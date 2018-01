Stiri pe aceeasi tema

- Noul an a inceput cu scandal intr-un restaurant din Valcea, unde petrecareții au inceput sa se ia la bataie și au aruncat cu scaune unii in alții. Incidentul a avut loc in noaptea dintre ani, in jurul orei 04.00, in restaurantul unui hotel din Valcea. Petrecareții au fost nemulțumiți de muzica pregatita…

- Milioane de telespectatori au ales, in noaptea dintre ani, sa urmareasca Romania TV. De la ora 18.00 si pana dupa miezul noptii, Romania TV s-a aflat in top. Telespectatorii au urmarit melodiile celor mai indragiti cantareti, dar si duete inedite cu politicieni, ministri, jurnalisti, analisti,…

- In noaptea de Revelion, Elena Udrea a facut public un mesaj in care, pe langa urari, dezvaluie un fel de ritual pe care ea il are inainte de inceperea unui nou an. Elena Udrea, in varsta de 44 de ani , este una dintre persoanele publice din Romania care ține frecvent legatura cu fanii lor de pe rețelele…

- Incendiu intr-o parcare supraetajata din Liverpool, in 2018. Mii de autovehicule au fost distruse in urma unui incendiu ce a izbucnit in noaptea de Anul Nou intr-o parcare din Liverpool, informeaza Mediafax . Incendiul a izbucnit in parcarea Kings Dock, ce are o capacitate totala de 1.600 de locuri,…

- Anul Nou incepe cu sarbatoarea Sfantului Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanti parinti ai Bisericii Ortodoxe si unul dintre cei mai mari teologi crestini, considerat "pazitor de duhuri rele”. In ziua de Sfantul Vasile cel Mare este bine sa versi vin pe masa, sa spargi un pahar alb, sa rastorni…

- Discursul președintelui Igor Dodon, in noaptea dintre ani, a fost și de aceasta data parodiat. Pe rețelele de socializare, internauții au postat imagini prin care și-au exprimat reacțiile la cele spuse de președinte.

- O explozie, care nu a fost urmata de incendiu, a avut loc in noaptea de Anul Nou, in jurul orei 2,00, intr-o locuinta din Brasov, un barbat fiind ranit si cu arsuri de gradul unu, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, cpt. Ciprian Sfreja, potrivit…

- De cele mai multe ori, in vremurile in care traim, ajungem sa evaluam viata unei persoane dupa ceea ce posteaza online si se intampla adesea sa ne inselam si sau sa gresim. Cei de la Bright Side au gasit motivele pentru care cuplurile fericite nu isi fac viata intima publica pe retelele de socializare.…

- Masa festiva din noaptea de Anul Nou capata la romani o valoare aproape ritualica, pentru cei care mai cred inca in superstiții, fie ele și alimentare. Un rol important il capata produsele din pește, dar si carnea de curcan sau cocos, spun etnologii. Acestea aduc noroc si bunastare. Mai mult, specialistii…

- Aproape 300 de politisti, cu peste 130 de autospeciale și cu 3 caini de serviciu vor fi la datorie, in noaptea de Anul Nou, pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente care ar putea afecta siguranța cetatenilor, a anunțat IJP Prahova.

- Cainii speriati de artificiile de Anul Nou ar trebui mangaiati si linistiti, nu ignorati, conform organizatiei caritabile Dogs Trust cu sediul in Marea Britanie care a atras atentia ca sf...

- Banca Comerciala Romana va intrerupe sistemul informatic pentru lucrari de mentenanța. Clienții nu vor putea folosi serviciile bancii, inclusiv cardurile, dupa ora 03:30 a zilei de 1 ianuarie. „Ca urmare a unor lucrari de imbunatațire a sistemului informatic, serviciile 24 Banking BCR (Click, Touch24…

- Peste 8.000 de politisti, cu aproape 4.000 de autospeciale si peste 100 de caini de serviciu, vor fi gata sa intervina in noaptea de Anul Nou, suplimentar fata de dispozitivul curent de ordine si siguranta publica, pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente care ar putea afecta siguranta…

- Se cunoaște deja ca Diana și ispita Andy au avut o relație, nu foarte lunga, insa oare acesteia i s-a facut dor? Fotografia pe care a postat-o Diana pe rețelele de socializare a starnit reacția internauților.

- „Metrorex – n-ai invațat nimic din tragedia de saptamana trecuta!!!”: povestea despre ignoranța și indiferența umana postata de o romanca, devenita virala pe rețelele de socializare, a fost distribuita de mii de internauți.

