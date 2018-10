Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Turismului Elena Udrea si fosta sefa DIICOT Alina Bica au fost retinute de Biroul National Interpol din Costa Rica, anunta institutia, care precizeaza ca ele au fost ridicate de pe strada, transmite News.ro.

- Avocatul Elenei Udrea Veronel Radulescu spune ca nu mai exista nicio sansa ca aceasta sa fie extradata, acum ca a nascut, intrucat copilul va primi cetatenie costaricana, iar statul nu va permite separarea lui de mama.

- In condițiile in care Elena Udrea urmeaza sa nasca intr-o luna o fetița , Libertatea a incercat sa afle ce se intampla cand un cetațean strain naște in Costa Rica și care sunt condițiile de acolo. Potrivit unor postari scrise de expați, turiști și locuitori ai țarii, Costa Rica are un sistem medical…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni dimineata, despre respingerea cererii de extradare a lui Sebastian Ghita, ca trebuie vazut ce anume au evocat judecatorii si daca sunt chestiuni de procedura. „Vedem, analizam, tragem concluzii”, a spus Toader, potrivit news.ro.Ministrul…