- Actiunea, care a inceput in Australia, in 2007, este sprijinita de milioane de persoane, din 187 de tari, care sting luminile, la ora 20.30 (ora locala).„Campania are scopul de a creste gradul de constientizare in privinta importantei protejarii mediului si animalelor salbatice”, a spus,…

- Daca la ora 20.25 - cu putin inaintea debutului - consumul de electricitate era de 8.599 MW, la ora 20.31 acesta a crescut la 8.663 MW. Ulterior, dupa ora 20.45, consumul a scazut spre 8.400 MW, apoi in interiorul intervalului au fost consemnate si valori sub 8.300 MW, pentru ca la final, la ora…

- Consumul de energie a scazut in Romania, de Ora Pamantului 2018. Sambata seara, in intervalul 20:30 – 21:30, consumul de energie s-a diminuat cu 600 de megawați intr-o singura ora, dupa cum rezulta din datele publicate de Transelectrica. La ora 20:25, inainte de inceperea campaniei sociale „Ora Pamantului”,…

- Planeta s-a intunecat aseara. Mai multe tari, printre care si Moldova, au marcat ieri Ora Pamantului. Autoritatile, agentii economici, dar si simplii cetateni au fost indemnati sa stinga lumina pentru 60 de minute, in intervalul orelor 20.30 - 21.30.

- * Administratia Prezidentiala se alatura, pentru al patrulea an consecutiv, campaniei 'Earth Hour' - Ora Pamantului. In acest sens, sambata, in intervalul orar 20,30 - 21,30, iluminatul Palatului Cotroceni va fi intrerupt, informeaza Presedintia. * Palatul Parlamentului va intrerupe sambata iluminatul…

- Oameni din peste 7.000 de orase, din 180 de tari, inclusiv Romania, vor stinge simbolic lumina sambata, de la 20.30, timp de o ora - Ora Pamantului, cea mai mare miscare de mediu voluntara din toate timpurile. Lumina va fi stinsa, intre 20.30 si 21.30, la Palatul Cotroceni, Palatul Victoria, Casa Poporului…

- Romania si alte 180 de tari au petrecut o ora in intuneric, intre 20.30 si 21.30, pentru a marca Ora Pamantului. Anul acesta, 25 de orase din tara, printre ele Bucuresti, Arad si Iasi, au organizat activitati cu aceasta ocazie. Iar mai multe institutii, inclusiv Palatul Cotroceni si Palatul Victoria,…

- Daca va aflați astazi in zona principalului mall din Timișoara intre orele 20.30 – 21.30 nu va speriați daca se va face intuneric. Toate luminile exterioare și siglele centrului comercial vor fi stinse pentru a sarbatori Ora Pamantului.

- Și in acest an, Iulius Mall Suceava se alatura initiativei internationale „Ora Pamantului”, care atrage atenția asupra protejarii mediului, prin stingerea luminilor. Sambata, 24 martie 2018, in intervalul orar 20.30 – 21.30, se va opri iluminatul exterior aferent totemurilor, stalpilor din parcare,…

- „Veniti alaturi de noi sa stingem lumina stradala, dar sa aprindem una in suflete prin jocuri si voie buna“, au precizat organizatorii. In fiecare an, milioane de oameni, institutii si companii sting luminile timp de o ora, gest-simbol in lupta impotriva schimbarilor climatice, alaturandu-se…

- Si in acest an, ansamblul Palas si Iulius Mall Iasi se alatura initiativei internationale de protejare a mediului prin stingerea luminilor – „Ora Pamantului”. Sambata, 24 martie 2018, timp de o ora, de la 20.30 la 21.30, la Palas vor fi stinse 65% din luminile de exterior și 33% din cele de interior.…

- De la Empire State Building din New York City pana la piramidele din Egipt, numeroase monumente emblematice nationale de pe glob vor lua parte sambata la Ora Pamantului, eveniment organizat pentru mobilizarea contra schimbarilor climatice si, in premiera cu ocazia editiei din acest

- Primaria Municipiului Ploiești, prin Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, susține și anul acesta evenimentul “Ora Pamantului”, o acțiune ecologica organizata de catre World Wilde Fund for Nature și Earth Hour Romania. “Ora Pamantului” va fi marcata la Ploiești, sambata – 24 martie 2018, in intervalul…

- Sambata seara resitenii sunt invitati in Centrul Civic pentru a participa la “Ora pamantului”. Editia din acest an este programata intre orele 20.30-21.30, insa organizatorii evenimentului se pregatesc pentru doua ore de activitati cu jocuri si voie buna. ”Noi, clubul "Activi pentru protejarea naturii…