- „Obosit", „jumulit", „perie de toaleta", asa a fost descris pomul de Craciun din Roma, uscat inainte de venirea sarbatorilor, in comentariile ironice ale utilizatorilor retelelor de socializare. Primaria a decis sa reactioneze, deschizand o ancheta pentru a determina cauzele acestei agonii, noteaza…

- Zeci de conturi 'legate de Rusia' pe retelele de socializare online au desfasurat o campanie pentru 'amplificarea' impactului atentatelor comise in 2017 in Marea Britanie, releva un raport publicat luni de Institutul din Cardiff privind criminalitatea si securitatea, transmite AFP. ''In urma atentatelor…

- Zeci de conturi 'legate de Rusia' pe retelele de socializare online au desfasurat o campanie pentru 'amplificarea' impactului atentatelor comise in 2017 in Marea Britanie, releva un raport publicat luni de Institutul din Cardiff privind criminalitatea si securitatea, transmite AFP. ''In urma atentatelor…

- Compania Facebook a raspuns vineri, într-un post de pe blogul corporatiei, criticilor venite din partea cercetatorilor si reprezentantilor industriei de tehnologie care sustin ca cea mai mare retea de socializare din lume a transformat felul în care oamenii se comporta si îsi exprima…

- Dintre aceștia, peste 4 milioane de romani au plecat in strainatate, iar aproape 6 milioane traiesc in comunitațile istorice. Din statistici rezulta ca numarul romanilor care au plecat din țara se afla in continuare in creștere. Raportul ONU din 2015 vorbea de aproximativ 3,4 milioane de romani…

- Politia Romana face un apel catre cetatenii care vor sa participe la manifestari publice sa isi exercite dreptul la libera exprimare fara violenta si intr-un mod civilizat. De asemenea, daca sunteti martorul unei infractiuni Politia atrage atentia asupra necesitatii apelarii numarul de urgenta 112.

- Traim vremuri in care tehnologia ne ajuta sa avem fotografii impecabile. Insa un chip perfect pe Facebook sau Instagram poate fi unul oarecare in realitate. Atunci cand se demachiaza, divele de pe rețelele de socializare, cu mii de urmaritori, nu sunt decat simple Cenușarese cu un ten cu probleme, o…

- Banca Europeana de Investiții urmeaza sa acorde Republicii Moldova un imprumut in valoare totala de 80 milioane de euro, pentru construcția unei stații back-to-back in Vulcanești și a unei linii de transport de 400 kV intre Vulcanești și Chișinau, precum și pentru extinderea stațiilor de transformare…

- Noaptea trecuta a însemnat finalul vieții pentru o tânara în vârsta de 35 de ani. În jurul orei, ora 00.05, un barbat de 32 de ani, din localitatea Ciocîrlia de Sus, județul Constanța, a condus un autoturism pe DN 3, dinspre Cobadin catre Murfatlar, unde ar fi…

- Parintii sunt categoria de consumatori cea mai vulnerabila la presiunea sociala, fiind fortati sa cheltuiasca pentru copiii lor un buget mai mare decat isi pot permite, potrivit noului Raport al Consumatorilor privind platile efectuate de catre acestia. Acesta arata ca retelele de socializare joaca…

- Pe data de 30 noiembrie, sarbatorim ziua Sfantului Apostol Andrei, ocrotitorul Romaniei. De-a lungul timpului, in credintele poporului roman s-au pastrat diverse traditii si obiceiuri. Una dintre ele este aceea ca, de Sfantul Andrei, fiecare membru al familiei pune grau la incoltit. In functie de cat…

- Cea mai ieftina casa de vanzare in Floreasca poate fi achiziționata cu prețul de 83.500 de euro și se afla in apropierea Complexului Pescariu Sports and Spa, pe o „straduța liniștita și frumoasa”, potrivit anunțului de vanzare publicat pe Imobiliare.ro . Locuința are doar 2 camere, cu o suprafața utila…

- Un studiu efectuat la comanda companiei de securitate Bitdefender a scos la iveala lucruri ingrijoratoare despre ceea ce se intampla in mediul online și pericolul la care sunt expuși copiii atunci cand flosesc rețelele de socialziare.

