Stiri pe aceeasi tema

- Clujenii sunt tot mai nepasatori fața de problemele altora. Cazurile de oameni cazuți pe strada și care sunt ajutați cu greu se înmulțesc. ”Multumesc celor trei necunoscuti care in aceasta dimineata au oprit sa-l ajutam pe domnul din imagine. Pentru…

- Un copac uscat a cazut, astazi, pe strada Hasdeu din Ploiesti, chiar peste un loc de parcare aflat pe marginea soselei. O minune a facut ca pomul sa pice intre doua masini, insa strada a fost blocata timp de cateva ore. Responsabilitatea copacilor si verificarea vitalitatii acestora cade in…

- Un moment mai puțin obișnuit a avut loc astazi în timpul filtrelor organizate la nivelul municipiului Constanța de Poliția Româna. Fiul unui barbat gasit inconștient pe strada și care gonea în trafic sa ajunga la tatal sau a fost oprit de polițiștii constanțeni. Radarul l-a surprins…

- Un vatman al RATB care conducea un plug a ingropat in zapada calatorii care asteptau, vineri dimineata (23 martie), tramvaiul pe refugiul unei statii din Capitala. Aproximativ noua persoane au fost acoperite de valul de zapada. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 9.00, in statia de tramvai de pe…

- Presedinte Klaus Iohannis a transmis un mesaj de condoleante familiilor victimelor exploziei care a avut loc joi la o uzina chimica din Cehia, exprimandu-si regretul ca cetateni romani au cazut victime ale acestui accident. ‘Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a aflat cu tristete despre accidentul…

- Presedinte Klaus Iohannis a transmis un mesaj de condoleante familiilor victimelor exploziei care a avut loc joi la o uzina chimica din Cehia, exprimandu-si regretul ca cetateni romani au cazut victime ale acestui accident. "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a aflat cu tristete despre…

- Presedinte Klaus Iohannis a transmis un mesaj de condoleante familiilor victimelor exploziei care a avut loc joi la o uzina chimica din Cehia, exprimandu-si regretul ca cetateni romani au cazut victime ale acestui accident. "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a aflat cu tristete despre accidentul…

- Iarna a pus stapanire pe țara noastra. Un copac de pe strada Muncești din Capitala a cazut in mijlocul strazii și a blocat circulația pe carosabil. Se pare ca nimeni nu a avut de suferit. Poliția se afla la fața locului.

- O tânara care a lucrat la pizzeria Dolce Vita, de pe strada Piezișa, îi acuza pe patroni ca nu i-au facut contract de munca și nu au platit-o. ”Am fost amenintata sa sterg postarea, dar totusi ar trebui sa stea sus! ATENTIE mare la acesti 2…

- O tânara care a lucrat la pizzeria Dolce Vita, de pe strada Piezișa, îi acuza pe patroni ca nu i-au facut contract de munca și nu au platit-o. ”Am fost amenintata sa sterg postarea, dar totusi ar trebui sa stea sus! ATENTIE mare la acesti 2…

- Un barbat, de aproximativ 80 de ani, a fost gasit cazut pe o strada din Targu Jiu. Batranul este din localitatea Cornesti si venise la tratament la spital. A gresit secția si a fost trimis pe jos de la Spitalul ...

- Frumoasa tanara in varsta de 25 de ani este originara din comuna Padeș, județul Gorj, și a venit in atenția presei locale la scurt timp dupa ce a aparut la brațul unui fost jucator al echipei Pandurii Targu Jiu, Pedro Mingote. Deși iși deschisese un salon de make-up la Targu Jiu, Tzuky…

- Cunoscut in toata lumea drept ”Papușa Ken”, Rodrigo Alves a plecat peste mari și țari ca sa-și gaseasca aleasa. Rodrigo Alves a poposit tocmai in indepartate Rusie pentru a-și indeplini visul. El vrea sa gaseasca o ”copie” a lui, feminina, adica, papușa Barbie! Ken le-a aratat fanilor locurile pe care…

