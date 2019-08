Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul a obtinut a doua victorie din primele doua etape in Liga 1, 1-0 cu Chindia, insa Gheorghe Hagi a fost „foc si para” la final. Cu toate ca au intalnit o nou-promovata, constantenii au invins doar cu 1-0 si au fost aproape sa primeasca gol de mai multe ori. La finalul meciului, antrenorul Gheorghe…

- Gica Hagi a avut o prima reacție, dupa victoria Simonei Halep de la Wimbledon. „Cuvintele sunt prea mici! Felicitari, Simona Halep si multumim pentru ca duci Romania in elita sportului mondial!”, a scris...

- Romania U21 s-a calificat in semifinalele Campionatului European din Italia si San Marino, iar ofertele pentru tinerii tricolori au inceput deja sa apara. Ultima, dezvaluita chiar de Gheorghe Hagi, manager-ul tehnic de la FC Viitorul, informeaz[ MEDIAFAX.Radu Boboc (20 de ani) a debutat la…

- Victoria fabuloasa a Romaniei cu Anglia (4-2) la Campionatul European Under 21 e pe buzele tuturor, iar o mare parte din recunostinta suporterilor merge catre Gheorghe Hagi. Mai mult, dupa meci pe retelele sociale s-a viralizat o imagine emotionanta cu marele fotbalist si fiul sau, Ianis, care a marcat…

- DIN CUPRINS In ce stadiu se afla pregatirile pentru Euro 2020 și ce planuri mai are Guvernul pentru sport; Cum l-a convins Gica Hagi sa vina la Viitorul și cum colaboreaza impreuna ca șefi de club; Cine e jucatorul de la Academia „Gheorghe Hagi" care va fi noul star al Ligii 1; Planul lui Gica Hagi…

- Finala Cupei dintre Astra Giurgiu și Viitorul atrage la stadion și numeroase personalitați importante din fotbalul romanesc. Cu aproximativ o ora inainte de startul confruntarii de la Ploiești, la stadion și-au facut apariție Gica Popescu, insoțit de soția sa, dar și Marilena Hagi, soția lui Gica Hagi…

- Simona Halep este in aceste zile la Roland Garros, acolo unde spera sa isi apere titlul obtinut in 2018. Intr una dintre primele zile de antrenament din capitala Frantei, fostul lider mondial WTA s a antrenat in tricoul Viitorului cu numarul 10 si numele lui Gica Hagi pe spate. ldquo;Regele" i a multumit…

- Gheorghe Hagi, 54 de ani, antrenorul celor de la Viitorul, ramane concentrat, chiar daca echipa sa a caștigat la Craiova, 2-1, și și-a asigurat locul 3 in clasamentul final al play-off-ului. „Regele" e concentrat la finala Cupei cu Astra Giurgiu de sambata viitoare. „Sunt mulțumit, am facut un meci…