Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a condamnat miercuri tentativele de atacuri cu dispozitive explozive asupra fostului presedinte Barack Obama si fostului secretar de stat Hillary Clinton, transmite dpa. ''Aceste acte care terorizeaza...

- EXERCIȚIU: SEISM 2018 Începând cu ora 9.00 s-a declanșat exercițiul national „SEISM 2018” care consta în punerea în aplicarea a Concepției naționale de raspuns post-seism. Conform scenariului, a avut loc un cutremur de 7.5 grade pe scara Richter,…

- Jurnaliștii flamanzi dezvaluie ca Ladislau Boloni, antrenorul lui Antwerp, a primit o oferta de la Gent, care voia sa-l inlocuiasca pe Yves Vanderhaeghe. Loți a refuzat. Clubul sau nici n-a vrut sa auda de o desparțire. ...

- RMS Titanic a fost cel mai mare pachebot din lume, in momentul plecarii sale in calatoria inaugurala, din Southampton, Anglia, cu destinatia New York, pe 10 aprilie 1912. La trei zile de la plecare, in data de 14 aprilie 1912, la ora 23:40, Titanic s-a ciocnit cu un aisberg si la ora 02:30 a diminetii…

- Un avion de pasageri de dimensiuni medii a reusit sa efectueze o aterizare de urgenta pe Aeroportul International Stewart din Statele Unite, dupa ce doua anvelope au fost distruse in momentul decolarii, informeaza ABC News, citat de mediafax.

- Jurnalistii au fost agresati in momentul in care jandarmii au atacat protestatarii violenti din apropierea lor. Corespondentul ORF, Ernst Gelegs, a transmis ca un cameraman a fost batut de jandarmi cu bastoanele. El a scapat de agresiune doar in momentul in care le-a strigat de mai multe ori jandarmilor…

- La Ministerul Justiției a fost amplasat un panou in care apar toți cei care au condus instituția de-a lungul timpului, ultimul fiind Tudorel Toader.Jurnaliștii acreditați la Ministerul Justiției au fotografiat panoul, aratand ca poza in care apare Tudorel Toader a fost editata. Așa cum se…

- Tudorel Toader le-a interzis jurnaliștilor prezenți, joi, la Ministerul Justiției accesul in sediul instituției. Deși afara ploua, ziariștii nu au fost primiți nici macar in holul ministerului.Saptamana trecuta, jurnaliștii acreditați au reclamat pe rețelele de socializare ca nu li s-a permis…