- Un echipaj al Ambulantei Brasov a avut nevoie de zeci de minute ca sa ajunga la un pacient care a facut o criza de epilepsie, in centrul orasului. Un salvamontist aflat in zona i-a acordat victimei primul ajutor si a sunat la 112. A incercat sa opreasca doua echipaje de Ambulanta si doua de Politie…

- Despre Marius Niculae, fostul atacant al lui Dinamo, tabloidul Cancan a publicat duminica seara o informație șocanta: "Sageata" ar fi lovit-o pe fosta iubita Oana Marica. Luni seara, Marius Niculae a publicat un mesaj in contul sau de InstaStory in care se apara in fața acuzațiilor venite din partea…

- Un caz inspaimantator a avut loc joi dupa-amiaza pe o strada din Zalau. Un barbat a murit dupa ce a cazut intr-un canal. Un barbat in varsta de 49 de ani a cazut in canal, insa nimeni nu a sesizat timp de doua ore acest fapt. La un moment dat, un cetatean l-a observat pe barbat si a sunat de urgenta…

- Circulația pe strada Ștefan cel Mare, din Constanța, este inchisa in zona Policlinicii cu plata dupa ce un stalp de electricitate s-a prabușit, din senin, pe carosabil, blocand practic traficul. Din fericire in momentul prabușiri nu erau pietoni in apropiere.

- Un stalp de iluminat s a prabusit pe strada Stefan cel Mare, vis a vis de Policlinica cu Plata, din centrul municipiului Constanta. Din cauza coroziunii, stalpul a cedat. Nu au fost inregistrate victime.Circulatia in zona este inchisa.Politia Rutiera se ocupa de degajarea traficului. ...

- Sunt unele zile in care nu totul merge perfect și te trezești in situații care mai de care mai stanjenitoare. Asta a simțit și Sharon Stone in momentul in care s-a impiedicat pe tocuri și a cazut pe strada in vazul tuturor.

- Intamplare socanta, in urma cu putin timp, in Ploiesti. Un barbat a cazut de la etajul 1 al blocului 103, scara A situat pe strada Petuniei. Din primele informatii, se pare ca victima este inconstienta. La fata locului s-a deplasat un echipaj SMURD de la terapie intensiva. Stire…

- Scene incredibile s-au derulat, duminica seara, intr-o intersectie aglomerata din Arad, unde sicriul in care era așezat un mort a cazut dintr-o mașina funerara. Vehiculul tocmai plecase de la semafor, cand, in mijlocul șoselei, chiar inaintea unei mașini de poliție, cadavrul unui barbat a alunecat afara…

- Un numar de 11 garaje aflate pe strada Cloșca din municipiu, parte din ele cu o vechime de peste 40 de ani, vor fi demolate in perioada urmatoare in vederea realizarii de noi locuri de parcare in zona. Proiectul de hotarare aflat pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu local municipal de marți, 27 februarie,…

- Andreea Mantea e una dintre cele mai admirate mamici singure din showbiz-ul romanesc. Totuși, azi ea i-a facut pe mulți sa se intrebe daca nu cumva in viața ei a aparut un barbat, pe care, deocamdata, vrea sa-l țina departe de blițurile paparazzilor și de camerele de filmat. Mesajul de iubire subliminal…

- O mașina a fost sparta ieri, in fața Salii Leonard Doroftei din Ploiești. Hoțul nu s-a sinchisit ca au existat martori. Suspect in acest caz este un tanar de etnie roma. Mașina se afla parcata pe strada Milcov, in zona Salii Leonard Doroftei. Potrivit informațiilor obținute de Republika News, suspectul…

- Unul dintre cei mai renumiți directori de opera din lume, Ioan Holender, a anunțat ca renunța la funcția de președinte onorific al Asociației Timișoara Capitala Culturala Europeana 2021, pe care o deținea de 7 ani, a anunțat pressalert.ro.