- Dupa aflarea vestii negre, ca cea mai iubita actrita din Romania a trecut in nefiinta, Ticy, artistul care i-a fost alaturi Denisei Raducu, mai ales in timpul in care au colaborat in industria muzicala, a postat pe retelele de socializare un mesaj coplesitor si cutremurator. Dupa moartea crunta a Denisei…

- Pentru a arata ca sunt alaturi de semenii lor din țara și din diaspora, care protesteaza de ceva timp pentru retragerea vestitelor legi ale justiției, barladenii se mobilizeaza pe rețelele de socializare pentru un miting programat duminica seara. Internauții barladeni cu spirit de activist au dat alarma…

- Conform reprezentantilor companiei, schimbarea se face pentru a marca intrarea sa intr-o 'noua era de infrastructuri de mobilitate', informeaza AFP. Eurotunnel a realizat o cifra de afaceri de peste un miliard de euro in 2016 si a transportat peste 20 de milioane de pasageri pe an. Getlink…

- Mesajul lui Mihai Morar pentru cele doua fete ale sale i-a luat prin surpindere pe fanii acestuia. Realizatorul tv a scos la iveala amanunte mai puțin știute despre gemenele lui. Cu ocazia Zilei Mondiale a Prematuritații, Mihai Morar a postat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant pentru Mara…

- Au inceput sa apara primele oferte pentru petrecerea noptii dintre ani la Iasi. Spre exemplu, sunt pregatiri de Revelion la Castelul Sturdza-Miclauseni. Seara de Revelion la Castel: - primire si vizita Castelului - meniu gourmet care include 7 feluri dintre cele mai rafinate - concurs de dans cu premii…

- Simona Gherghe se afla in concediu de maternitate, bucurandu-se din plin de momentele petrecute alaturi de micuta ei. Vedeta, la fel ca milioane de oameni, a fost impresionata de cazul unei tinere de doar 14 ani, care se lupta cu cancerul.

- Din luna mai 2018, adolescenții care nu au implinit 16 ani risca sa nu mai poata intra pe pagini de social-media și pe site-uri care solicita datele personale, scrie adevarul.ro. Este vorba de transpunerea in legislația tuturor țarilor UE a noului Regulament privind Protectia Generala a Datelor. Potrivit…

- In raportari de tot felul sunt necesare informatii despre populatie. Insa datele care monitorizeaza an de an accesul la educatie ar putea fi gresite, relateaza BBC. Respectiv 350 de milioane de copii din intreaga lume nu au, de fapt, acces la educatie. Acest numar nu este deloc mic, nici macar prin…

- Fotografia unui ciine ciobanesc fericit printre oi a devenit virala pe rețelele de socializare. Oamenilor le-a placut atit de mult ciinele, incit ei cerut mai multe poze cu el. Apoi s-a dovedit ca povestea fotografiei este foarte trista. Charlie Mackinnon este un fermier obișnuit din Tasmania. Dar,…

- Romania este vicecampioana Europei la saracie: 7,7 milioane de conaționali traiesc la limita subzistenței , ceea ce inseamna 38,8% din total, potrivit Eurostat . Spre comparație, in anul 2008, procentul era de 44,2%, an in care 9,1 milioane de conaționali erau afectați de saracie, mai arata datele oficiului…

- Mai mulți copii din Marea Britanie au îneput sa joace un nou ”joc” pe rețelele sociale, numit ”Provocarea de 48 de ore”.Aceștia sunt îndemnati sa fuga de acasa si sa nu-si contacteze familia sau cunoscutii, ca dupa doua zile sa reapara brusc în…

- Trecerea la ora de iarna se face in noaptea de 28 octombrie spre 29 octombrie, atunci cand ora 4.00 va deveni ora 3.00. 8 8 0 8 0 0 Trecerea la ora de iarna se face in ultimul weekend din luna octombrie, adica in noaptea de 28 octombrie spre 29 octombrie. Ora 4.00 va deveni ora 3.00.…

- Dacia Liberta este acea Dacie hatchback produsa intr-un numar destul de redus, din care nu mai avem prilejul sa vedem pe strazi in zilele noastre niciun exemplar. Prin prototipul de Dacia 1300 cu 4 portiere si haion, in 1987 a luat nastere oficial primul automobil Dacia hatchback. Prototipul…

- Netflix si eBay, doua dintre cele mai mari grupuri din domeniul hi-tech din Statele Unite, cu milioane de clienti britanici, au platit impreuna un total de aproape 2,1 milioane de euro in taxe, anul trecut, catre guvernul britanic, ridicand noi intrebari despre modul in care multinationalele isi…

- Zeci de mii de utilizatori nu au putut accesa rețele de socializare. Rețelele de socializare Facebook și Instagram au cazut in Europa și Statele Unite și zeci de mii de utilizatori au raportat probleme, scrie Daily Star. Potrivit Down Detector, cele mai multe probleme au fost inregistrate in Marea…

- In cazul Romaniei, marea majoritate din cei peste 15 milioane de pasageri care au utilizat transportul aerian in 2016, aproximativ 12,3 milioane, au calatorit intra-UE, 1,9 milioane au calatorit in afara UE si doar 895.000 au calatorit in interiorul granitelor. In 2016, cel mai mare numar…