- Suparat ca elevii fumeaza in curtea scolii, directorul unui liceu din Timisoara a decis sa le stinga tigarile cu. extinctorul. Interventia controversata a fost filmata si a starnit diverse reactii. Parintii elevilor aplauda gestul, in timp ce inspectorii scolari il cerceteaza disciplinar pe director.

- Poliția Capitalei a facut un apel pentru amatorii de glume proaste care comunica informații false la 112. „Opriți-va pentru ca ii puneți pe alții in pericol”a transmis purtatorul de cuvant al instituției, Diana Sarca. „Parinții platesc pentru aceste glume ale copiilor. Fac un apel la cei care mai au…

- Este alerta in Buzau, in comuna Parscov, dupa ce o fata in varsta de 14 ani a disparut de acasa de aproximativ doua saptamani. Parintii au mers glont la politie, dupa ce un barbat i-a sunat si le-a spus ca fata nu se mai intoarce acasa.

- Sorina, fetita de opt ani din Baia de Arama luata cu mascații de la asistentul maternal dupa ce a fost adoptata de o familie de romani din Statele Unite, a parasit tara, impreuna cu parintii adoptivi, duminica dimineata. Plecarea nu a fost insa lipsita de incidente. Cum verificarea documentelor a durat…