- Iesenii sunt invitati sa stinga luminile in case si sa iasa la o tura cu bicicleta, o alergare scurta sau o simpla plimbare simbolica prin oras, impreuna cu prietenii, vecinii, familia, colegii. Programul Earth Hour la Iasi – 24 martie 2018: 1. „Conecteaza-te la Terra" – promovarea mersului pe bicicleta…

- Romania, sub zodia protestelor! Romanii din mai multe orase au iesit in strada, in ciuda temperaturilor destul de joase, pentru a-si striga nemultumirile. Cateva sute de oameni s-au strans in piata centrala din Sibiu, dar si din Brasov. In Piata Unirii din Iasi protesteaza la aceasta ora aproximativ…

- Fostul președinte al Romaniei se arata mandru ca tot mai multe localitați din Republica Moldova semneaza Declarația simbolica de Unire. „Alooooo ! Palatul Cotroceni, Palatul Victoria, Palatul Parlamentului ! Se aude ? A inceput Unirea !", a scris Basescu pe pagina sa de facebook.

- Fostul presedinte Traian Basescu da de stire actualei puteri ca „a inceput Unirea”, precizand totodata ca pana in acest moment, 34 de localitati din Republica Moldova au votat in consiliile locale UNIREA cu Romania.

- "A iceput Unirea! Acum, cand postez, 34 de localitati din Republica Moldova au votat in consiliile locale Unirea cu Romania. Au fost emise Hotarari semnate de primari si de consilierii locali. Alooooo! Palatul Cotroceni, Palatul Victoria, Palatul Parlamentului! Se aude? A inceput Unirea!", scrie Traian…

- Liderul PMP, Traian Basescu, scrie, pe Facebook, ca „a inceput Unirea”, precizand ca, pana in acest moment, 34 de localitati din Republica Moldova au votat in consiliile locale unirea cu Romania.”A iceput Unirea! Acum, cand postez, 34 de localitati din Republica Moldova au votat in consiliile…

- Protestul care trebuia sa coaguleze spiritele in Piata Victoriei impotriva Revolutiei Fiscale pare ca este un esec. Desi pe paginile sociale se anunta o manifestatie de amploare, cu sute, chiar mii de oameni prezenti, la aproape o ora de la debutul protestului in Piata s-au strans doar cateva persoane.Citeste…

- Sedinta Cabinetului Dancila este programata de la ora 11.00. Luni seara, dupa ceremonia de depunere a juramantului la Palatul Cotroceni, Viorica Dancila a avut o intalnire la Palatul Victoria cu noii ministri, carora le-a cerut sa ii prezinte lunar un raport privind stadiul implementarii programului…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri, la inceputul primei sedinte a Cabinetului sau, ca va fi adoptata OUG privind prorogarea termenului pentru depunerea declaratiei 600 de la 31 ianuarie, pana in 15 aprilie. Ministerul Finantelor va trebuie apoi sa gaseasca o solutie permanenta care sa…

- Prima sedinta a Guvernului Dancila. Se discuta OUG privind formularul 600 Prima sedinta a Guvernului condus de Viorica Dancila va avea loc miercuri, cand ar urma sa fie discutata o Ordonanta de Urgenta privind amanarea depunerii formularului 600 pana la sfarsitul lunii martie. In acest interval,…

- “Romanii si votantii PSD trebuie sa afle de la ministrii noului Cabinet despre activitatea lor si, in acest sens, acestia vor comunica saptamanal ceea ce fac”, a declarat secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, citat de Agerpres. Potrivit acestuia, strategia de comunicare a guvernului,…

- Noul ministru al Tineretului și Sportului, Ioana Bran, a depus in aceasta seara (azi, 29 ianuarie) juramantul de investire. Ceremonia a avut loc la ora 19.30, la Palatul Cotroceni. Ioana Bran este cel mai tanar ministru al noului Cabinet de la Palatul Victoria. Ministrul Tineretului și Sportului a absolvit…

- Guvernul Dancila va avea miercuri prima sedinta Palatul Victoria din Bucuresti, sediul guvernului României. Foto: Arhiva. Ministri noului guvern al României condus de Viorica Dancila au depus juramântul la Palatul Cotroceni. Anterior,…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat ca va avea prima intalnire cu ministrii Cabinetului sau, luni seara, la Palatul Victoria, imediat dupa ceremonia de la Palatul Cotroceni, de depunere a juramantului de credința. Prima ședința a Executivului urmeaza sa aiba loc miercuri. „In seara aceasta,…