- Trei tineri s-au rasturnat, luni, cu mașina, pe autostrada București – Pitești, la kilometrul 79, dupa ce șoferul a pierdut controlul volanului și a ieșit in decor. Tanarul aflat la volan, originar din județul Olt, a fost gasit in stare de șoc de echipajul de pe ambulanța. El tremura și vorbea cu dificultate,…

- NEWS ALERT Barbat cazut de pe un bloc in constructie in Marasti Un muncitor a cazut de la etajul unui bloc aflat in constructie in cartierul Marasti din Cluj-Napoca. Pompierii clujeni au fost solicitați, luni dupa-amiaza, pentru a interveni în cazul unui muncitor cazut de la etajul 4 al…

- Femeia in varsta de 50 de ani mergea pe o strada intens circulata cand o bucata de tencuiala de la un balcon s-a desprins si a lovit-o in cap. Trecatorii au sunat de urgenta la 112. O ambulanta a ajuns la fata locului, iar femeia a fost transportata la spital. Medicii au diagnosticat-o cu traumatism…

- Polițiștii de proximitate din cadrul Poliției Municipiului Lugoj au depistat, joi, 15 februarie, pe strada Ion Popovici Banațeanu, doua persoane, de 43 și 58 de ani, avand asupra lor țigarete de contrabanda. De la cei in cauza, polițiștii au ridicat in vederea confiscarii 3.800 de țigarete…

- Un barbat de 48 de ani a stat inchis in canalizarea din Londra timp de trei zile, pana cand mai mulți trecatori au auzit țipete și au anunțat autoritaaile. Barbatul a spus ca timp de 72 de ore s-a plimbat prin subteran pentru a gasi o ieșire, insa fara niciun rezultat. Astfel, i-a venit…

- Sapte masini s au prabusit in gol si doua cladiri au fost evacuate dupa ce o strada s a surpat la Roma, in Livio Andronico, cartierul Balduina. Potrivit Rotalianul.com, doua echipe de pompieri au intervenit imediat la fata locului. Nu au fost inregistrate victime. Procuratura deschide un dosar dupa…

- Un barbat a murit pe strada, așteptand ambulanța la Piatra Neamț. Martorii spun ca echipajul medical a ajuns dupa 30 de minute la omul aflat in stop cardiorespirator, deși in zona se afla atat Serviciul de Ambulanța, cat și Spitalul Județean. Din primele date, incidentul ar fi avut loc din cauza unei…

- Doi tineri au fost prinsi de politistii de patrulare in timp ce se plimbau pe strada cu aproape un kilogram de marijuana. Indivizii in varsta de 22 si 23 de ani au fost retinuti in sectorul Rascani al Capitalei pentru ca aveau un comportament straniu.

- NEWS ALERT Primii artisti confirmati la Untold 2018 VIDEO Organizatorii Untold au anuntat primii artisti invitati la editia din 2018 a festivalului clujean, eveniment ce va avea loc intre 2-5 august. De acelasi autor Ei lucreaza pentru clujeni. Cine sunt cei mai harnici, cine sunt cei…

- FOTO, VIDEO | Strada cu 11 benzi pe care nu circula nimeni Capitala Myanmarului are constructii si dimensiuni impresionante, dar pe strazile sale, care au chiar si 11 benzi de circulatie, bate vantul. Chiar daca este de aproape 30 de ori mai mare decât Bucurestiul, Naypyidaw este ocupat…

- Cei doi tineri ajunși aseara la Urgențe dupa ce s-au batut crunt la intersecția Bd. Unirii cu strada Viitorului nu sunt singurele victime ale consumului de substanțe banuite a avea efect psihoactiv. Un tanar in varsta de 29 de ani, legitimat la o echipa din Liga a IV-a buzoiana, a cazut pe strada cu…

