta, incercand…

- Pompierii au intervenit duminica seara, in Gara Ronat din Timisoara, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la compartimentul motor al unui tren Regiotrans, un numar de 25 de persoane din doua vagoane autoevacuandu-se in siguranta, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Elicopterul SMURD a fost solicitat in aceasta dimineata sa vina in ajutorul unei femei insarcinate din localitatea Rahmanu judetul Tulcea. Initial in ajutorul tinerei a fost trimisa o ambulanta care a ramas blocata in zapada de la ora 3.00. Dimineata femeia a fost preluata de elicopterul SMURD si transportata…

- Pompierii timiseni au fost solicitati sa intervina pentru a scoate apa din gospodariile oamenilor, dar si din subsolul Spitalului Municipal si al unui liceu din Faget. Ca la fiecare ploaie mai puternica, strada de sub podul din Calea Sagului a fost inundata. Pompierii au intervenit si acolo impreuna…

- Codul Galben de vant puternic face ca locuitorii municipiului Constanta sa alerteze pompierii pentru orice situatie.Unele dintre ele de a dreptul bizare.Pentru ca nu se putea odihni din cauza unei table care se misca si facea zgomot puternic, probabil, o locatara a unui bloc de pe strada Suceava, din…

- Jandarmii de la Postul Montan Șugag au intervenit astazi, 13 ianuarie 2018, in ajutorul unor turiști ramași blocați cu mașina in zona dintre lacul Oașa și Manastirea Oașa. Turiștii erau in drum spre Șureanu, unde este domeniul schiabil aflat la cea mai mare altitudine din țara. Mașina care a ajuns in…

- Tragedia a avut loc intr-o localitate din judetul Suceava. Femeia a murit intoxicata cu monoxid de carbon dupa ce in camera ei a izbucnit un incendiu. Localnicii au reusit sa o scoata afara inainte sa ajunga pompierii, insa medicii ajunsi la fata locului nu au mai putut face nimic pentru viata acesteia.…

- In cazul plaților directe pe care agricultorii le mai au de incasat in acest an pentru cererile depuse in 2017, avem doua situații. Prima este cea a fermierilor care au intrat de la 16 octombrie la plata avansului. La nivelul tarii sunt aproape 750.000 de beneficiari ai subventiilor pe suprafata care…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru deblocarea unei usi de apartament in Constanta. Potrivit ISU Dobrogea interventia are loc pe strada Cismelei nr. 16 din Constanta. O persoana…

- Mai bine de o ora s-au chinuit pompierii timiseni sa stinga un incendiu ce a curpins anexa unei case din localitatea Bara. Din fericire nu s-au inregistrat victime, insa anexa in care era practic o bucatarie de vara a ars in totalitate. „Am fost solicitați sa intervenim la un incendiu la o anexa, in…

- Azi, la ora 11.00, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Argeș isi prezinta… cadourile de la Mos Craciun! In prag de sarbatori, in curtea ISU a ajuns o autospeciala de intervenție și salvare de la inalțimi, nou intrata in dotarea inspectoratului, prin proiectul MULTIRISC Modul I, demarat de Inspectoratul…

- Sute de misiuni de interventie ale pompierilor militari clujeni in zilele de Craciun Pompierii clujeni au avut in aceste zile mai multe interventii pentru descarcerarea unor victime ale accidentelor, pentru stingerea unor incendii dar si pentru salvarea unor animale. Inspectoratul pentru Situatii…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Avram Iancu” Cluj anunța ca echipele de intervenție au participat la peste 250 de misiuni, în perioada minivacanței 23-26 decembrie.”Echipele de intervenție ale ISU Cluj au desfașurat 260 misiuni de intervenție și asigurare…

- Pompierii au intervenit, in Ajun si in prima zi a Craciunului, in 2.255 de situatii de urgenta, dintre care 141 de incendii si 1.928 de cazuri in care a fost necesara acordarea primului ajutor.