- Romanii si votantii PSD trebuie sa afle de la ministrii noului cabinet despre activitatea lor si, in acest sens, acestia vor comunica saptamanal ceea ce fac, a declarat, duminica, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu.Potrivit acestuia, strategia de comunicare a guvernului,…

- Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, a afirmat, intr-o conferinta de presa, ca viata romanilor se deteriorieaza cu fiecare zi care trece si ca un numar record de romani parasesc tara pentru o viata mai buna. El a mai vorbit si despre bilantul PSD-ALDE din 2017, bilant intitulat Cartea Neagra a…

- Romanii s-au revoltat sambata seara. Zeci de mii de oameni au protestat atat in Bucuresti, cat si in provincie fata de modificarile legilor justitiei aduse de coalitia PSD-ALDE. In Capitala a avut loc cea mai ampla manifestatie. Piata Universitatii s-a umplut, aproape 70.000 de oameni manifestand…

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru. "Cântărind toate argumentele, ţinând cont de situaţia concretă din Parlament, am decis să dau PSD încă o şansă…

- Declarația președintelui Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni: ”Acum trebuie sa decid, dar ce fel de decizie este aceasta pe care trebuie sa o iau? in primul rand, aceasta decizie trebuie sa fie conforma cu Constituția și cu deciziile Curții Constituționale, in materie de desemnare.…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca va face declarații de presa la ora 17.30, la Palatul Cotroceni. Iohannis este așteptat sa anunțe daca o accepta pe Viorica Dancila sau nu pentru funcția de premier. Președintele PSD, Liviu Dragnea, pregatește o reacție rapida și va ieși imediat dupa…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca va face declarații de presa la ora 17.30, la Palatul Cotroceni. Iohannis este așteptat sa anunțe daca o accepta pe Viorica Dancila sau nu pentru funcția de premier.Președintele PSD, Liviu Dragnea, pregatește o reacție rapida și va ieși imediat dupa…

- Romanii si-au cerut scuze premierului japonez Shinzo Abe, pe pagina de Facebook a Ambasadei acestei tari la Bucuresti, pentru ”lipsa de curtoazie” a autoritatilor din Romania, dupa ce oficialul nipon si-a anulat vizita la Palatul Victoria, ca urmare a demisiei lui Mihai Tudose cu cateva ore inainte.

- "Excelentei Sale, Domnului ambasador Kisaburo Ishii. In nume propriu as dori sa urez bun venit Premierului Japoniei in tara noastra unde mi-as fi dorit sa fi fost primit cu respectul cuvenit de catre autoritatile romane. Imi cer scuze, eu ca cetatean, pentru lipsa de curtoazie a reprezentantilor…

- Romanii si-au cerut scuze premierului japonez Shinzo Abe, pe pagina de Facebook a Ambasadei acestei tari la Bucuresti, pentru ”lipsa de curtoazie” a autoritatilor din Romania, dupa ce oficialul nipon si-a anulat vizita la Palatul Victoria, ca urmare a demisiei lui Mihai Tudose cu cateva ore inainte.

- Premierul Shinzo Abe, care se afla intr-o vizita oficiala in Romania, a fost primit de Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni.Cei doi oficiali au facut declarații legate de legaturile economice, politice și sociale dintre dele doua țari. Cu aceasta ocazie premierul nipon a anunțat ca de acum, romanii…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, marti, la Palatul Cotroceni, pe prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe. Este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul celebrarii a cinci ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului Reinnoit dintre Romania si Japonia. Pe…

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca l-a desemnat pe Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii, sa exercite interimar functia de prim-ministru al Romaniei, in urma demisiei lui Mihai Tudose. Conform art. 107, alin. 3 din Constituţie, "...preşedintele României va…

- PSD si-a mazilit al doilea premier in doar un an de zile iar acum trebuie sa mearga din nou la Palatul Cotroceni pentru ca presedintele Klaus Iohannis sa desemneze un alt titular la Palatul Victoria. Dragnea ii transmite lui Iohannis sa respecte Constitutia si sa desemneze un nou premier de la PSD.Citește…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a semnat urmatoarea declaratie de presa: "Referitor la intalnirea de astazi, dintre prim-ministrul Mihai Tudose si reprezentantii protestatarilor hastag Rezist si ai ONG-urilor finantate de Soros&comp trebuie clarificate cateva aspecte. Mihai Tudose…