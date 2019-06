Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc va fi prezent la Blaj duminica, 2 iunie 2019, punctul culminant al vizitei in Romania, Aici, pe Campia Libertatii, va beatifica sapte episcopi greco-catolici care au murit in urma prigoanei regimului comunist.

- FOTO – Arhiva Celebrarea Sfintei Liturghii, rostirea rugaciunii ”Regina Cerului”, dar si o intalnire cu comunitatea roma fac parte din programul Papei Francisc di Blaj. Din program face parte si beatificarea celor sapte episcopi greco-catolici martiri pe Campia Libertatii la Blaj, scrie Mediafax. Programul…

- Noua milioane de lei au fost alocați de catre Guvern din rezerva bugetara pentru vizita Papei Francisc, din care aproape doua milioane sunt pentru evenimentul considerat punctul culminant al acestei vizite, adica liturghia pe Campia Libertatii din Blaj, ocazie cu care va avea loc ceremonia de beatificare…

- Punctul culminant al vizitei Papei Francisc in Romania se va petrece la Blaj și va consta in beatificarea celor sapte episcopi greco-catolici martiri. Evenimentul va avea loc pe Campia Libertatii, la finalul unui proces canonic derulat pe durata a 20 de ani. Papa Francisc va fi al doilea suveran pontif…

- Punctul culminant al vizitei Papei Francisc in Romania va fi beatificarea celor sapte episcopi greco-catolici martiri, un eveniment care va avea loc pe Campia Libertatii din Blaj, la finalul unui proces canonic derulat pe durata a 20 de ani.

- Celebrarea Sfintei Liturghii, rostirea rugaciunii ”Regina Cerului”, dar și o intalnire cu comunitatea roma fac parte din programul Papei Francisc din Blaj. Din program face parte și beatificarea celor 7 episcopi greco-catolici martiri pe Campia Libertații la Blaj, scrie Mediafax.Programul…

- Astazi, 25 martie 2019, Sfantul Scaun a comunicat noi detalii privind vizita Suveranului Pontif in Romania. Conform comunicatului, duminica 2 iunie 2019, Sfantul Parinte Papa Francisc va beatifica pe cei șapte episcopi romani greco-catolici uciși din ura fața de credința in diferite locuri din Romania…

- Noi detalii privind vizita Suveranului Pontif in Romania. Papa Francisc se va afla la Blaj in data de 2 iunie 2019 Duminica 2 iunie 2019, Sfantul Parinte Papa Francisc va beatifica pe cei sapte episcopi romani greco-catolici ucisi din ura fata de credinta in diferite locuri din Romania intre anii 1950…