- Oana Zavoranu nu mai tace. Vedeta a scris din nou un mesaj dur pe contul de socializare, in care face referire la vedetele care se machiaza in exces și la cele care promoveaza anumite produse. Oana Zavoranu s-a dezlanțuit din nou in mediul virtual. Mesajul ei a starnit reacții neașteptate in randul…

- Un cunoscut chitarist a murit, dupa un stupid accident, pe scari! El s-a dezechilibrat si a cazut, iar incidentul i-a fost fatal. Chitaristul britanic Jim Rodford, membru al trupelor rock The Zombies si The Kinks, a murit la varsta de 76 de ani.A A A A A A

- Primaria Municipiului Zalau a luat decizia blocarii circulației, miercuri, 24 ianuarie, incepand cu ora 12, in Piața 1 Decembrie 1918 (Platoul de marmura) și pe Strada 9 Mai (sector cuprins de la intersecția cu Bulevardul Mihai Viteazul, pana la Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj). In aceasta…

- Cititi mai jos postarea actorului: Maine oamenii ies in strada impotriva modificarii legilor justitiei si a celor de la codul de procedura penala care daca trec asa cum au fost votate in Parlament vor transforma Romania in Disneylandul coruptilor. Maine lumea iese in strada pentru justitie si impotriva…

- Drumul este parțial blocat. Vorbim porțiunea strazii de la str. Bernardazzi pina la str. Kogalniceanu. Dupa cum reiese din fotografiile facute de martorul ocular, copacul sau ramura groasa au cazut exact de-a curmezișul drumului, blocind complet traficul. Șoferii sint indemnați sa evite calatoriile…

- Protestatarii care merg pe jos de la Cluj la București au trecut de Brașov. Celor patru clujeni care au pornit la drum li s-au mai alaturat 6 oameni. Grupul va ajunge la București în 20 ianuarie, pentru marele protest de susținere a Justiției. ”Mesajul…

- Politisti din cadrul Sectiei 2 Politie Galati au depistat, la data de 14 ianuarie a.c., intr-un local de deservire publica de pe strada Siderurgistilor, o femeie de 44 ani care, in calitate de barman, oferea spre vanzare tigarete diferite marci, fara timbru de acciza. Politistii au ridicat cele 520…

- Zeci de persoane au ajuns la Unitatea Primiri Urgente din cadrul SCJU ldquo;Sf. Apostol Andrei" Constanta, in ultimele ore, din pricina vremii nefavorabile.Potrivit purtatorului de cuvant al SCJU Constanta, Crina Kibedi, pacientii diagnosticati cu traume minore nu au necesitat internare, in schimb cei…

- Trei persoane din Iasi au ajuns, duminica, în stare grava la Unitatea de Primire a Urgentelor de la Spitalul Sf. Spiridon, dupa ce au fost muscate de doi câini de lupta, boxeri, care au reusit sa sara gardul curtii în care se aflau.

- Ce ai face daca l-ai vedea pe liderul nord-coreean pe strada, in New York?La intrebarea asta a vrut sa-și raspunda vloggerul QPark, un american de origine asiatica. Omul s-a deghizat in Kim Jong Un și a plecat la pas, timp de 10 ore, prin marea metropola americana.

- Fotografia care infațișa copilul de culoare purtand un hanorac inscripționat cu mesajul „cea mai cool maimuța din jungla" a iscat multiple reacții in mass-media și mai ales, in social media. Unele persoane au anunțat un boicot al brand-ului, simțindu-se profund jigniți, iar alții chiar au luat apararea…

- Aproximativ 300 de persoane au protestat, duminica seara, în centrul orasului Cluj-Napoca, fata de legile Justitiei si fata de Guvern. Protestatarii au adus, ca de obicei, pancarte sub forma de mâna cu mesajul 'Toti pentru justitie', precum si altele pe care au scris 'PSD, ciuma…